Fernsehinfos vom 13. bis 26. Juni 2026

Sa, 13.06., 3Sat 19:20 Uhr:

Queer Pop – Ikonen, Codes und Kommerz

Österreich 2025

Reportage, Teil 2: Fuck the Pain away

Sa, 13.06., ORF1 23:40 Uhr:

Regenbogenparade 26 – Pride and Party

Reportage

Mo, 15.06., ZDFinfo 07:00 Uhr:

Christliche Influencer mit rechter Agenda?

D 2026, R: Angela Giese, Felix Wolf

Sogenannte Christfluencer erzählen einen vom Pferd, sprich: zurück hinter den Herd und in die strikte Heterosexualität. Lasst euch nicht dumm quatschen!!

Mo, 15.06., ORF 2 23:10 Uhr:

Verbotenes Begehren

Deutschland/Österreich 2023, R: Fritz Kalteis

Zweiteilige Dokumentation [Margarethe und Leonie / Der Mann mit dem Rosa Winkel] über lesbisches und schwules Begehren in der Weimarer Republik und unter dem NS-Regime. Zu Wort kommen u. a. Andreas Brunner, Ralf Dose, Anna Hajková, Rainer Herrn und Katja Koblitz. Erster Teil.

Mi, 17.06., tagesschau24 22:17 Uhr:

Queer in der Provinz

D 2025, R: Carolin Hillner

Porträt über das Leben queerer Personen in der deutschen Provinz, auch hier anzuschauen: https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-1021076.html

Mi, 17.06., ProSieben 22:35 Uhr:

Ghost in the Shell

USA/UK 2017, R: Rupert Sanders*

Remake der Comic-Verfilmung von 1995: Nachdem sie in einem Unfall beinah ihr Leben gelassen hätte, wird Mila Kilian [Scarlett Johansson] mit künstlichen Ersatzteilen zu einem weiblichen Cyborg, der Verbrecher jagt. Sie küsst auch schon mal eine Frau

Do, 18.06., 3Sat 11:55 Uhr:

Erlebnis Österreich: Queeres Tirol – Wie bunt ist das Heilige Land?

Österreich 2024, R: Christina Geisler, Christiane Sprachmann

Porträt der LGBTIQ+-Szene in Tirol; obwohl sich auch hier viel entwickelt hat, ist das Leben für queere Menschen in Tirol mitunter immer noch wie ein Spießrutenlauf

Do, 18.06., ZDFneo 21:35 Uhr:

Milk

USA 2008, R: Gus van Sant**

Die bewegende Geschichte des schwulen Aktivisten Harvey Milk (1930-1978, brillant dargestellt von Sean Penn, der 2009 für diese Rolle den Oscar erhielt): Milk wurde Mitte der siebziger Jahre der erste schwule Stadtrat in San Francisco und 1978 dem Attentat eines homophoben Stadtrats zum Opfer fiel. Im Wahlbüro Milks übernahm 1977 die lesbische Aktivistin Anne Kronenberg (geb. 1954) sehr erfolgreich die Öffentlichkeitsarbeit.

Do, 18.06., BR 23:15 Uhr: N E U ! ! !

Rodeo

FRA 2022, R: Lola Quivoron

Motorradfahrerin Julia macht in den Vororten von Paris mit der Gangs die Gegend unsicher, bis sie sich in Ophélie verliebt – die aber blöderweise die Frau vom Anführer ist…

Do, 18.06., ZDFneo 23:35 Uhr:

Verblendung

USA/Schweden/UK/D 2011, R: David Fincher*

Glattgebügelte US-amerikanische Verfilmung des europäischen Knüllers mit Daniel Craig als Journalist, die Französin Elodie Yung als Freundin von Lisbeth, Miriam, und Lisbeth selbst wird von einer Newcomerin dargestellt: Rooney Mara, deren Ausdruckskraft es jedoch an Vielschichtigkeit mangelt

Fr, 19.06., ARDalpha 08:00 Uhr:

Cheers to the queers – Die Vielfalt sexueller Identität

D 2023, R: Christina Wolf

Folge der Reihe „Respekt – Demokratische Grundwerte für alle“, in der die Abkürzungsbuchstaben LGBTQIA+ aufgelöst und verschiedene Gruppierungen erklärt werden.

Fr, 19.06., ORF2 23:15 Uhr:

Verbotenes Begehren – Verfolgte Liebe

Deutschland/Österreich 2023, R: Fritz Kalteis

Zweiteilige Dokumentation [Margarethe und Leonie / Der Mann mit dem Rosa Winkel] über lesbisches und schwules Begehren in der Weimarer Republik und unter dem NS-Regime. Zu Wort kommen u. a. Andreas Brunner, Ralf Dose, Anna Hajková, Rainer Herrn und Katja Koblitz. Zweiter Teil.

Sa, 20.06., ZDFinfo 11:15 Uhr:

Tabu – Was es in der DDR nicht geben durfte

D 2025, R: Nina Rothermundt

Unter anderem mit diesem Thema: Im Gegensatz zur BRD (1994) schaffte die DDR den Paragrafen 175, der Sex zwischen Männern unter Strafe stellte, bereits 1968 ab. Doch das bedeutete nicht, dass Schwule und Lesben in der DDR gern gesehen waren

Sa, 20.06., 3sat 19:20 Uhr:

Queer Pop – Ikonen, Codes und Kommerz

Österreich 2025, R: Inga Turczyn, Shane Thomas McMillan

Reportage, Teil 3: Pink Pony Club – Bubbles & Backlash: Ist Queerness heute noch ein Randthema oder wo in der Gesellschaft ist es angekommen – oder hängen geblieben?

So, 21.06., SWR/SR 23:05 Uhr:

Kick It Like Beckham

UK/D 2002, R: Gurinder Chadha*

Londonerin Jess [Parminda Nagra], Tochter indischer Eltern, träumt von einer Karriere als Fußballspielerin. Als sie von Jules [Keira Knightley] angeworben wird, hält deren Mutter die neue Freundschaft für eine lesbische Liaison und probt den Aufstand. Derweil kriegen auch Jess’ Eltern Wind vom Treiben ihrer Tochter und laufen Sturm … Nette Fußball- und Emanzipationskomödie

So, 21.06., arte 23:05 Uhr:

Benedetta

FRA/NL 2021, R: Paul Verhoeven

Spekulativ erzählte Geschichte der Nonne Benedetta Carlini [Virginie Efra], die im Italien des 17. Jahrhunderts mit angeblichen Visionen und lesbischen Beziehungen für Furore sorgte und wegen ihrer sexuellen Beziehung zu einer Ordensschwester verurteilt und bis zu ihrem Tod 35 Jahre später eingekerkert blieb. Vorsicht: Paul Verhoeven, das ist der mit dem ausbeuterischen Blick auf Frauen (Basic Instinct, Show Girls)!

Mi, 24.06., arte 20:15 Uhr: N E U ! ! !

Rosalie

FRA/Belgien 2023, R: Stéphane Di Giusto

Aufschlussreiches Drama über eine junge Frau, die in einem Dorf Ende des 19. Jahrhunderts wegen ihrer starken Behaarung ausgegrenzt wird

Mi, 24.06., Kabel 22:25 Uhr:

American Pie 2

USA 2001, R: James B. Rogers*

Die verklemmten jungen Männer haben auch im zweiten Teil ausschließlich Probleme mit ihrer Sexualität. Bei ihren voyeuristischen Eskapaden halten sie fälschlicherweise zwei junge Frauen für Lesben. Solides Fernseh-Abgewöhn-Programm!

Fr, 26.06., arte 23:45 Uhr:

50 Jahre nach Stonewall

neuer Titel: Das Erbe von Stonewall

D 2019, R: André Schäfer

Reportage über die Razzia gegen Trans*, Schwule und Lesben Ende Juni 1969 in der Kneipe „Stonewall“ in der New Yorker Christopher Street. Zudem stellt der Film die Frage, was die LGBTiQ-Bewegungen inzwischen erreicht hat und welche nicht.

Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2026)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2026)



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Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org