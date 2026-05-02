Fernsehinfos vom 2. bis zum 15. Mai 2026

Sa, 02.05., ONE 20:15 Uhr:

A Quiet Passion – Das Leben der Emily Dickinson

UK/Belgien/USA/Kanada 2016, R: Terence Davis

Dieses Biopic folgt unkritisch der heteronormativen Interpretation der für die Nachwelt zensierten Gedichte und Lebensweisen der US-am. Dichterin Emily Dickinson (1830-1886). Wenn ihr eine andere, frischere Perspektive sucht (die vor allem viel weniger unlogisch daher kommt), dann schaut euch das tolle Lesbendrama “Emily” von Madeleine Olnek an!!!

Sa, 02.05., SuperRTL 21:55 Uhr:

E-M@il für dich

USA 1998, R: Nora Ephron+

Nora Ephron (1941–2012) nahm den Plot von Lubitsch’ „Rendezvous nach Ladenschluß“ (1940) und verlegte ihn als kompliziert-naive Liebesgeschichte zwischen Buchhändlerin Kathleen [Meg Ryan] und Konzernchef Joe [Tom Hanks] in die späten Neunziger. Joe erzählt, dass die Frau seines Vaters mit dem Kindermädchen durchgebrannt ist

Sa, 02.05., SRF1 00:55 Uhr:

Liebesgrüße aus Moskau

UK 1963, R: Terence Young, Krimi: Ian Fleming**

Lotte Lenya als Oberst Klebb, die gefährlich lesbische Gegenspielerin von 007 [Sean Connery] – inzwischen schon so etwas wie trashiger Kult, der nicht (mehr) ernst genommen wird …

So, 03.05., 3sat 16:35 Uhr:

Tootsie, USA 1982, R: Sydney Pollack*

Travestieklassiker aus dem Showbusiness: Als Serienstar Julie [Jessica Lange] sich mit ihrer neuen Kollegin Tootsie [Dustin Hoffman] anfreundet, gibt sie schließlich mehr oder weniger zu, sich in „sie“ verliebt zu haben, dies aber nicht leben zu können

So, 03.05., ZDF 00:15 Uhr:

Glück/Bliss

D 2021, R: Henrika Kull

Sexarbeiterin in einem Berliner Bordell verliebt sich in eine Kollegin

Sa, 09.05., ZDFinfo 00:00 Uhr:

Legendäre Piraten

Großbritannien 2024

Achtteilige Dokuserie, die unterschiedliche Pirat*innen der Geschichte vorstellt, u. a. auch Anne Bonny (um 1689 bis um 1782) und Mary Read (um 1685 bis 1721), die vermutlich eine lesbische Beziehung verband!

So, 10.05., Sat1 14:00 Uhr:

Up in the Air

USA 2009, R: Jason Reitman+

Der skrupellose Ryan Bingham [George Clooney] ist Vielflieger und dafür zuständig, Menschen in Filialen zu entlassen. Er verliebt sich unterwegs in Bonuskartensammlerin Alex [Vera Farmiga], muss aber erkennen, dass sein Lebenstraum sich nicht erfüllt. Zu Ryans Überraschung zieht Alex auch lesbische Beziehungen für sich in Betracht. Kluges und entlarvendes Gesellschaftsporträt, toll gespielt und inszeniert und: absolut sehenswert!

So, 10.05., ZDFneo 20:15 Uhr:

Letzte Spur Berlin: Sommersonnenwende

D 2019, R:

Am Stadtrand von Berlin verdrängt ein rechtskonservativer Stimmungsmacher und zentraler Arbeitgeber alle unliebsamen Personen, darunter auch ein lesbisches Paar. Dann wird sein Fahrer tot aufgefunden und die Mordkommission (u. a. Jasmin Tabatabai) ermittelt

So, 10.05., BR 23:05 Uhr:

Out of Rosenheim

BRD 1988, R: Percy Adlon* [Komödienklassiker über eine bayrische Ehefrau [Marianne Sägebrecht], die auf einem Roadtrip durch die USA ihren Mann verlässt und unerwartete Freundschaft bei der Betreiberin [unübertroffen cool: CCH Pounder] des Bagdad Cafe findet. – Stimmt, ist nicht lesbisch – aber die Beziehung der Frauen ist dennoch filmprägend. Und passt daher sehr gut zum Internationalen Frauentag am 8. März! – Der Soundtrack “Calling you” von Jevetta Steele ging damals durch die Decke: https://www.youtube.com/watch?v=hPPS0_rqwcw&ab_channel=jessiemelodyworldk

So, 10.05., ZDFinfo 04:00 Uhr nachts:

Tabu – Was es in der DDR nicht geben durfte

D 2025, R: Nina Rothermundt

Unter anderem mit diesem Thema: Im Gegensatz zur BRD (1994) schaffte die DDR den Paragrafen 175, der Sex zwischen Männern unter Strafe stellte, bereits 1968 ab. Doch das bedeutete nicht, dass Schwule und Lesben in der DDR gern gesehen waren

Mo, 11.05., KiKa 20:10 Uhr:

First Day – Ich bin Hannah

Australien 2020, R: Julie Kalceff

4-teilige Miniserie um ein 13-jähriges Trans*mädchen: In der High School präsentiert sie sich erstmals als Mädchen, 1. Folge

Mi, 13.05., SRF1 23:05 Uhr: N E U ! !

Lesbian Space Princess

Australien 2024, R: Emma Hough Hobbs, Leela Varghese

Prinzessin Saira vom Planeten Clitopolis muss ihre Ex-Freundin Kiki, die anscheinend nichts mehr von ihr wissen will, aus den Händen der „Straight White Maliens“ retten und wagt sich dafür aus ihrem Palast… Quietschbunter und sehr unterhaltsamer queerer Weltraumspaß!

Fr, 15.05., SWR/SR 05:55 Uhr:

Homosexualität – früher per Gesetz verboten?

D 2022, R: Denise Jacobs, 4: 35 min

Erst 2017 wurden Verurteilungen nach § 175 aufgehoben; erst 1994 war der sogenannte Schwulenparagraph aus dem Gesetzbuch gestrichen worden

Fr, 15.05., ProSieben 21:20 Uhr:

Atomic Blonde

USA 2017, R: David Leitch

Agentinnenaction: Eine taffe britische Spezialagentin [Charlize Theron] soll kurz vor dem Mauerfall in Berlin eine Liste mit Namen von Topagenten außer Landes schmuggeln; dabei lernt sie auch eine französische Spionin [Sofia Boutella] näher kennen, aber Feinde lauern überall …

eborg Boxhammer (Bonn 2005/2026)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2026)



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Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org