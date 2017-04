Wie alles begann

…wird später in epischer Breite erzählt. Fakt ist: Ulrike Anhamm und Monika Richrath gründeten 1995 in Bonn das Magazin „lespress“. Schicker Untertitel: „seiten mit sinn“. Ein ganz klein wenig inspiriert vom „folio“-Magazin stellte auch lespress sich anfangs in die Zeitungsregale: Überformat, Schwarzweiß und mit ganz langem, quasi tiefergelegtem „l“.

Den Titel „lespress“ hat Monika Selhoff erfunden bei einer sehr sehr netten Sitzung in Bonn-Beuel. Layouterinnen der ersten Stunde waren Babette Dörmer und Florence Potier, die an unglaublich teuren Rechnern Stunden verbrachten, um von anderen Dienstleistern eingescannte Bilder zu bearbeiten und lespress zu gestalten.

Wie gesagt: später mehr!