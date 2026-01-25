Fernsehinfos vom 24. Januar bis zum 2. Februar 2026

Sa, 24.01., ONE 10:10 Uhr:

Lotte am Bauhaus

D 2019, R: Gregor Schnitzler***

Der Film entwickelt anhand einer fiktiven Person, der Zeichnerin und Tischlerin Lotte Brendel (Alicia von Rittberg), die Geschichte einer jungen Frau, die sich 1923 gegen den Willen ihrer traditionsbewussten Eltern die Kunstschule des Weimarer Bauhauses besucht. Die Malerin und Innenarchitektin Friedl Dicker (1898-1944 Auschwitz) wird hier als junge rebellische Frau inszeniert, die sich für Lotte interessiert, gern Frauen küsst und ebenso gern Hosen trägt.

Sa, 24.01., SuperRTL 22:10 Uhr:

Coyote Ugly

USA 2000, R: David McNall+

„Ugly“ ist hier vor allem die ausbeuterische Story: Piper Perabo macht Karriere, indem sie halbnackt auf der Theke tanzt und von einer Kollegin wird sie mal kurz für lesbisch gehalten– verlogene Hetenkomödie

So, 25.01., arte 20:15 Uhr:

Albert Nobbs

UK/USA/Irland/FRA 2012, R: Rodrigo García****

Eine Frau [superb: Glenn Close] arbeitet um 1900 als männlicher Hausdiener Albert Nobbs in der vornehmen Dubliner Gesellschaft und fürchtet, dass ein Maler [Janet McTeer], der vorübergehend in seiner Kammer übernachten soll, sein Geheimnis verraten könnte. Grandios gespielt, bewegend und in jeder Hinsicht sehenswert!

So, 25.01., SIXX 20:15 Uhr:

Juno

USA 2007, R: Jason Reitman+

Als die 16-jährige Juno [Ellen, jetzt Eliot Page] schwanger wird, entscheidet sie sich gegen eine Abtreibung und für Pflegeeltern. Dabei zieht sie ganz kurz auch ein lesbisches Paar in Betracht … Mittelmäßiges Heten-Teenie-Drama

Mo, 26.01., ZDFinfo 16:30 Uhr:

Terra X: Giganten der Kunst

D 2025

Dokureihe mit Kurzporträts, u. a. zur Künstlerin Frida Kahlo (1907-1954)

Di, 27.01., Kabel 20:15 Uhr:

Was Frauen wollen

USA 2000, R: Nancy Meyers*

Chauvi [Mel Gibson] kann buchstäblich mit einem Schlag Gedanken von Frauen hören – so auch die einer angehenden jungen Lesbe … Macho-Komödie, in der Gibson Helen Hunt den Führungsposten streitig zu machen versucht – wie wird das wohl enden?? – GENAU SO!

Di, 27.01., ZDFinfo 20:15 Uhr: N E U ! ! !

Verbotene Liebe – Queere Überlebende der NS-Diktatur

D 2026

Dritter Teil der Verbotenen-Liebe-Reihe, der den schwulen Schauspieler Kurt Brüssow (1910-1988) und Charlotte von Mahlsdorf (1928-2002)vorstellt, ebenso die lesbische Musikerin Ilse Totzke (1913-1987), die den Hitlergruß verweigerte und dafür ins KZ Ravensbrück verschleppt wurde

Di, 27.01., ZDFinfo 21:00 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Opfer der NS-Diktatur: Verfolgt, gebrochen, vergessen?

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Reportage zur Verfolgung von LGBTiQ in der NS-Zeit, die aufzeigt, mit welchen (gesetzlichen) Strategien Nazis queere Menschen terrorisierten; zu Wort kommt u. a. die Historikerin Anna Hajková

Di, 27.01., ZDFinfo 21:45 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Schicksale in der NS-Diktatur

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Zweiter Teil dieser Verbotenen-Liebe-Reihe. Unklar voneinander abgesetzt und daher auch leicht zu verwechseln – leider auch wieder mit dem Sprecher Charles Rettinghaus: unverwechselbar wegen künstlich unheilvoller Stimmlage

Mi, 28.01., arte 20:15 Uhr:

Die fabelhafte Welt der Amélie

Frankreich 2000, R: Jean-Pierre Jeunet*

Im Tarnmäntelchen eines Märchens kommt diese extrem bürgerliche Komödie daher: Amélie [Audrey Tautou] sucht nach dem Mann, dem die Kinderschätze in ihrem Haus gehören, und gerät so an manch falsche Adresse. Eine der Dominiques, die Amélie aufsucht, trägt einen Anzug, raucht und betrachtet sie genüsslich. Freilich macht Amélie, dass sie weg kommt …

Mi, 28.01., SRF1 23:00 Uhr: N E U !

Tár

USA 2022, R: Todd Field

Lydia Tár [Cate Blanchett] hat es bis an die Spitze geschafft: Sie ist anerkannte und weltberühmte Chefdirigentin geworden, muss sich aber immer wieder gegen Angriffe zur Wehr setzen, die sie in der Männerdomäne nicht haben wollen. Dann wird ihr sexueller Machtmissbrauch an einer Cellistin vorgeworfen. Tár verliert darüber alles, auch ihre Ehefrau. Intensiv gedrehtes und gespieltes Drama, das jedoch als Lesbenklischee auch viel Kritik hervorrief

Do, 29.01., SRF2 20:15 Uhr:

Die Wutprobe

USA 2002, R: Peter Segal*

Dave [Adam Sandler] erhält Anti-Aggressionstherapie von Doktor Rydell [Jack Nicholson – der würde mich hier auch in die Klapse bringen]. In der Therapiestunde gibt es ein lesbisches Paar, das seine Eifersucht nicht unter Kontrolle hat. Blöder Klamauk: Das Lesbenpaar soll nur den schrägen Reigen „gestörter“ Menschen abrunden!

Sa, 31.01., SWR/SR 23:10 Uhr:

Das Wirtshaus im Spessart

BRD 1957, R: Kurt Hoffmann+

Komtess Franziska [Liselotte Pulver] schlägt sich nach ihrer Geiselnahme auf die Seite der Spessart-Räuber und mischt sich in Männerkleidern unter die illustre Schar um den Räuberhauptmann [Carlos Thompson]. Nettes, aber belangloses Spiel mit Geschlechterrollen und Moral

So, 01.02., ARDalpha 23:00 Uhr: N E U ! ! !

Pop Secret Stories: Chappell Roan – Wie lesbische Musik die Popwelt übernimmt

D 2026

Porträt der Musikerin Chappell Roan (Jg. 1998), die 2023 mit ihrem Debütalbum ihren Durchbruch hatte

Mo, 02.02., ZDFinfo 06:10 Uhr:

Loving Her

D 2021

Deutsche Lesbenserie über heiße Liebesdramen in Berlin während der Corona-Krise; 1. Folge.

