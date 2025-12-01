20 Jahre Lesbisches Quartett

Zwei Jahrzehnte lustvoller Sichtbarkeit

Eine der langlebigsten lesbischen Veranstaltungen in Berlin feiert 20-jähriges. Das wird mit einer ganz besonderen Lese-Sause zelebriert: Gästinnen und Autorinnen aus 20 Jahren stellen ihre Lieblings-Lesbenbücher vor, dazu gibt es musikalische Begleitung, Acts, Dancefloor, Lesberotic- Lounge, Buffet, Austausch. Moderiert wird der Abend von den festen Größen des Quartetts Laura Méritt und Katrin Raum.



Vielfalt braucht Diskussion

„Noch nie war der Buchmarkt so vielfältig. Dieses breite Angebot braucht Orte zum Präsentieren und das Quartett ist die etablierteste Literaturbühne für ein lesbisches Publikum.“ schwärmt Marion Liebhold von der Buchhandlung zur schwankenden Weltkugel. Die stellt abwechselnd mit der ebenfalls von Frauen geführten Buchhandlung Dante Connection den Büchertisch und unterstützen bei der Auswahl der vorzustellenden Werke.



Ein Ort des Widerstandes und der Bekräftigung

Seit 20 Jahren laden Autorin und Sexpertin Laura Méritt & ihre Kollegin, Coach und Paartherapeutin Katrin Raum vierteljährlich in die Frauen-Kulturinstitution Begine. Mit einer festen Gästin aus dem Literaturbetrieb und weiteren Lesenden werden lesbisch*queere Bücher bejubelt oder verrissen, vielleicht eine gute Seite an ihnen gelassen. Es wird viel gedacht und vor allem gelacht.Das Lesbische Quartett ist aber viel mehr als ein Ort des Austausches über Bücher und Feminismus, in dem die Vielfalt der Perspektiven gefeiert wird. Es erinnert daran, dass Solidarität und Vernetzung für die queere und lesbische Gemeinschaft essenziell sind, bemerkt Regisseurin & Drehbuchautorin Kerstin Polte, die eine der Glückwünschenden an dem Abend sein wird. So werden sich nächsten Mittwoch vielseitige Literaturlesben in „lesbisch lesbaren Outfits“ einfinden, und sich heftig und lustvoll „zum Wiederlesen und Neudenken “ stimulieren, wie Nadine Lange vom Tagesspiegel.das Quartett beschreibt. Denn Lesen macht lesbisch.



Mittwoch, 3.12. ab 19h, Party ab 21.15h

Begine – Treffpunkt und Kultur für Frauen, Potsdamerstr.139, Schöneberg

Mit Laura Méritt, Katrin Raum, Amely Protscher am Piano, Sigrid Grajek, Kaye und den Autorinen Susanne Billig, Nadine Lang, Traude Bührmann, Kerstin Polte, Regina Nössler, Karen-Susan Fessel, Sharron Sawyer, Verlegerin Ilona Bubeck, Monica Tschanz von der FrauenLesbenBuchhandlung, Marion Liebhold von der Schwankenden Weltkugel, Christiane Hahn von Anakoluth uva.