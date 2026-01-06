Fernsehinfos vom 10. bis zum 23. Januar 2026

Sa, 10.01.2026, ONE 18:30 Uhr:

Kick It Like Beckham

UK/D 2002, R: Gurinder Chadha*

Londonerin Jess [Parminda Nagra], Tochter indischer Eltern, träumt von einer Karriere als Fußballspielerin. Als sie von Jules [Keira Knightley] angeworben wird, hält deren Mutter die neue Freundschaft für eine lesbische Liaison und probt den Aufstand. Derweil kriegen auch Jess’ Eltern Wind vom Treiben ihrer Tochter und laufen Sturm … Nette Fußball- und Emanzipationskomödie

Sa, 10.01.2026, ONE 20:15 Uhr: T i p p ! ! !

Die Poetin / Reaching for the Moon

Brasilien 2012, R: Bruno Barreto

Bewegendes biografisches Porträt des Lebensabschnitts der New Yorker Dichterin Elizabeth Bishop (1911-1979), den sie in Rio de Janeiro mit der aufregenden Architektin Lota de Macedo Soares (1910-1969) verbrachte. Sehenswert!

So, 11.01., 3Sat 20:15 Uhr:

Tod auf dem Nil

UK 1977, R: John Guillermin+

Hercule Poirot! [Peter Ustinov] ermittelt auf einem Nildampfer, auf dem ein Mord verübt wurde. Dabei beobachtet er auch die Witwe Mrs. Van Schuyler [Bette Davis] und die ihr in einer Art Hassliebe verbundene Gesellschafterin (?!) Miss Bowers [Maggie Smith] … Ihr könnt den schon mitsprechen?! Wundert mich nicht.

So, 11.01., SIXX 20:15 Uhr:

Der Club der Teufelinnen

USA 1995, R: Hugh Wilson***

Drei ehemalige Freundinnen [„Teile von ihr werden 50“-Goldie Hawn, Bette Midler und Diane Keaton] rächen sich ausgiebig an ihren untreuen Ehemännern und werden tatkräftig von der lesbischen Tochter unterstützt. Sehr witzige Komödie, die vom Image der Hauptdarstellerinnen lebt! Bette Midler vor einem Schaufenster mit magersüchtigen Schaufensterpuppen: „Wer soll DAS denn tragen??? Ein Embryo????“

Mo, 12.01., ONE 20:15 Uhr: T i p p ! ! !

The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit

USA 2002, R: Stephen Daldry, Roman: Michael Cunningham

In drei verschiedenen Zeitebenen bildet Virginia Woolf mit ihrer „Mrs. Dalloway“ den Aufhänger für drei exzellent verwobene Frauengeschichten. Sehr sehenswert und mit Staraufgebot: Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman, Ed Harris

Mo, 12.01., WDR 23:15 Uhr:

Kroymann

D 2025

Folge 21 der Sketchserie von und mit Maren Kroymann: Road to Reality

Fr, 16.01., MDR 12:30 Uhr:

Eltern allein zu Haus: Die Winters

D 2017, R: Josh Broecker**

Dritter Teil eines Fernsehdreiteilers über wechselnde Paare und Familienprobleme: Matthias Winter [Walter Sittler] versteht nicht, wieso die eigene Tochter plötzlich lesbisch wird …

Fr, 16.01., Tele5 23:55 Uhr:

High Tension

FRA 2001, R: Alexandre Aja*

Blutiger Thriller mit einem Twist, der lesbische Begierde als (mörderische) Krankheit darstellt – nichts für schwache Nerven! Die alte Mär halt, aber nicht uninteressant inszeniert…

Sa, 17.01., ARD 14:00 Uhr:

Die Hochzeit meiner Töchter

D 2005, R: Thomas Jacob*

Fortsetzung der grauenhaft altbackenen Gluckerei in „Wunschkinder und andere Zufälle“: Eine Mutter [Made by Ruth Maria Kubitschek] will nach den erzwungenen Schwangerschaften nun auch noch alle Töchter unter die Haube bringen, auch ihre lesbische Tochter, die dabei sogar lesbisch bleiben darf. Vorsicht: Hochgradige Verdummungsgefahr!

Sa, 17.01., ONE 20:15 Uhr:

Lotte am Bauhaus

D 2019, R: Gregor Schnitzler***

Der Film entwickelt anhand einer fiktiven Person, der Zeichnerin und Tischlerin Lotte Brendel (Alicia von Rittberg), die Geschichte einer jungen Frau, die sich 1923 gegen den Willen ihrer traditionsbewussten Eltern die Kunstschule des Weimarer Bauhauses besucht. Die Malerin und Innenarchitektin Friedl Dicker (1898-1944 Auschwitz) wird hier als junge rebellische Frau inszeniert, die sich für Lotte interessiert, gern Frauen küsst und ebenso gern Hosen trägt.

Sa, 17.01., ZDFneo 22:05 Uhr:

Die Wutprobe

USA 2002, R: Peter Segal*

Dave [Adam Sandler] erhält Anti-Aggressionstherapie von Doktor Rydell [Jack Nicholson – der würde mich hier auch in die Klapse bringen]. In der Therapiestunde gibt es ein lesbisches Paar, das seine Eifersucht nicht unter Kontrolle hat. Blöder Klamauk: Das Lesbenpaar soll nur den schrägen Reigen „gestörter“ Menschen abrunden!

Sa, 17.01., SRF1 22:30 Uhr:

Die fabelhafte Welt der Amélie

Frankreich 2000, R: Jean-Pierre Jeunet*

Im Tarnmäntelchen eines Märchens kommt diese extrem bürgerliche Komödie daher: Amélie [Audrey Tautou] sucht nach dem Mann, dem die Kinderschätze in ihrem Haus gehören, und gerät so an manch falsche Adresse. Eine der Dominiques, die Amélie aufsucht, trägt einen Anzug, raucht und betrachtet sie genüsslich. Freilich macht Amélie, dass sie weg kommt …

So, 18.01., RBB 13:15 Uhr:

So ein Schlamassel

D 2010, R: Dirk Regel***

Tochter rebelliert gegen ihre Familie, die einen jüdischen Schwiegersohn will; mit Hilfe ihrer lesbischen Freundin schwindelt sie ihren Eltern vor, ihr Liebster sei jüdischen Glaubens … Sehr zahm und irgendwie unpassend

So, 18.01., ORF1 21:50 Uhr: N E U ! ! !

Breaking the Ice

Österreich 2023, R: Clara Stern*

Die ehrgeizige Weinbäuerin Mira [Judith Schaller], Kapitänin des örtlichen Eishockeyteams, verliebt sich in die neue Spielerin Theresa [Judith Altenberger]. Überraschend gut!

Mo, 19.01., ONE 20:15 Uhr:

In den besten Händen

FRA 2021, R: Catherine Corsini*

Derb-schwarzhumorige Studie des Niedergangs einer Beziehung, und all das vor dem Hintergrund der Gelbwesten-Demonstrationen in der Notaufnahme eines Pariser Krankenhauses – sehenswert!

Mo, 19.01., WDR 22:45 Uhr:

Kroymann

D 2025

Sketchreihe, hier die Folge “Das Einzeldate”

Di, 20.01., MDR 22:55 Uhr:

Anatomie eines Falls

FRA 2023, R: Justine Triet**

Spannendes und perfekt komponiertes Justizdrama um die Schriftstellerin Sandra Voyter [Sandra Hüller], deren Mann bei einem Unfall (?) stirbt. In einem aufsehenerregenden Prozess muss sie sich und ihre selbstbewusste Lebensweise verteidigen; auch eine Affäre mit einer Frau wird ihr vorgeworfen.

Di, 20.01., arte 23:30 Uhr: N E U !

Queens of Joy – Queerer Kampf für die Freiheit

FRA/TSCHECH/Ukraine 2025, R: Olga Gibelinda

Wie hat der Krieg die queere Community in der Ukraine verändert? Drei Menschen aus der Ukraine kämpfen mit einer Drag-Show für Solidarität und Widerstand

Mi, 21.01., BR 00:00 Uhr:

Bulldog

D/Spanien 2022, R: André Szardenings

Sohn-Mutter-Drama: Eine junge Frau arbeitet mit ihrem erwachsenen Sohn Bruno im Facilitymanagement einer Hotelanlage auf Ibiza. Sie scheinen ein eingespieltes Team zu sein, bis seine Mutter eine Beziehung mit Hannah [Karin Hanczewski] beginnt, die zu ihnen in den Bungalow zieht.

Fr, 23.01., SuperRTL 20:15 Uhr:

Coyote Ugly

USA 2000, R: David McNall+

„Ugly“ ist hier vor allem die ausbeuterische Story: Piper Perabo macht Karriere, indem sie halbnackt auf der Theke tanzt und von einer Kollegin wird sie mal kurz für lesbisch gehalten– verlogene Hetenkomödie

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2026)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2026)



Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org