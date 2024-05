Fernsehinfos vom 5. bis zum 17. Mai 2024

So, 05.05., Arte 10:00 Uhr: N E U !

Ich bin ich! The Beauty of Diversity

D/FRA/SPA 2024

In der Reihe „Twist“ eine deutsch-französisch spanische Reportage über die Frage nach der eigenen Identität, der Suche danach, den Fremd-Zuschreibungen und Zugehörigkeiten

Mo, 06.05., HR 14:30 Uhr:

Vier kriegen ein Kind

D 2014, R: Mathias Steurer*

Ein lesbisches Paar wünscht sich ein Kind. Neeles [Christina Hecke] Liebste, Steff [Friederike Kempter], wird durch eine Samenspende auch schwanger, aber die wurde verwechselt und gehört einem schwulen Paar, das ebenfalls ein Kind möchte. Also müssen sich die Paare irgendwie zusammenraufen. Tun sie auch!

Mo, 06.05., ARDalpha 15:00 Uhr:

Respekt kompakt: Identitätspolitik – Warum wird darüber gestritten?

D 2021, R: Christina Wolf

Das Magazin geht der Geschichte des Begriffs, der ins Jahr 1977 zurückreicht, und seiner Bedeutung nach, denn u. a. wurde er mit „Black Lives Matter“ wieder in die Diskussion gebracht. Anhand mehrerer Beispiele wird das Für und Wider von (kollektiver) Identität vorgestellt und diskutiert.

Mo, 06.05., ONE 21:35 Uhr:

Die Akte General

D 2015, R: Stephan Wagner*

Hervorragend besetzter biografischer Blick auf Fritz Bauer (1903-1968), den wegen seiner jüdischen Herkunft im NS verfolgten hessischen Generalbundesanwalt, der gegen alle Widerstände sowohl für die Ergreifung des SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann (1906-1962) wie auch in den 1960er Jahren für die sogenannten Auschwitz-Prozesse gegen nationalsozialistische Täter sorgte. In diesem – meiner Meinung nach besten – der drei zuletzt gedrehten Filme über Fritz Bauer gibt es auch eine Szene mit seiner lesbischen Ehefrau.

Mi, 08.05., KiKa 15:00 Uhr:

First Day – Ich bin Hannah

Australien 2020, R: Julie Kalceff

4-teilige Miniserie um ein 13-jähriges Trans*mädchen: In der High School präsentiert sie sich erstmals als Mädchen, 1. Folge, die anderen täglich

Do, 09.05., ZDFneo 22:05 Uhr:

Bram Stoker’s Dracula

USA 1992, R: Francis Ford Coppola*

Jonathan Harker [Keanu Reeves] verliert seine geliebte Mina [Winona Ryder] an Graf Dracula [Gary Oldman], der in ihr seine vor Jahrhunderten verstorbene Frau wiederzuerkennen glaubt. Jonathan wird Opfer mysteriöser Frauen, die sich nicht nur an ihm, sondern auch aneinander erfreuen; ein Unwetter drängt Mina und ihre Freundin Lucy [Sadie Frost] zu einem Kuss … Elegant gefilmte Schauermär

Fr, 10.05., RTL2 20:15 Uhr:

R.E.D. – Älter, härter, besser

USA 2010, R: Robert Schwentke+

Ironisch gemeinter Agenten-Thriller mit RentnerInnengang: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman legen den Bösewichtern das Handwerk und retten auch noch Mary-Louise Parker, die zwischendurch fälschlicherweise für lesbisch gehalten wird. Streckenweise unterhaltsam – Helen Mirren allemal!

Fr, 10.05., NDR 22:00 Uhr: N E U !

NDR Talk Show

D 2024

Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt sprechen u. a. mit der Journalistin und TV-Moderatorin Bettina Böttinger, die die meisten ihrer Fernsehjobs 2023 aufgegeben hatte

Fr, 10.05., WDR 00:00 Uhr:

Böttinger. Wohnung 17: Dunja Hayali

D 2024

In dieser Folge spricht Bettina Böttinger mit der Kollegin Dunja Hayali, Jahrgang 1974, die seit 2007 fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen arbeitet/e

So, 12.05., tagesschau24 12:15 Uhr:

Jeder Tag ein Kampf? Queere Menschen in Deutschland

D 2022, R: Klaas-Wilhelm Brandenburg, Alex Grantl

Die Reporter stellen die Fragen: Wie gleichgestellt sind queere Menschen in Deutschland? Wie tolerant ist unsere Gesellschaft tatsächlich? Müssen queere Menschen auch im Jahr 2022 noch um Akzeptanz kämpfen?

So, 12.05., tagesschau24 21:02 Uhr:

Mein wunderbares West-Berlin

D 2017, R: Jochen Hick

Auf Schwule konzentrierter Blick auf die Homosexuellenszene in West-Berlin seit den 1960er Jahren

So, 12.05., RTL2 22:30 Uhr:

Die Wutprobe

USA 2002, R: Peter Segal*

Dave [Adam Sandler] erhält Anti-Aggressionstherapie von Doktor Rydell [Jack Nicholson – der würde mich hier auch in die Klapse bringen]. In der Therapiestunde gibt es ein lesbisches Paar, das seine Eifersucht nicht unter Kontrolle hat. Blöder Klamauk: Das Lesbenpaar soll nur den schrägen Reigen „gestörter“ Menschen abrunden!

So, 12.05., HR 01:15 Uhr:

Nyke – Eine junge Frau zieht in den Bundestag

D 2023, R: Jannika Quaas

Im September 2021 wurde Nyke Slawik (geb. 1994) neben Tessa Ganserer eine der ersten Trans*Personen im deutschen Parlament

Di, 14.05., NDR 00:00 Uhr:

One in a Million

D 2023, R: Joya Thome

Dokumentation über zwei mutige Teenagerinnen auf zwei verschiedenen Kontinenten, die durch ihre Bildschirme und ihre Leidenschaft fürs Turnen miteinander verbunden sind

Mi, 15.05., RBB 02:15 Uhr:

Zur Person: Alice Schwarzer im Gespräch mit Günter Gaus

D 2001

Der Journalist Günter Gaus (1929-2004) interviewte eine ganze Reihe Menschen, die er für einflussreich hielt

Fr, 17.05., ARDalpha 08:00 Uhr:

Feminismus heute – notwendig oder überflüssig?

D 2021

Reportage über historisches und aktuelles Verständnis von Feminismus; die Sendung geht der Frage nach, was erreicht wurde, und was nicht

