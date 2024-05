Fernsehinfos vom 18. bis 31. Mai 2024

Sa, 18.05., tagesschau24 14:15 Uhr:

Wie gut ist unser Grundgesetz?

D 2024

Unterhaltungsreportage: Moderatorinnen Sandra Maischberger und Frank Bräutigam checken anlässlich des 75. Jubiläums des deutschen Grundgesetzes am 23. Mai 2024 dessen Bestimmungen: Gleichheit für alle? Auch für queere Menschen? – Falls ihr euch – wie ich – wundert, warum der allgegenwärtige Bräutigam auch hier als vermeintlicher Experte auftritt… Die ARD kennen offensichtlich keine/n anderen …

So, 19.05., ZDFneo 11:15 Uhr:

Kuck mal, wer da spricht

USA 1989, R: Amy Heckerling+

Die Liebesgeschichte zwischen James [John Travolta] und Molly [Kirsty Alley] wird von ihrem kleinen Sohn im Off kommentiert, zahlreiche, meist altbackene oder zweideutige Gags; einige gehen auf Kosten von Lesben. Die Komödienidee zog zahlreiche Fortsetzungen und Nachfolger nach sich.

So, 19.05., WDR 13:40 Uhr:

Meine Heimat. Mein Verein. Köln und der FC

R: Wilm Huygen

Reportage über die Geschichte und prägende Wirkung des Kölner Fußballvereins nimmt auch den queeren Fanklub “Andersrum rut-wiess” in den Blick

So, 19.05., arte 23:05 Uhr:

Barbarella

FRA/ITA 1968, R: Roger Vadim*

Die Weltraumagentin Barbarella [Jane Fonda] fliegt auf den Planeten T, um dort den machtbesessenen Erdenbewohner Duran Duran zurückzuholen und den Weltfrieden wiederherzustellen. Nicht nur ein Jäger will Sex mit ihr, sondern auch die Königin [Anita Pallenberg]. Abgedrehte Begattungs-Fantasy

Mo, 20.05., Vox 07:25 Uhr:

10 Dinge, die ich an dir hasse

USA 1999+

Teenie-Liebeskomödie, in der ein junges Mädchen sich aufgrund eines Verbots des Vaters nur mit Jungs verabreden darf, wenn auch die ältere Schwester ein Date hat. Die Jungs hecken diesbezüglich einen Plan aus … Es versteht sich von selbst, dass eine junge Frau, die kein verstärktes Interesse an jungen Männern hat, zwangsläufig lesbisch sein MUSS. Das wissen wir doch spätestens seit der völlig unverfrorenen „Eisprinzessin“, oder??? Ach nee, geht lieber spazieren!

Mi, 22.05., Tele5 00:05 Uhr:

High Tension

FRA 2001, R: Alexandre Aja*

Blutiger Thriller mit einem Twist, der lesbische Begierde als (mörderische) Krankheit darstellt – nichts für schwache Nerven! Die alte Mär halt, aber schon nicht uninteressant inszeniert…

Mi, 22.05., BR 00:35 Uhr:

Axolotl Overkill

D 2017, R: Helene Hegemann***

Eine Teenagerin zieht von einer Berliner Techno-Party zur anderen, zwischen Drogenrausch und Faszination für eine Fotografin, mit der sie eine Affäre hat

Do, 23.05., 3Sat 21:00 Uhr:

Transgender – Leben im falschen Körper

D 2024

Gert Scobel informiert und diskutiert mit Gäst*innen über das Thema Transgender und die rechtliche Situation

Do, 23.05., MDR 22:40 Uhr:

Wie Gott uns schuf: Coming Out in der katholischen Kirche – Teil 2

D 2023

R: Hajo Seppelt, Katharina Kühn und Marc Rosenthal, Peter Wozny

Wie hat sich die Situation ein Jahr nach der ersten Reportage entwickelt? Hat sich die Situation queerer Menschen in der katholischen Kirche verbessert?

Fr, 24.05., SuperRTL 20:15 Uhr:

Brautalarm

USA 2011, R: Paul Feig*

Hetenklamauk um hochzeitsverrückte Bräute und sogenannte Brautjungfern (Maid of Honor): Zwischen zwei Frauen entbrennt diesbezüglich ein Konkurrenzkampf, dessen Bebilderung vor kaum einer Geschmacklosigkeit zurückschreckt. Anspielungen auf lesbische Lebensweisen dienen mal wieder lediglich der Diskriminierung

Fr, 24.05., WDR 00:00 Uhr:

Böttinger. Wohnung 17: Miriam Meckel

D 2023

In der fünften Folge spricht Bettina Böttinger mit der Wissenschaftlerin und Journalistin Miriam Meckel

Sa, 25.05., SWR/SR 05:50 Uhr:

Homosexualität – früher per Gesetz verboten?

D 2022, R: Denise Jacobs, 4: 35 min

Erst 2017 wurden Verurteilungen nach § 175 aufgehoben; erst 1994 war der sogenannte Schwulenparagraph aus dem Gesetzbuch gestrichen worden

So, 26.05., SIXX 20:15 Uhr:

Pitch Perfect – Die Bühne gehört uns

USA 2012, R: Jason Moore**

Klischeebeladene Komödie über einen Mädchenchor an der High School. Freilich geht das nicht ohne bösartige Dialoge und Intrigen ab, bis sich die jungen Frauen endlich zusammenreißen und zueinander stehen…

Di, 28.05., ZDFneo 21:45 Uhr:

The Social Network

USA 2010, R: David Fincher+

Fincher erzählt – leider etwas unkritisch und verharmlosend – die Geschichte des Facebook-Gründers Marc Zuckerberg [Jesse Eisenberg], der 2003 die Idee eines studentischen sozialen Netzwerkes von den reichen Winklevoss-Zwillingen stahl und damit millionenschwer wurde. Zu Beginn gibt’s eine Showeinlage mit einander küssenden Frauen

Di, 28.05., ONE 22:35 Uhr:

Porträt einer jungen Frau in Flammen

FRA 2019, R: Céline Sciamma

Ende des 18. Jahrhunderts erhält die Pariser Malerin Marianne [Noémie Marchant] den Auftrag, auf einer abgelegenen Insel die Tochter einer Gräfin zu zeichnen, um dem zukünftigen Ehemann zeigen zu können, wie sie aussieht. Zunächst zeigt die Braut [Adèle Haenel] keinerlei Interesse, sich überhaupt zu zeigen. Aber dann kommen die Frauen einander näher als erwartet… Intensives Nachfühlen lesbischer (Kunst-)Geschichte, angesiedelt in einer Zeit, aus der kaum Lesbisches erhalten ist: Mehr als sehenswert!!!

Di, 28.05., SWR/SR 01:30 Uhr:

Lachen ist bunt! Die CSD-Comedy Party

D 2020

Moderator Constantin Zöller begrüßte zu einer CSD-Party allerlei Szene-Stars

Fr, 31.05., WDR 00:00 Uhr: N E U !

Böttinger. Wohnung 17: Maren Kroymann

D 2023

Bettina Böttinger lädt Schauspielerin und Comedian Maren Kroymann Plaudern in ihre Wohnung ein…

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

