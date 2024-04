Fernsehinfos vom 6. bis 19. April 2024

Sa, 06.04., ARD 14:00 Uhr:

Eins ist nicht von dir

D 2015, R: Udo Witte*

Bürgerliche Posse: Als Rache für seine Affären mit anderen Frauen hinterlässt eine Ehefrau ihrem Mann die Information, eines der gemeinsamen Kinder sei nicht von ihm. Witwer Uli (Michael Gwisdek) stolpert dabei auch über lesbische Freundinnen seines Sohnes. Sa, 06.04., SRF1 22:55 Uhr:

Der letzte Kaiser, UK/China/ITA/FRA 1987, R: Bernardo Bertolucci** Monumentaler Historienfilm über das Leben des letzten chinesischen Kaisers [John Lone] der Manschu-Dynastie, der auf Drängen der Revolutionäre abdanken und in ein Arbeitslager muss. Eine kommunistische Agentin [Maggie Han] soll ihn und seine Frau [Joan Chen] anschließend überwachen. Die Ehefrau wird von ihr verführt und ausgeschaltet, da sie kontrarevolutionär wirkt.

So, 06.04., arte 20:15 Uhr:

Vier Hochzeiten und ein Todesfall

UK 1994, R: Mike Newell+

Charles [Hugh Grant] verliebt sich in Carrie [talentfreier Hutständer: Andie McDowell], kriegt sie aber erst nach mehreren Hochzeiten und einer Beerdigung. Fiona [charming: Kristin Scott Thomas], eine aus seiner Clique, räumt bei einer Nachfrage ein, sie sei mal 15 Minuten lang „Lesbierin“ gewesen, das würde wohl aber nicht zählen. Über weite Strecken unterhaltsame Heterokomödie

Mo, 08.04., ZDF 00:10 Uhr: N E U !

Anima – Die Kleider meines Vaters

D 2022, R: Uli Decker

Eine junge Frau, die mit ihrer Geschlechtszuweisung und heteronormativen Rollenerwartungen hadert, findet im Tagebuch ihres verstorbenen Vaters Parallelen und damit Hilfe… Sehenswert!

Mi, 10.04., ARDalpha 15:00 Uhr:

Verrückte Normalität? Jung und jüdisch in Deutschland

D 2021

Folge der Reportage-Reihe „Respekt kompakt“, von und mit Verena Hampel. Die Moderatorin besucht unterschiedliche Orte, an denen sich jüdischer Alltag abspielt. Zu Wort kommt auch die Münchner Studentin Anna Fuhrmann, die sich für Diversität im Judentum einsetzt

Fr, 12.04., 3sat 12:35 Uhr: N E U !

Fromme Törtchen – Zwischen Teig & Tradition: Lesbisch und katholisch – geht das?

Schweiz 2023

Zu Gast in der Show ist die 29-jährige lesbische „Berufskatholikin“ Mentari Baumann; sie backt eine indonesische Spezialität

Di, 16.04., ONE 20:15 Uhr:

Cloud Atlas

USA/D 2012, R: Tom Tykwer, Lana & Lilly Wachowski, Roman: David Mitchell+

Cineastischer Leckerbissen in sechs Erzählsträngen über philosophisch-weltgeschichtliche Zusammenhänge – mit vielen Stars [Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugh Grant, Susan Sarandon, Hugo Weaving u. a.] in immer und immer wieder anderen Rollen: Dabei spielen z. B. Schwarze Weiße oder umgekehrt – und genderübergreifend ist es – vermutlich Dank Lana, ehemals Larry Wachowski – sowieso. Die Story ist an manchen Stellen etwas dünn, aber insgesamt sehenswert, wenn mitunter auch sehr brutal in Szene gesetzt

Di, 16.04., tagesschau24 21:45 Uhr:

Kroymann – Ist die noch gut? (Folge 20)

D 2023

Anders gestrickte „Kroymann“-Folge mit durchgängig erzählter Geschichte und hier mit einem ausschließlich weiblich besetzten Cast aufwartet: mit Annette Frier, Meret Becker, Palina Rojinski, Michaela May, Tanja Schumann, Juliane Köhler, Denise M’Baye, Gesine Cukrowski und anderen

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2024)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2024)



Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org