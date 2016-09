LESgende: Dr. Laura Merrit

„Viva la Vulva!“ – Sexaktivistin Laura Méritt hat noch nie ein Blatt vor den Mund genommen und machte sich in den 80er Jahren über die Berliner Lesbenszene hinaus einen Namen als wortgewandte „Sexpertin“. Sie fordert und fördert eine bessere Aufklärung über den weiblichen Körper, bessere Pornos für Lesben und vieles mehr.

Wie alles begann, was sexpositiver Feminismus will, was alles in Lauras Salon passiert, erzählt die mittlerweile promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Erstunterstützerin von Lespress im LESgenden Interview: