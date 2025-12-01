Fernsehinfos vom 1. bis zum 12. Dezember 2025

Di, 02.12., SRF2 18:00 Uhr:

Aus dem Schatten ans Licht

Schweiz 2019, R: Laurence Gemperle, Alexandre Stern Doku über das Coming Out ab dem 50. Lebensjahr

Di, 02.12., arte 02:50 Uhr:

Mein Kind ist trans – was nun?

Deutschland 2025

Reportage über zwei Familien, in denen Kinder eigene Entscheidungen über ihre Geschlechtszugehörigkeit treffen

Mi, 03.12., arte 19:40 Uhr: N E U !

Queer und verfolgt in der Türkei

D 2025

Reportage über die Situation queerer Menschen in der Türkei, denen der Pride March verboten ist und Gelder für queere Projekte gestrichen wurden

Fr, 05.12., HR 11:10 Uhr:

Einfach Nina

D 2022, R: Karin Heberlein

Die achtjährige Nina muss damit klarkommen, dass sie von vielen wichtigen Menschen in ihrer Umgebung als Junge wahrgenommen wird, obwohl sie sich als Mädchen fühlt

Fr, 05.12., ZDFinfo 03:30 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Opfer der NS-Diktatur

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Reportage zur Verfolgung von LGBTiQ in der NS-Zeit, die aufzeigt, mit welchen (gesetzlichen) Strategien Nazis queere Menschen terrorisierten; zu Wort kommt u. a. die Historikerin Anna Hajková – Denkt dran: Ihr braucht euch der schwachsinnigen Programmplanung nicht zu beugen, es lässt sich jederzeit (!) in den Mediatheken schauen!

Sa, 06.12., HR 20:15 Uhr:

Kommissar Dupin: Bretonische Flut

D 2017, R: Thomas Roth**

Im fünften Fernsehfall von Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) werden nacheinander zwei Frauenleichen gefunden, bei denen die Recherchen ergeben, dass die beiden Umweltschützerinnen und zudem ein Liebespaar gewesen sind.

Sa, 06.12., ARD 23:40 Uhr:

Everything Everywhere All At Once

USA 2022, R: Dan Kwan, Daniel Scheinert***

Eine missmutige Waschsalon-Betreiberin [herrlich missmutig: Michelle Yeoh] gerät nicht nur in die Wirren einer ultrastrengen Steuereintreiberin [Jamie Lee Curtis at her very best!!!], in lästige Konflikte mit Mann und Tochter, sondern auch in zig verschiedene Paralleluniversen… Ein wunderbarer Spaß, der überraschende Wendungen feuerwerksartig darbietet und auch in der Wahl der Mittel nicht zimperlich ist; aber es lohnt sich! Lasst euch einfach drauf ein! – Und: Zwischendurch das Atmen nicht vergessen… 😉

Sa, 06.12., SRF1 01:05 Uhr:

Die schwarze Witwe

USA 1987, R: Bob Rafelson****

Die mordende Heiratsschwindlerin Catherine [Theresa Russell] wird von der smarten Agentin Alexandra [Debra Winger] gejagt. In der gegenseitigen Faszination verwischen mitunter die Grenzen von Jagender und Gejagter. Nicht unerotisch. Nur Sami Frey stört.

Mo, 08.12., ZDFinfo 18:45 Uhr: N E U ! ! !

Legendäre Piraten

Großbritannien 2024

Achtteilige Dokuserie, die unterschiedliche Pirat*innen der Geschichte vorstellt, u. a. auch Anne Bonny (um 1689 bis um 1782) und Mary Read (um 1685 bis 1721), die vermutlich eine lesbische Beziehung verband!

Di, 09.12., ORFIII 21:05 Uhr:

So liebten die Habsburger – Mätressen, Obsessionen [Erbe Österreich]

Österreich 2018, R: Patrice Fuchs

Lesben und Schwule im österreichischen Fürstengeschlecht der Habsburger? Aber sicher: Auf den Spuren von Isabella von Parma (1741-1763) und auch von Erzherzog Ludwig Viktor (1842-1919)

Mi, 10.12., ZDFinfo 12:00 Uhr:

Liebe und Sex in Mexiko

FRA 2024

Reportage über widersprüchliche Lebensart in Mexiko, wo zwar nach wie vor Frauen- und Lesbenfeindlichkeit dominiert, aber dritte Geschlechter anerkannt werden

Do, 11.12., ARD 01:50 Uhr:

Der Wolf: Tote Hunde beißen nicht

DK/Norwegen 2008*

Detektiv Varg Veum muss eine aufstrebende konservative Politikerin beschützen, die bedroht wurde und außerdem seit zwei Jahren eine heimliche Geliebte hat – was sie öffentlich leugnet … Halbwegs spannender Krimi





Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

