Fernsehinfos vom 15. bis 28. November 2025

Sa, 15.11., 3sat 19:20 Uhr:

Queer Pop – Ikonen, Codes und Kommerz

Österreich 2025

Reportage, Teil 3: Pink Pony Club – Bubbles & Backlash

Sa, 15.11., arte 21:40 Uhr: N E U !

Mein Kind ist trans – was nun

Deutschland 2025 (Reportage über zwei Familien, in denen Kinder eigene Entscheidungen über ihre Geschlechtszugehörigkeit treffen)

So, 16.11., HR 23:30 Uhr:

Kroymann – Paranoia und Popkultur

D 2020

Eine Folge aus der Sketchserie von und mit Maren Kroymann

Mo, 17.11., MDR 12:30 Uhr:

Für immer Sommer: Ein neues Leben

D 2024, R: Michael Rowitz

Die Polizistin Sophie Maibach [Anke Retzlaff] landet als LKA-Beamte auf Teneriffa und spürt neben der Arbeit plötzlich dem mysteriösen Unfalltod ihres Vaters nach, der sie schon seit Jahren beschäftigt. Dabei schreckt die taffe Sophie nicht davor zurück, Frauen anzubaggern, um an Informationen zu kommen

Mo, 17.11., SuperRTL 22:00 Uhr:

Mistletoe Kisses – Weihnachten wird bunt

USA 2023, R: Anne Wheeler

Schmalzig-oberflächlicher Weihnachtsliebesfilm auf Lesbisch, in dem es keine interessanten Dialoge, keine Erotik und vor allem: keine Überraschungen gibt. Das kann Anne Wheeler („Better Than Chocolate“, „Anne with an E“) deutlich besser!

Di, 18.11., MDR 12:30 Uhr:

Für immer Sommer: Enthüllungen

D 2024, R: Michael Rowitz

Die Polizistin Sophie Maibach [Anke Retzlaff] nimmt an einem spanischen Austauschprogramm auf Teneriffa teil, um dort auch ihr privates Drama, den Unfalltod ihres Vaters, aufklären zu können. Ihre Bekannte Caro Lüttich [Lana Cooper] könnte etwas damit zu tun haben. Was liegt näher, als sie anzubaggern…?

Di, 18.11., SWR/SR 22:30 Uhr:

Kroymann – Jetzt wird’s schmutzig

D. 2025

Weitere Sketchfolge: Maren Kroymann und Annette Frier als „Reality Stars“ im … Dschungelcamp…??

Mi, 19.11., 3sat 22:25 Uhr:

Familienerbe

D 2022, R: Holger Haase****

Nachdem ein Paar an seinem 40. Hochzeitstag ums Leben gekommen ist, müssen die Kinder und deren Anhang mit dem Erbe klarkommen. Alle haben eigene Pläne mit dem nun leer stehenden Haus, auch die non-binäre Genderwissenschaftlerin* Leo [Christina Hecke] und ihre afrodeutsche Geliebte Lissai [Ivy Quainoo]

Do, 20.11., ZDF 02:15 Uhr:

Mona & Marie – Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte

D 2021, R: Marco Petry***

Zwei zerstrittene und grundverschiedene Schwestern, die arrogante Nervensäge Mona [Maren Kroymann] und die freiheitsliebende Physiotherapeutin Marie [Ulrike Kriener], müssen sich in einer Lebenskrise wieder zusammenraufen. Monas Tochter Sophie [Susanne Bormann] ist mit Karin verheiratet. – Kroymann als Ätzkuh – da kann ihr kaum eine das Wasser reichen!

So, 23.11., ZDFinfo 09:00 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Schicksale in der NS-Diktatur

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Zweiter Teil dieser Verbotenen-Liebe-Reihe. Unklar voneinander abgesetzt und daher auch leicht zu verwechseln – leider auch wieder mit dem Sprecher Charles Rettinghaus: unverwechselbar wegen künstlich unheilvoller Stimmlage

So, 23.11., ZDFinfo 09:45 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Opfer der NS-Diktatur

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Reportage zur Verfolgung von LGBTiQ in der NS-Zeit, die aufzeigt, mit welchen (gesetzlichen) Strategien Nazis queere Menschen terrorisierten; zu Wort kommt u. a. die Historikerin Anna Hajková

Di, 25.11., SWR/SR 22:30 Uhr: N E U ! !

Kroymann – Tanz ins Finale

D 2025

neue Folge der Sketchserie von und mit Maren Kroymann und friends

Mi, 26.11., ZDFneo 21:45 Uhr:

Nord Nord Mord: Sievers und das Geisterhaus

D 2024, R: Alex Schaad**

In dieser Folge der Sylt-Krimis geht es plotbezogen etwas altbacken um die Ermordung der Inselschreiberin, die die Liebe ihrer Freundin verschmäht hat





Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

