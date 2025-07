Fernsehinfos vom 3. bis zum 25. Juli 2025

Do, 03.07., BR 23:15 Uhr: N E U ! ! !

Ellie & Abbie

Australien 2020, R: Monica Zanetti

Die 17-jährige Ellie (Sophie Hawkshaw) ist in ihre Klassenkameradin Abbie (Zoe Terakes) verliebt und möchte sie gern zum Abschlussball einladen. Als ihr die Ideen ausgehen, erscheint ihr der Geist einer verstorbenen Tante, der ihr hilfreich zur Hand geht. – Sehr unterhaltsam und sehr viel tiefgründiger, als der Plot zunächst erwarten lässt!

Sa, 05.07., ZDFneo 13:25 Uhr:

„Goodbye Kaiser – hello Party!“ – Deutschland in den goldenen Zwanzigern

D 2021

Mirko Drotschmann informiert im Schnelldurchlauf über verschiedene Highlights der sogenannten Zwischenkriegszeit, darunter Frauenstimmrecht und Marie Juchacz oder auch das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee mit Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld

Sa, 05.07., 3sat 23:15 Uhr:

Eine Nacht in Rom – Room in Rome

Spanien 2010, R: Julio Medem

Die Spanierin Alba und die Russin Natasha lernen sich in einer Bar in Rom kennen und verbringen eine hocherotische Nacht miteinander. Werden beide in ihre alten Leben zurückkehren oder gemeinsam einen Neuanfang wagen? Weniger nackte Haut wäre hier mehr gewesen!

Mo, 07.07., arte 00:20 Uhr: N E U ! ! !

Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte

Tschechien/Slowakei/Österreich 2024, R: Klára Tasovská

Porträt der 73-jährigen Fotografin Libuse Jarcovjakova, die u. a. die queere Emanzipationsgeschichte der damaligen Tschechoslowakei ablichtete

Di, 08.07., WDR 22:15 Uhr:

Tatort: Wolfsstunde

D 2008, R: Kilian Riedhoff**

Nachdem eine Frau vergewaltigt worden ist, häufen sich Vergewaltigungen in Münster. Thiel [Axel Prahl] und Börne [Jan-Josef Liefers] folgen unterschiedlichen Spuren. Eine der vergewaltigten Frauen [Katharina Lorenz] fasziniert und irritiert den Möchtegern-Macho Thiel, aber sie ist mit einer Frau liiert …

Di, 08.07., ARDalpha 21:45 Uhr:

Alles Liebe: Aus meiner Jenny wurde Jonathan

D 2024

Aus einem Lesbenpaar, das seit der Schulzeit zusammen ist, wurde durch die Geschlechtsangleichung ein Heteropaar

Di, 08.07., MDR 22:55 Uhr:

Basic Instinct

USA 1992, R: Paul Verhoeven****

Polizist Nick Curran [Michael Douglas] gerät in den Bann der des Mordes verdächtigen Schriftstellerin Catherine Tramell [Sharon Stone]; ihre Geliebte muss dafür dran glauben. Umstrittener und überschätzter Hetero-Sex-Thriller

Do, 10.07., Vox 22:25 Uhr:

Atomic Blonde

USA 2017, R: David Leitch

Agentinnenaction: Eine taffe britische Spezialagentin [Charlize Theron] soll kurz vor dem Mauerfall in Berlin eine Liste mit Namen von Topagenten außer Landes schmuggeln; dabei lernt sie auch eine französische Spionin [Sofia Boutella] näher kennen, aber Feinde lauern überall …

Fr, 11.07., 3Sat 22:25 Uhr:

Ein mörderischer Sommer

FRA 1983, R: Jean Becker**

Eliane [Isabelle Adjani] will die brutale Vergewaltigung ihrer Mutter rächen. Einer der drei Vergewaltiger muss Elianes Vater sein, aber die Spuren, die sie verfolgt, erweisen sich als falsch und bringen Eliane völlig aus dem Konzept. Ihr zur Seite steht vorübergehend ihre ehemalige Lehrerin, die in sie verliebt ist. Unentschiedener, aber durchaus interessanter Thriller.

So, 13.07., HR 21:45 Uhr:

Kroymann

D 2019

Eine Folge der Sketch-Serie von und mit Maren Kroymann

So, 13.07., arte 02:10 Uhr:

Kiss Me Kosher

D/Israel 2020, R: Shirel Peleg*

Als ihre Enkelin eine Deutsche mit nach Israel bringt und sie auch noch heiraten will, stellt sich die jüdische Großmutter von Shira quer. Nicht durchgängig geschmackssichere Komödie um Liebe, Geschichte und Gegenwart

Mo, 14.07., ONE 20:15 Uhr:

Im Zweifel

D 2015, R: Aelrun Goette*

Die engagierte Pfarrerin Judith Ehrmann (Claudia Michelsen) betreut neben ihrem Kirchenjob Angehörige von Unfallopfern und fürchtet plötzlich, ihr Mann und ihr Sohn könnten in einen Fall von Fahrerflucht verwickelt sein. In einer Sitzung der Landessynode setzt sie sich für die Anerkennung einer lesbischen Pfarrerin ein

Mo, 14.07., NDR 22:45 Uhr:

Frühstück bei Tiffany

USA 1961, R: Blake Edwards+

Die Romanverfilmung nach Truman Capote rückt die gerade den Kinderschuhen entwachsene Lebedame Holly Golightly [Audrey Hepburn], die sich erst am Schluss für den armen Lebemann Paul [George Peppard] entscheidet, ins Zentrum der Geschichte des US-amerikanischen Jet-Sets der vierziger Jahre. Im Roman geht Holly nach Brasilien und verschwindet aus Pauls Leben. Ihre New Yorker Zeit wird aus seiner Erinnerung geschildert und ihm berichtet sie des Öfteren von lesbischen Frauen in ihrem Umfeld; es klingt, als hätte sie auch eigene Erfahrungen gesammelt. Interessierte die Filmschaffenden leider kein bisschen!

Mo, 14.07., ZDFinfo 01:15 Uhr:

Tabu – Was es in der DDR nicht geben durfte

D 2025, R: Nina Rothermundt

Unter anderem mit diesem Thema: Im Gegensatz zur BRD (1994) schaffte die DDR den Paragrafen 175, der Sex zwischen Männern unter Strafe stellte, bereits 1968 ab. Doch das bedeutete nicht, dass Schwule und Lesben in der DDR gern gesehen waren

Mo, 14.07., arte 01:55 Uhr:

Brainwashed: Sexismus im Kino (aka Sex. Macht. Manipulation – Der männliche Blick im Film)

USA 2022, R: Nina Menkes

Tolle Filmstudie zum Thema „male gaze“, Gewalt und Frauenverachtung im Film – unbedingt sehenswert! Nicht nur bei arte, sondern auch auf youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QK23-ibLE8I&ab_channel=LolitaPerong

Di, 15.07., BR 20:15 Uhr:

Tatort: Am Ende des Flurs

D 2014, R: Max Färberböck*

Einer der leider zahlreichen Lesbenklischee-Tatorte; das Münchner Duo ermittelt in den Reihen der zahlreichen Geliebten einer ermordeten Frau … Noch ein Krimi aus der Reihe: Fällt dem Team nix ein, muss das Böse lesbisch sein!

Do, 17.07., ONE 00:25 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

Fr, 18.07., ARDalpha 08:00 Uhr:

Cheers to the queers – Die Vielfalt sexueller Identität

D 2023, R: Christina Wolf

Folge der Reihe „Respekt – Demokratische Grundwerte für alle“, in der die Abkürzungsbuchstaben LGBTQIA+ aufgelöst und verschiedene Gruppierungen erklärt werden.

Fr, 18.07., tagesschau24 20:15 Uhr: N E U ! ! !

Italien gegen Regenbogenfamilien

D 2024, R: Giulia Ottaviano

Zwei Mütter aus Padua haben gemeinsam eine kleine Tochter, aber die rechte Regierung will Regenbogenfamilien wieder auflösen und Mütterrechte beschneiden

Sa, 19.07., 3Sat 10:05 Uhr:

So liebten die Habsburger – Mätressen, Obsessionen [Erbe Österreich]

Österreich 2018, R: Patrice Fuchs

Lesben und Schwule im österreichischen Fürstengeschlecht der Habsburger? Aber sicher: Auf den Spuren von Isabella von Parma (1741-1763) und auch von Erzherzog Ludwig Viktor (1842-1919)

Sa, 19.07., Vox 20:15 Uhr:

Liebesgrüße aus Moskau

UK 1963, R: Terence Young, Krimi: Ian Fleming**

Lotte Lenya als Oberst Klebb, die gefährlich lesbische Gegenspielerin von 007 [Sean Connery] – inzwischen schon so etwas wie trashiger Kult, der nicht (mehr) ernst genommen wird …

Sa, 19.07., Tele5 20:15 Uhr:

Tiger & Dragon

HK/China/Taiwan/USA 2000, R: Ang Lee***

Ein heiliges Schwert wird gestohlen. Verschiedene Gruppen sind daran interessiert und versuchen es in ihre Gewalt zu bringen. Eine Kämpferin und ihre Schülerin, die einander sehr zugetan sind, scheinen auf unterschiedlichen Seiten zu stehen. Es gibt prickelnde Spannungen zwischen den Frauen, aber leider siegen die heterosexuellen Liebesgeschichten

Sa, 19.07. ORF1 23:15 Uhr:

So, 20.07., ORF1 11:20 Uhr:

Kick It Like Beckham

UK/D 2002, R: Gurinder Chadha*

Londonerin Jess [Parminda Nagra], Tochter indischer Eltern, träumt von einer Karriere als Fußballspielerin. Als sie von Jules [Keira Knightley] angeworben wird, hält deren Mutter die neue Freundschaft für eine lesbische Liaison und probt den Aufstand. Derweil kriegen auch Jess’ Eltern Wind vom Treiben ihrer Tochter und laufen Sturm … Nette Fußball- und Emanzipationskomödie

Mo, 21.07., NDR 22:45 Uhr:

Das Wirtshaus im Spessart

BRD 1957, R: Kurt Hoffmann+

Komtess Franziska [Liselotte Pulver] schlägt sich nach ihrer Geiselnahme auf die Seite der Spessart-Räuber und mischt sich in Männerkleidern unter die illustre Schar um den Räuberhauptmann [Carlos Thompson]. Nettes, aber belangloses Spiel mit Geschlechterrollen und Moral

Mo, 21.07., ZDF 23:50 Uhr:

Esmas Geheimnis

Bosnien-Herzegowina/Kroatien 2005, R: Jasmila Zbanic+

Die allein erziehende Esma kann und will ihrer 12-jährigen Tochter Sara nicht offenbaren, dass sie ein Kind aus einer Massenvergewaltigung ist. Sara will aber unbedingt die Wahrheit wissen, und so spitzt sich die Situation zu … In einer Mini-Sequenz wird Sara beim Fernsehen gezeigt, und interessanterweise läuft eines Abends der Kurzfilm „Sleeping Beauty“ von Jamie Babbit im Fernsehen, eine 1999 in den USA gedrehte lesbische Dornröschengeschichte.

Do, 24.07., Vox 20:15 Uhr:

Glam Girls – Hinreißend verdorben

USA 2019, R: Chris Addison**

Neuverfilmung von „Zwei hinreißend verdorbene Schurken“ von 1988, nur jetzt mit Schurkinnen: Die plumpe Penny [Rebel Wilson] kommt der mondänen Gaunerin Josephine [Anne Hathaway] in die Quere, denn beide ziehen auf bewährte Tour reiche Männer ab. Um einander auszustechen, wickeln sie auch die eine oder andere Polizistin um den Finger. Fängt interessant an, flacht aber immer mehr zu einem stereotypen Heterosexquark ab.

Do, 24.07., BR 23:15 Uhr: N E U ! ! !

Shiva Baby

USA/Kanada 2020, R: Emma Seligman*

Danielle [Rachel Sennott] studiert Gender Studies am College und lässt sich nebenbei als Geliebte des älteren Max (Danny Deferrari) bezahlen. Bei einer Shiva treffen alle ihre Lebensentwürfe aufeinander, denn auch ihre Ex [Molly Gordon] nimmt teil

Fr, 25.07., 3sat 20:15 Uhr:

ZERV – Zeit der Abrechnung

D 2022, R: Dustin Loose***

Zwei Folgen der 6-teiligen Miniserie: 1991 wurde die „Zentrale Ermittlungsstelle Regierungs- und Vereinigungskriminalität“ (ZERV) eingerichtet, in der Ermittelnde aus West, Peter Simon [Fabian Hinrichs] aus Bremen und Ost, Karo Schubert [Nadja Uhl] aus Ost-Berlin zusammenarbeiten sollen. Karos Tochter hat eine Freundin…

