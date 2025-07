Fernsehinfos vom 26. Juli bis zum 8. August 2025

Sa, 26.07., RBB 13:10 Uhr: N E U ! ! !

Berlin Pride 2025

D 2025

Live-Bericht von der Strecke der Parade in Berlin, die in diesem Jahr unter dem Motto „Nie wieder still“ stattfindet, Moderator: Florian Prokop

Sa, 26.07., Vox 20: 15 Uhr:

Goldfinger

UK 1964, R: Guy Hamilton*

Diesmal hat James Bond [Sean Connery] den Bösewicht Goldfinger [Gert Fröbe] als Gegenspieler, der Fort Knox atomar verseuchen will. Ihm zur Seite steht Pussy Galore [Honor Blackman], die eine Staffel von Fliegerinnen befehligt, die ihr alle blind ergeben sind. Sie wird aber leider von 007 heterotherapiert.

Sa, 26.07., ZDF 00:35 Uhr:

Verblendung

USA/Schweden/UK/D 2011, R: David Fincher*

Glattgebügelte US-amerikanische Verfilmung des europäischen Knüllers mit Daniel Craig als Journalist, die Französin Elodie Yung als Freundin von Lisbeth, Miriam, und Lisbeth selbst wird von einer Newcomerin dargestellt: Rooney Mara, deren Ausdruckskraft es jedoch an Vielschichtigkeit mangelt

So, 27.07., tagesschau24 20:15 Uhr:

Queer in der Provinz: Sachsen-Anhalt und Schwarzwald

D 2024, R: Caroline Hillner

Bewegendes Dokuporträt über queere Menschen, die der Großstadt den Rücken gekehrt oder sich eh nie dafür interessiert haben und sich in kleineren Orten auf dem Land größere Freiräume erkämpfen – online: https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-1021076.html

So, 27.07., tagesschau24 21:02 Uhr:

Jeder Tag ein Kampf? Queere Menschen in Deutschland

D 2022, R: Klaas-Wilhelm Brandenburg, Alex Grantl

Die Reporter stellen die Fragen: Wie gleichgestellt sind queere Menschen in Deutschland? Wie tolerant ist unsere Gesellschaft tatsächlich? Müssen queere Menschen auch im Jahr 2022 noch um Akzeptanz kämpfen?

So, 27.07., HR 21:45 Uhr:

Kroymann

D 2020

Eine Folge (10) der Sketch-Comedy von und mit Maren Kroymann

So, 27.07., RBB 22:00 Uhr: N E U ! ! !

Light Light Light

Finnland 2023, R: Inari Niemi******

West-Finnland 1986: Die furchtbare Atom-Unfall in Tschernobyl geht auch an Skandinavien nicht spurlos vorüber. Was bedeutet die Katastrophe für Heranwachsende, die gerade ihre erste große Liebe erleben und sowieso schon genug Probleme haben? Spannend und mit dem Sound der 1980er.

Mi, 30.07., arte 20:15 Uhr:

Priscilla, Königin der Wüste

Australien/UK 1994, R: Stephan Elliott*

Drei Drag Queens und Trans* [Terence Stamp, Guy Pearce, Hugo Weaving] reisen mit einem Bus quer durchs australische Outback zu einem Auftritt, von dem sie sich Geld und Renommee versprechen. Am Schluss der Reise voller Hindernisse treffen sie im Lokal von Mitzis Ex-Frau ein, die längst lesbisch lebt.

Fr, 01.08., 3sat 20:15 Uhr:

ZERV – Zeit der Abrechnung

D 2022, R: Dustin Loose***

Zwei weitere Folgen der 6-teiligen Miniserie: 1991 wurde die „Zentrale Ermittlungsstelle Regierungs- und Vereinigungskriminalität“ (ZERV) eingerichtet, in der Ermittelnde aus West, Peter Simon [Fabian Hinrichs] aus Bremen und Ost, Karo Schubert [Nadja Uhl] aus Ost-Berlin zusammenarbeiten sollen. Karos Tochter hat eine Freundin… Schluss folgt am 8. August!

Fr, 01.08., ORF1 00:15 Uhr:

Basic Instinct

USA 1992, R: Paul Verhoeven****

Polizist Nick Curran [Michael Douglas] gerät in den Bann der des Mordes verdächtigen Schriftstellerin Catherine Tramell [Sharon Stone]; ihre Geliebte muss dafür dran glauben. Umstrittener und überschätzter Hetero-Sex-Thriller

Sa, 02.08., ZDFinfo 02:15 Uhr:

Liebe und Sex im Maghreb – Zwischen Tabu und Aufbruch

FRA 2019

Reportage über strikte Regeln in Nordafrika, wo bisher nur heterosexuelle Beziehungen und nur mit Trauschein anerkannt werden

Sa, 02.08., ZDFinfo 03:00 Uhr:

Liebe und Sex in Mexiko

FRA 2024

Reportage über widersprüchliche Lebensart in Mexiko, wo zwar nach wie vor Frauen- und Lesbenfeindlichkeit dominiert, aber dritte Geschlechter anerkannt werden

So, 03.08., arte 20:15 Uhr:

Grand Budapest Hotel

UK/Deutschland/USA 2014, R: Wes Anderson+

In einem historisch anmutenden Potpourri voluminöser Ausstattung wird auf mehreren Zeitebenen eine mit einem Hotel verknüpfte Geschichte entwickelt, die zurück zum Vorabend des Ersten Weltkriegs führt: Monsieur Gustave (Ralph Fiennes) tauscht ein Gemälde ein gegen „Two Lesbians Masturbating“, das an Egon Schiele erinnern soll … Schräge Zeitreise mit Riesenstaraufgebot, u. a. mit Tilda Swinton

So, 03.08., DisneyChannel 20:15 Uhr:

Saving Mr. Banks

UK/USA 2013, R: John Lee Hancock+

Unterhaltsame Geschichte um die Entstehung des legendären Filmmusicals “Mary Poppins”, dessen Filmrechte die [im echten Leben lesbische] Autorin P. L. Travers (1899-1996) eigentlich nicht an Walt Disney [völlig fehlbesetzt: Tom Hanks] verkaufen wollte. Wie zu befürchten war, ist Travers [Emma Thompson] in diesem Disney-Märchen leider nicht als taffe Lesbe inszeniert … Seufz.

So, 03.08., SWR/SR 23:15 Uhr:

Frühstück bei Tiffany

USA 1961, R: Blake Edwards+

Die Romanverfilmung nach Truman Capote rückt die gerade den Kinderschuhen entwachsene Lebedame Holly Golightly [Audrey Hepburn], die sich erst am Schluss für den armen Lebemann Paul [George Peppard] entscheidet, ins Zentrum der Geschichte des US-amerikanischen Jet-Sets der vierziger Jahre. Im Roman geht Holly nach Brasilien und verschwindet aus Pauls Leben. Ihre New Yorker Zeit wird aus seiner Erinnerung geschildert und ihm berichtet sie des Öfteren von lesbischen Frauen in ihrem Umfeld; es klingt, als hätte sie auch eigene Erfahrungen gesammelt. Interessierte die Filmschaffenden leider kein bisschen!

So, 03.08., RBB 23:50 Uhr:

Queer Exil Berlin

D 2023, R: Jochen Hick

Doku über queere Menschen aus aller Welt, die Berlin zu dem mach(t)en, was es ist

Mo, 04.08., NDR 00:20 Uhr: T I P P ! ! !

Kommt Mausi raus?!

D 1994, R: Alexander Scherer, Angelina Maccarone

Mausi geht zum Studieren nach Hamburg und verliebt sich in die nette Yumiko. Mausi schwebt im siebten Himmel – aber nach einer Weile stört Yumiko , dass Mausi aus ihrer Liebe ein Geheimnis macht. Deshalb fordert sie Mausi auf, sich endlich vor ihrer Mutter in der Provinz zu outen … Lesbenfilmklassiker aus der Zeit (einer sehr kurzen Zeit!), als im deutschen Fernsehen noch Produktionen mit lesbischen Protagonistinnen möglich waren und außerdem zur besten Sendezeit gezeigt wurden … Ach ja …

Mo, 04.08., BR 19:30 Uhr:

Die schönsten Hochzeiten – Best of Dahoam is Dahoam!

D 2025

u. a. mit einer lesbischen Traumhochzeit – na, wer’s mag …

Di, 05.08., SRF2 23:05 Uhr:

Die Tiefseetaucher

USA 2004, R: Wes Anderson+

Abgedrehte Komödie über den bekannten Meeresforscher Zissou (Bill Murray), der mit seiner Frau (Anjelica Huston) und seiner Crew merkwürdig anmutende Erlebnisse auf hoher See filmt und ins Kino bringt. Journalistin Janes [Cate Blanchett] läuft bei ihm unter „Power-Lesbe“. Dämlich.

Mi, 06.08., Nitro 20:15 Uhr:

Liebesgrüße aus Moskau

UK 1963, R: Terence Young, Krimi: Ian Fleming**

Lotte Lenya als Oberst Klebb, die gefährlich lesbische Gegenspielerin von 007 [Sean Connery] – inzwischen schon so etwas wie trashiger Kult, der nicht (mehr) ernst genommen wird …

Do, 07.08., ZDFneo 21:35 Uhr:

Milk

USA 2008, R: Gus van Sant**

Die bewegende Geschichte des schwulen Aktivisten Harvey Milk (1930-1978, brillant dargestellt von Sean Penn, der 2009 für diese Rolle den Oscar erhielt): Milk wurde Mitte der siebziger Jahre der erste schwule Stadtrat in San Francisco und 1978 dem Attentat eines homophoben Stadtrats zum Opfer fiel. Im Wahlbüro Milks übernahm 1977 die lesbische Aktivistin Anne Kronenberg (geb. 1954) sehr erfolgreich die Öffentlichkeitsarbeit.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2025)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2025)



Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org