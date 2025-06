Fernsehinfos vom 14. bis zum 27. Juni 2025

Sa, 14.06., SuperRTL 22:00 Uhr:

Coyote Ugly

USA 2000, R: David McNall+

„Ugly“ ist hier vor allem die ausbeuterische Story: Piper Perabo macht Karriere, indem sie halbnackt auf der Theke tanzt und von einer Kollegin wird sie mal kurz für lesbisch gehalten– verlogene Hetenkomödie

Sa, 14.06., DisneyChannel 22:10 Uhr:

New York Taxi

USA/FRA 2004, R: Tim Story*

Die taffe und schlagfertige Taxifahrerin Belle [Queen Latifah] muss den tollpatschigen Cop Washburn [Jimmy Fallon] kutschieren und erlebt mit ihm zahlreiche Abenteuer. Seine Chefin [Jennifer Esposito] wird bei einem Geiselaustausch von der Oberbankräuberin [Gisele Bündchen] übergriffig angetatscht. Und das soll witzig sein?! Klamaukiges Action-Komödien-Remake, das auch „die Queen“ nicht so richtig sehenswert macht.

Sa, 14.06., ONE 23:45 Uhr:

Porträt einer jungen Frau in Flammen

FRA 2019, R: Céline Sciamma *****

Ende des 18. Jahrhunderts erhält die Pariser Malerin Marianne [Noémie Marchant] den Auftrag, auf einer abgelegenen Insel die Tochter einer Gräfin zu zeichnen, um dem zukünftigen Ehemann zeigen zu können, wie sie aussieht. Zunächst zeigt die Braut [Adèle Haenel] keinerlei Interesse, sich überhaupt zu zeigen. Aber dann kommen die Frauen einander näher als erwartet… Intensives Nachfühlen lesbischer (Kunst-)Geschichte, angesiedelt in einer Zeit, aus der kaum Lesbisches erhalten ist: Mehr als sehenswert!!!

So, 15.06., ORF2 16:30 Uhr:

Erlebnis Österreich: Queeres Tirol – Wie bunt ist das Heilige Land?

Österreich 2024, R: Christina Geisler, Christiane Sprachmann

Porträt der LGBTIQ+-Szene in Tirol; obwohl sich auch hier viel entwickelt hat, ist das Leben für queere Menschen in Tirol mitunter immer noch wie ein Spießrutenlauf

So, 15.06., RTL2 20:15 Uhr:

Was Frauen wollen

USA 2000, R: Nancy Meyers*

Chauvi [Mel Gibson] kann buchstäblich mit einem Schlag Gedanken von Frauen hören – so auch die einer angehenden jungen Lesbe … Macho-Komödie, in der Gibson Helen Hunt den Führungsposten streitig zu machen versucht – wie wird das wohl enden?? – GENAU SO!

So, 15.06., HR 21:45 Uhr:

Kroymann

D 2018

Folge Nr. 2 “Marens Blick auf die Welt” – Sketchreihe von und mit Maren Kroymann

So, 15.06., SIXX 22:10 Uhr:

Natürlich blond!

USA 2001, R: Robert Luketic*

Elle [Reese Witherspoon] scheint der Inbegriff einer oberflächlichen Ami-Tussi: blond, doof und naiv. Um ihren Geliebten zu betören, der auf gebildete Frauen zu stehen scheint, studiert sie Jura und zeigt allen, wo der Hammer hängt. Im Studium lernt sie eine lesbische Aktivistin kennen, die aber dann wohl der Schere zum Opfer gefallen ist, denn ab Mitte des Films taucht sie kaum mehr auf

So, 15.06., ORF2 23:05 Uhr: N E U !

Österreich unter dem Regenbogen

Österreich 2025, R: Robert Styblo

Die Doku schaut auf 60 Jahre queere Bewegungsgeschichte, nennt einige, die den Weg geebnet haben, und befragt einige immer noch aktive Akteur*innen

So, 15.06., SWR/SR 23:20 Uhr:

Basic Instinct

USA 1992, R: Paul Verhoeven****

Polizist Nick Curran [Michael Douglas] gerät in den Bann der des Mordes verdächtigen Schriftstellerin Catherine Tramell [Sharon Stone]; ihre Geliebte muss dafür dran glauben. Umstrittener und überschätzter Hetero-Sex-Thriller

Di, 17.06., RBB 21:00 Uhr:

Echtes Leben: Queer in der Provinz

D 2025, R: Petra Wiegers, Anja Weber

Wie lebt es sich an verschiedenen Provinzorten als queer definierte Person?

Mi, 18.06., Nitro 20:15 Uhr:

Blade Runner 2049

USA/UK/Ungarn/Kanada 2017, R: Denis Villeneuve+

Eine Quasi-Fortsetzung des Replikant_innen-Science-Fiction-Dramas von 1982, aus dem die Interview-Sequenz zwischen Tester und Replikantin wiedergegeben wird („ob ich Replikant bin oder eine Lesbierin?“); frauenfeindlich und stellenweise sehr effekthascherisch, aber trotz dieser überflüssigen Ärgernisse von großer Qualität und über sich selbst hinausweisend: Etwa, wenn es um die Bewertung von „echter“ oder implantierter Erinnerung geht – oder auch um die Frage nach der Grenzlinie zwischen Mensch und Roboter

Mi, 18.06., RBB 22:00 Uhr: N E U !

Glamour & Existenzkampf: Berliner Indie-Pop-Musikerinnen

D 2024, R: Nadja Tenge

Porträtiert wird u. a. die Schwarze Songwriterin Malonda, die als queere Musikerin zwar schon lange im Showgeschäft tätig ist, aber immer noch nicht davon leben kann

Mi, 18.06., 3Sat 01:25 Uhr:

Trans am Land: Die Reise zum Wohlfühlgeschlecht

Österreich 2024, R: Pia Lenz

Trans in Vorarlberg: Die Reportage begleitet zwei Trans in ihrem österreichischen Lebensalltag

Do, 19.06., MDR 21:00 Uhr: N E U !

Die Welt tanzt in Dresden – 100 Jahre Palucca Hochschule

D 2025

Jubiläumsfest zum 100-jährigen Bestehen der durch die Tänzerin Gret Palucca (1901-1993) gegründeten Tanzschule, die wegen Antisemitismus von den Nazis geschlossen wurde. Palucca bewegte sich in vielen lesbischen Zirkeln. Mit der Kinderärztin Marianne Zwingenberg blieb sie von 1941 bis 1967 zusammen… Erzählt das Schulporträt wohl auch davon?

Fr, 20.06., ARD 20:15 Uhr: N E U !

Einspruch, Schatz! – Ein Fall von Liebe

D 2023, R: Thomas Freundner**

ChrisTine Urspruch ist die in Leipzig praktizierende Anwältin Eva Schatz. Ihr neuer Fall: Eine Altenpflegerin droht nach dem Tod ihrer Frau der Verlust des gemeinsamen Kindes. Ihre Schwiegereltern erheben Anspruch auf das Sorgerecht – und wenig später sogar der Vater, der bisher keinerlei Erwartungen hatte, aber nun mit einem neuen Partner eine Familie gründen möchte. Ein bissel überfrachtet, aber insgesamt ganz unterhaltsam

Fr, 20.06., SuperRTL 22:25 Uhr:

Booksmart

USA 2019, R: Olivia Wilde****

Zwei Streberinnen – eine mit lesbischen und eine mit heterosexuellen Begierden, beide mit guten Noten – entscheiden kurz vor Schulabschluss, es endlich mal richtig krachen zu lassen und in einer einzigen Nacht alles nachzuholen… Stellenweise sehr unterhaltsam!

Sa, 21.06., ZDFinfo 09:00 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Opfer der NS-Diktatur

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Reportage zur Verfolgung von LGBTiQ in der NS-Zeit, die aufzeigt, mit welchen (gesetzlichen) Strategien Nazis queere Menschen terrorisierten; zu Wort kommt u. a. die Historikerin Anna Hajková

Sa, 21.06., ZDFinfo 09:45 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Schicksale in der NS-Diktatur

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Zweiter Teil dieser Verbotenen-Liebe-Reihe. Unklar voneinander abgesetzt und daher auch leicht zu verwechseln – leider auch wieder mit dem Sprecher Charles Rettinghaus: unverwechselbar wegen künstlich unheilvoller Stimmlage

Sa, 21.06., ZDFneo 23:40 Uhr:

Verblendung

USA/Schweden/UK/D 2011, R: David Fincher*

Glattgebügelte US-amerikanische Verfilmung des europäischen Knüllers mit Daniel Craig als Journalist, die Französin Elodie Yung als Freundin von Lisbeth, Miriam, und Lisbeth selbst wird von einer Newcomerin dargestellt: Rooney Mara, deren Ausdruckskraft es jedoch an Vielschichtigkeit mangelt

Sa, 21.06., RBB 23:50 Uhr:

Frühstück bei Tiffany

USA 1961, R: Blake Edwards+

Die Romanverfilmung nach Truman Capote rückt die gerade den Kinderschuhen entwachsene Lebedame Holly Golightly [Audrey Hepburn], die sich erst am Schluss für den armen Lebemann Paul [George Peppard] entscheidet, ins Zentrum der Geschichte des US-amerikanischen Jet-Sets der vierziger Jahre. Im Roman geht Holly nach Brasilien und verschwindet aus Pauls Leben. Ihre New Yorker Zeit wird aus seiner Erinnerung geschildert und ihm berichtet sie des Öfteren von lesbischen Frauen in ihrem Umfeld; es klingt, als hätte sie auch eigene Erfahrungen gesammelt. Interessierte die Filmschaffenden leider kein bisschen!

So, 22.06., Sat1 14:05 Uhr:

Up in the Air

USA 2009, R: Jason Reitman+

Der skrupellose Ryan Bingham [George Clooney] ist Vielflieger und dafür zuständig, Menschen in Filialen zu entlassen. Er verliebt sich unterwegs in Bonuskartensammlerin Alex [Vera Farmiga], muss aber erkennen, dass sein Lebenstraum sich nicht erfüllt. Zu Ryans Überraschung zieht Alex auch lesbische Beziehungen für sich in Betracht. Kluges und entlarvendes Gesellschaftsporträt, toll gespielt und inszeniert und: absolut sehenswert!

Mo, 23.06., arte 20:15 Uhr:

Alles über Eva

USA 1950, R: Joseph L. Mankiewicz+

Eine angehende Schauspielerin [Anne Baxkter] umgarnt einen weiblichen Star [unübertroffen: Bette Davis!] und erhält dafür karrieretechnische Unterstützung – bis sie als den Platz der Diva einnehmen kann … Übrigens ist hier Marilyn Monroe in einer kleinen Nebenrolle u sehen. Legendärer Hollywood-Klassiker

Mo, 23.06., ZDF 00:25 Uhr: N E U !

Die feige Schönheit

D 2024, R: Moritz Krämer

Eine queere Skater-Crew muss eine Katastrophe aushalten, als eine*r von ihnen ums Leben kommt

Di, 24.06., 3Sat 20:15 Uhr:

Die Toten vom Bodensee: Der Blutritt

D/Österreich 2020, R: Michael Schneider**

Das ermittelnde Team, bestehend aus dem deutschen Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und der österreichischen Kriminalinspektorin Hannah Zeiler (Nora Waldstätten), untersucht den Mord an einer Pferdezüchterin. Zunächst wird ihre Gestütswärterin, Daria Roth (Jule Ronstedt), verdächtigt, weil sie mit ihr eine Affäre hatte. Aber diese Geschichte dient nur dazu, die Zuschauenden auf eine falsche Fährte zu locken…

Di, 24.06., DisneyChannel 20:15 Uhr:

Juno

USA 2007, R: Jason Reitman+

Als eine Sechzehnjährige [Ellen Page!] schwanger wird, entscheidet sie, ihr Kind geeigneten Pflegeeltern zu überlassen. Bei der Suche nach den Richtigen zieht sie auch kurzzeitig ein Lesbenpaar in Betracht

Mi, 25.06., BR 22:45 Uhr:

Hass gegen Queer

D 2022, R: Tristan Ferland Milewski

Gewalt gegen queere Menschen nimmt wieder zu, und die Bedrohung ist besonders stark, wenn unterschiedliche Diskriminierungsformen sich überschneiden. Hier erzählen Menschen, denen Gewalt angetan wurde, von ihren Erfahrungen und ihrem Umgang damit.

Fr, 27.06., SRF2 20:10 Uhr:

Marinette – Kämpferin. Fußballerin. Legende

FRA 2023, R: Virginie Verrier

Als kleines Mädchen schon begann die 1975 geborene Marinette Pichon mit dem Fußball spielen – für Mädchen und jungen Frauen war der Sport zwar gar nicht vorgesehen, aber die Stürmerin erkämpfte sich einen Platz in der US-amerikanischen Profi-Liga

Fr, 27.06., SuperRTL 20:15 Uhr:

Taffe Mädels

USA 2013, R: Paul Feig*

Zwei völlig unterschiedliche Polizistinnen [Sandra Bullock und Melissa McCarthy] müssen gezwungenermaßen zusammenarbeiten, obwohl sie nicht viel voneinander halten. Grundlage ist die einer romantischen Screwball-Comedy – ach, und was hätte daraus werden können … Nope, Klischees pur – wie gehabt!

Fr, 27.06., Phoenix 00:45 Uhr:

50 Jahre nach Stonewall

D 2019, R: André Schäfer

Reportage über die Razzia gegen Trans*, Schwule und Lesben Ende Juni 1969 in der Kneipe „Stonewall“ in der New Yorker Christopher Street. Zudem stellt der Film die Frage, was die LGBTiQ-Bewegungen inzwischen erreicht hat und welche nicht.

Fr, 27.06., Phoenix 03:30 Uhr:

Queertopia: Selbst und Bestimmung

D 2023, R: Marco Giacopuzzi

Porträt des Konfliktes zwischen Trans Menschen und Menschen, die sich durch die Trans-Emanzipation bedroht fühlen

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2025)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2025)



Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org