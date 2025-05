Fernsehinfos vom 3. bis zum 16. Mai 2025

Nachtrag:

So, 27.04., HR 10:35 Uhr:

Das Herz ist ein einsamer Jäger – Carson McCullers

D 2024, R: Claudia Müller

Wirklich überraschend gute – und queer-lesbische! – Doku über die Schriftstellerin Carson McCullers (1917-1967); viele ihrer Bücher wurden verfilmt

Sa, 03.05., 3sat 21:50 Uhr:

The True Story of Lady Gaga

USA 2022

Porträt der Popikone Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta, geboren 1986), die mit Songs wie „Born this way“ (2011) vor allem queeren Jugendlichen den Rücken stärkt

Sa, 03.05., ORF1 21:50 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

So, 04.05., ZDFinfo 15:00 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Opfer der NS-Diktatur

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Reportage zur Verfolgung von LGBTiQ in der NS-Zeit, die aufzeigt, mit welchen (gesetzlichen) Strategien Nazis queere Menschen terrorisierten; zu Wort kommt u. a. die Historikerin Anna Hajková

So, 04.05., ZDFinfo 15:45 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Schicksale in der NS-Diktatur

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Zweiter Teil dieser Verbotenen-Liebe-Reihe. Unklar voneinander abgesetzt und daher auch leicht zu verwechseln – leider auch wieder mit dem Sprecher Charles Rettinghaus: unverwechselbar wegen künstlich unheilvoller Stimmlage

Di, 06.05., SWR/SR 22:00 Uhr:

Wohnzimmer-Comedy

Show mit Doris Reichenauer, Petra Binder, die u. a. mit der Drag Queen Pam Penco „Queer durchs Ländle“ ziehen

Do, 06.05., ONE 20:15 Uhr:

Mother’s Day – Liebe ist kein Kinderspiel

USA 2016, R: Garry Marshall

Verschiedene, miteinander lose verwobene Episoden zentrieren sich auf romantisch-komödiantische Ereignisse am und zum Muttertag – dazu unüberhörbare rassistische Späße eines Elternpaares: Wo wollte der Stuss noch gleich witzig sein??

Fr, 09.05., NDR 22:00 Uhr: N E U !

NDR Talkshow mit Jennifer Weist alias Jennifer Rostock alias Yaennive

D 2025

Die Sängerin Jennifer Weist, Jahrgang 1986, kämpft gegen Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit

Fr, 09.05., ProSieben 03:50 Uhr:

Alfie

USA 2004, R: Charles Shyer+

Heteromurks: Bindungsgehemmter Draufgänger [Jude Law] sucht nach dem Glück. Zwei Lesben, mit denen er eine Nacht verbringt, haben miteinander mehr Spaß als mit ihm

Sa, 10.05., ONE 21:45 Uhr:

The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit

USA 2002, R: Stephen Daldry, Roman: Michael Cunningham

In drei verschiedenen Zeitebenen bildet Virginia Woolf mit ihrer „Mrs. Dalloway“ den Aufhänger für drei exzellent verwobene Frauengeschichten. Sehr sehenswert und mit Staraufgebot: Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman, Ed Harris

So, 11.05., HR 01:05 Uhr:

Meine alles außer gewöhnliche Familie – Aufgewachsen in einer Regenbogenfamilie

D 2020, R: Annette Ernst

Frankfurter Langzeitreportage (12 Jahre!) über das Aufwachsen in einer queer-lesbischen Umgebung

Mo, 12.05., ZDF 23:55 Uhr: N E U ! ! !

Der Wunsch

D 2024, R: Judith Beuth

Die Filmemacherin begleitete ein lesbisches Paar mit Kinderwunsch über einen Zeitraum von zehn Jahren. Entstanden ist ein intensives Porträt

Di, 13.05., SRF1 23:40 Uhr:

Der Kreis

Schweiz 2014, R: Stefan Haupt+

Anhand der im Interview erzählten Erinnerungen von Ernst Ostertag und Röbi Rapp wird in Spielszenen die Geschichte der Zürcher Schwulenbewegung in den fünfziger und sechziger Jahren in Spielszenen nachgezeichnet. Sehenswert und interessant, aber Achtung: möglicherweise ohne Untertitel und mitunter sehr schwer verständlich für Nicht-Schweizer*innen

Mi, 14.05., ARD 20:15 Uhr:

Meine Freundin Volker

D 2022, R: Piotr J. Lewandowski

Der Inhalt liest sich ein wenig wie von „Sister Act“ geklaut: Vivian ist Star der Drag-Scene auf St. Pauli und muss vor der Mafia fliehen. Sie versteckt sich – nein, nicht in einem Kloster! – in einer Heterofamilie als Heteromann … Hm, ich weiß nicht …

Do, 15.05., HR 01:15 Uhr:

Wir sind doch Schwestern

D 2018, R: Till Endemann, Vorlage: Anne Gesthuysen**

Drei betagte Schwestern sehen sich nach 44 Jahren wieder, weil eine von ihnen 100 wird. Alte Konflikte brechen nicht zuletzt dadurch auf, dass ein lesbisches Studentinnenpaar, das einen Kurzfilm über sie dreht, die Abgründe triggert. Für meinen Geschmack zu überfrachtet

Fr, 16.05., arte 22:40 Uhr:

P!nk – Mein Leben in Songs

D 2023, R: Jens Strohschnieder

Porträt der erfolgreichen US-amerikanischen Musikerin Alecia Moore alias P!nk (Jahrgang 1979), die sich immer wieder für die LGBTiQ-Community einsetzt und dafür von ihr gefeiert wird

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2025)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2025)



Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org