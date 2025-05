Fernsehinfos vom 17. bis zum 30. Mai 2025

Sa, 17.05., ZDFinfo 03:30 nachts:

Tabu – Was es in der DDR nicht geben durfte

D 2025, R: Nina Rothermundt

Unter anderem mit diesem Thema: Im Gegensatz zur BRD (1994) schaffte die DDR den Paragrafen 175, der Sex zwischen Männern unter Strafe stellte, bereits 1968 ab. Doch das bedeutete nicht, dass Schwule und Lesben in der DDR gern gesehen waren

So, 18.05., arte 14:05 Uhr:

Die schwarze Witwe

USA 1987, R: Bob Rafelson****

Die mordende Heiratsschwindlerin Catherine [Theresa Russell] wird von der smarten Agentin Alexandra [Debra Winger] gejagt. In der gegenseitigen Faszination verwischen mitunter die Grenzen von Jagender und Gejagter. Nicht unerotisch. Nur Sami Frey stört.

So, 18.05., ONE 20:15 Uhr:

Meine Freundin Volker

D 2022, R: Piotr J. Lewandowski

Der Inhalt liest sich ein wenig wie von „Sister Act“ geklaut: Vivian ist Star der Drag-Scene auf St. Pauli und muss vor der Mafia fliehen. Sie versteckt sich – nein, nicht in einem Kloster! – in einer Heterofamilie als Heteromann … Hm, ich weiß nicht …

So, 18.05., SIXX 20:15 Uhr:

Sex and the City – Der Film

USA 2008, R: Michael Patrick King+

Klischeebeladener und farbloser Serienableger, in dem vier vermeintliche Freundinnen nach vor allem heterosexuellen Bindungen suchen; manche von ihnen werden vorübergehend mal für ein lesbisches Paar gehalten

So, 18.05., HR 21:45 Uhr:

Kroymann

D 2017

Folge “Wir sind die Alten” aus der Sketchserie von und mit Maren Kroymann und Team

Mo, 19.05., ONE 20:15 Uhr:

Bulldog

D/Spanien 2022, R: André Szardenings****

Sohn-Mutter-Drama: Eine junge Frau arbeitet mit ihrem erwachsenen Sohn Bruno im Facilitymanagement einer Hotelanlage auf Ibiza. Sie scheinen ein eingespieltes Team zu sein, bis seine Mutter eine Beziehung mit Hannah [Karin Hanczewski] beginnt, die zu ihnen in den Bungalow zieht.

Do, 22.05., Vox 20:15 Uhr:

Mr and Mrs Smith

USA 2005, R: Doug Liman+

Killerpaar [Brad Pitt und Angelina Jolie], das jeweils nichts vom Beruf der Partnerin/des Partners weiß, wird dummerweise mit jeweils einem Mordauftrag gegeneinander aufgehetzt; frech-blutige Action, bei der eine lesbische Computer-Expertin einen Kurzauftritt hat

Do, 22.05., MDR 22:40 Uhr: N E U ! ! !

Queer in der Provinz: Sachsen-Anhalt und Schwarzwald

D 2024, R: Caroline Hillner

Bewegendes Dokuporträt über queere Menschen, die der Großstadt den Rücken gekehrt oder sich eh nie dafür interessiert haben und sich in kleineren Orten auf dem Land größere Freiräume erkämpfen – online: https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-1021076.html

Fr, 23.05., RTL2 23:25 Uhr:

Nicht noch ein Teenie-Film!

USA 2001, R: Joel Gallen**

Parodie auf Teeniefilme an sich und im Allgemeinen mit zahlreichen verhohnepipelnden Zitaten: Die Kussszene aus „Eiskalte Engel“ soll wohl mit einer alten und einer jungen Frau ad absurdum geführt werden, weil so junge Hüpfer nix Attraktives am Alter zu finden scheinen

So, 25.05., Phoenix 15:30 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Opfer der NS-Diktatur

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Reportage zur Verfolgung von LGBTiQ in der NS-Zeit, die aufzeigt, mit welchen (gesetzlichen) Strategien Nazis queere Menschen terrorisierten; zu Wort kommt u. a. die Historikerin Anna Hajková

So, 25.05., Phoenix 16:15 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Schicksale in der NS-Diktatur

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Zweiter Teil dieser Verbotenen-Liebe-Reihe. Unklar voneinander abgesetzt und daher auch leicht zu verwechseln – leider auch wieder mit dem Sprecher Charles Rettinghaus: unverwechselbar wegen künstlich unheilvoller Stimmlage

So, 25.05., HR 21:45 Uhr:

Kroymann

D 2018

Folge “Zwischenmenschliches” aus der Sketchserie von und mit Maren Kroymann und Team

Di, 27.05., MDR 12:30 Uhr:

Vier kriegen ein Kind

D 2014, R: Mathias Steurer*

Ein lesbisches Paar wünscht sich ein Kind. Neeles [Christina Hecke] Liebste, Steff [Friederike Kempter], wird durch eine Samenspende auch schwanger, aber die wurde verwechselt und gehört einem schwulen Paar, das ebenfalls ein Kind möchte. Also müssen sich die Paare irgendwie zusammenraufen. Tun sie auch!

Di, 27.05., NDR 14:00 Uhr:

Echtes Leben: Queer in der Provinz

R: Petra Wiegers, Anja Weber

leider informiert der NDR nicht über den Inhalt dieser Sendung

Di, 27.05., KiKa 15:00 Uhr:

First Day – Ich bin Hannah

Australien 2020, R: Julie Kalceff

4-teilige Miniserie um ein 13-jähriges Trans*mädchen: In der High School präsentiert sie sich erstmals als Mädchen, 1. und 2. Folge

Di, 27.05., DisneyChannel 20:15 Uhr:

Unter der Sonne der Toskana

USA/ITA 2003, R: Audrey Wells***

Überwiegend nette Heterokomödie um eine geschiedene Frau, die neues Glück in Italien findet und in deren näherem Umfeld sich unkonventionelle Freundinnen, sprich: auch Lesben tummeln

Di, 27.05., SWR/SR 23:00 Uhr:

Wie ich werde, wer ich bin

Österreich 2023-25, R: Steffi Schlutter

Porträt des Transmannes Leon, der sich mit 17 Jahren die Brüste entfernen ließ

Do, 29.05., ZDFinfo 06:15 Uhr:

Liebe und Sex im Maghreb – Zwischen Tabu und Aufbruch

FRA 2019

Reportage über strikte Regeln in Nordafrika, wo bisher nur heterosexuelle Beziehungen und nur mit Trauschein anerkannt werden

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2025)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2025)



Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org