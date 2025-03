Fernsehinfos vom 8. bis zum 21. März 2025

Sa, 08.03., SWR/SR 12:30 Uhr:

Alice, D 2022, R: Nicole Weegmann***

Zweiteiler: Die Geschichte der „Emma“-Herausgeberin und Journalistin Alice Schwarzer [hier: Nina Gummich], die am 3. Dezember 2022 achtzig Jahre alt wurde, wird hier in einem sehr wohlwollenden Porträt nacherzählt; Konfliktlinien und Fehltritte lassen sich leider nur erahnen. Trotzdem ist die Biografie nicht uninteressant. Beide Teile laufen hintereinander.

Sa, 08.03., arte 15:40 Uhr:

Out of Rosenheim

BRD 1988, R: Percy Adlon*

Komödienklassiker über eine bayrische Ehefrau [Marianne Sägebrecht], die auf einem Roadtrip durch die USA ihren Mann verlässt und unerwartete Freundschaft bei der Betreiberin [unübertroffen cool: CCH Pounder] des Bagdad Cafe findet. – Stimmt, ist nicht lesbisch – aber die Beziehung der Frauen ist dennoch filmprägend. Und passt daher sehr gut zum Internationalen Frauentag am 8. März! – Der Soundtrack “Calling you” von Jevetta Steele ging damals durch die Decke: https://www.youtube.com/watch?v=hPPS0_rqwcw&ab_channel=jessiemelodyworldk

Sa, 08.03., ONE 18:30 Uhr

Lotte am Bauhaus

D 2019, R: Gregor Schnitzler***

Der Film entwickelt anhand einer fiktiven Person, der Zeichnerin und Tischlerin Lotte Brendel (Alicia von Rittberg), die Geschichte einer jungen Frau, die sich 1923 gegen den Willen ihrer traditionsbewussten Eltern die Kunstschule des Weimarer Bauhauses besucht. Die Malerin und Innenarchitektin Friedl Dicker (1898-1944 Auschwitz) wird hier als junge rebellische Frau inszeniert, die sich für Lotte interessiert, gern Frauen küsst und ebenso gern Hosen trägt.

Sa, 08.03., arte 21:40 Uhr:

Queere Tiere – Mehr als Männchen & Weibchen

Großbritannien/USA 2023,

Reportage über die Vielfalt tierischer Sexualität. – Dass dies spätabends gesendet wird, zeigt hoffentlich nicht auch hierzulande schon den vorauseilenden Gehorsam zu den Restriktionen zukünftiger Regierungsbildungen?!

So, 09.03., arte 20:15 Uhr:

Thelma & Louise

USA 1991, R: Ridley Scott***

Nachdem zwei Freundinnen auf dem Weg in ein vergnügliches Wochenende in Notwehr einen Vergewaltiger erschossen haben, fliehen sie als Outlaws quer durch die USA und lassen sich nicht mehr das Geringste gefallen … Drehbuchautorin Callie Khourie gewann 1992 einen Oscar für ihr rasantes Buch mit tollen Dialogen. Geena Davis als Thelma und Susan Sarandon als Louise haben nichts an Eindrücklichkeit verloren; für Brad Pitt war sein Kurzauftritt als sympathischer Schurke der Startschuss für seine Karriere. – Im Anschluss läuft eine Doku von 2024 über die einschlägige Wirkungsgeschichte, die der Film in den 1990er Jahren hatte.

Mo, 10.03., arte 14:00 Uhr:

Sisi & ich

D/Schweiz/Österreich 2023, R: Frauke Finsterwalder****

Eine Hofdame, die Gräfin Irma von Sztáray [Sandra Hüller], verliebt sich unsterblich in Kaiserin Elisabeth von Österreich [Susanne Wolff] Provokanter und ungewöhnlicher schwarzhumoriger Blick auf die Schmonzetten-Legende

Mo, 10.03., SRF2 22:30 Uhr: N E U !

Queer in der Freikirche – Bleiben oder gehen?

Schweiz 2025

Reportage über evangelikale Freikirchen und ihren Umgang mit queeren Gläubigen

Mo, 10.03., ZDF 00:10 Uhr:

Der Russe ist einer, der Birken liebt

D 2022, R: Pola Beck**

Mascha [Aylin Tezel], eine junge Frau mit jüdisch-aserbaidschanischen Wurzeln und schrecklichen Traumata, versucht rast- und orientierungslos, aber dennoch mutig nach vorn schauend ihr Leben zu leben. Zu ihrem Umfeld gehören queere Personen.

Do, 13.03., SWR/SR 01:15 Uhr:

Simona – die queere Weinmacherin

D 2021

Folge 3 der Reihe „Friederike klopft an“: Schauspielerin Friederike Kempter spricht mit der trans Winzerin

Do, 13.03., RBB 22:00 Uhr:

ZERV – Zeit der Abrechnung

D 2022, R: Dustin Loose***

Zwei Folgen der 6-teiligen Miniserie: 1991 wurde die „Zentrale Ermittlungsstelle Regierungs- und Vereinigungskriminalität“ (ZERV) eingerichtet, in der Ermittelnde aus West, Peter Simon [Fabian Hinrichs] aus Bremen und Ost, Karo Schubert [Nadja Uhl] aus Ost-Berlin zusammenarbeiten sollen. Karos Tochter hat eine Freundin… Immer donnerstags – oder alle hintereinander in der Mediathek!

Sa, 15.03., NDR 21:45 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

So, 16.03., SIXX 22:10 Uhr:

Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns

UK/FRA/D/IRL/USA 2004, R: Beeban Kidron*

Bridget Jones [Renee Zellweger] ist zwar glücklich mit Mark [Colin Firth], versteigt sich jedoch immer wieder in irrationale Eifersucht. So glaubt sie auch, Mark hätte etwas mit der schönen Rebecca [Jacinda Barrett], die jedoch interessiert sich mehr für … Halbwegs unterhaltsame Hetenkomödie

Mo, 17.03., ProSieben 02:25 Uhr:

Girls‘ Night Out

USA 2017, R: Lucia Aniello***

Ein Junggesellinnenabend läuft völlig aus dem Ruder, als ein paar Freundinnen einen Stripper bestellen und die Sau rauslassen. Unter den Durchgeknallten sind auch zwei Frauen, die früher mal ein Paar waren

Mi, 19.03., Kabel 20:15 Uhr:

R.E.D. – Älter, härter, besser

USA 2010, R: Robert Schwentke+

Ironisch gemeinter Agenten-Thriller mit RentnerInnengang: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman legen den Bösewichtern das Handwerk und retten auch noch Mary-Louise Parker, die zwischendurch fälschlicherweise für lesbisch gehalten wird. Streckenweise unterhaltsam – Helen Mirren allemal!

Mi, 19.03., 3sat 22:25 Uhr:

Unser Kind

D 2018, R: Nana Neul

Was passiert, wenn in einem lesbischen Ehebund die leibliche Mutter des gemeinsamen Kindes stirbt? Dann könnte der Samenspender vor der Witwe Anspruch auf das Sorgerecht erheben … Tja, so viel zur scheinbar vollzogenen Gleichstellung … Lesben-Drama um Ehe und Familie

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

