Fernsehinfos vom 25. Januar bis zum 7. Februar 2025

Sa, 25.01., RTL2 22:15 Uhr:

Starsky & Hutch

USA 2004, R: Todd Phillips+

Neuauflage der Siebziger-Jahre-Serie, in der zwei grundverschiedene Cops [nervig ohne Ende: Ben Stiller und Owen Wilson] einen Drogenring auffliegen lassen wollen. In einem Techtel mit zwei Cheerleaderinnen sollen die beiden Frauen einander küssen, um den Cop anzumachen.

Sa, 25.01., DisneyChannel 22:00 Uhr:

New York Taxi

USA/FRA 2004, R: Tim Story*

Die taffe und schlagfertige Taxifahrerin Belle [Queen Latifah] muss den tollpatschigen Cop Washburn [Jimmy Fallon] kutschieren und erlebt mit ihm zahlreiche Abenteuer. Seine Chefin [Jennifer Esposito] wird bei einem Geiselaustausch von der Oberbankräuberin [Gisele Bündchen] übergriffig angetatscht. Und das soll witzig sein?! Klamaukiges Action-Komödien-Remake, das auch „die Queen“ nicht so richtig sehenswert macht.

Sa, 25.01., SRF1 00:55 Uhr:

Mulholland Drive

USA 2001, R: David Lynch*

Im Zentrum der scheinbar jenseits aller bewährten Erzählstrukturen inszenierten Geschichte stehen zwei Frauen, die – am Anfang fast als Staffage vorgestellt – sich immer mehr als Motor der sich offenbar bereits ereigneten Handlung erweisen. Dabei kommen sich die beiden Protagonistinnen [Laura Herring und Naomi Watts] plötzlich näher – oder waren sie schon mal ein Paar?! Wurde eine aus Eifersucht getötet oder ist alles nur ein schrecklicher Alptraum? Vielschichtiges Drama, das für stundenlange Diskussionen sorgen kann … Zum Tod von David Lynch – oder doch schon vorher programmiert

So, 26.01., ARDalpha 19:30 Uhr:

Cheers to the queers – Die Vielfalt sexueller Identität

D 2023, R: Christina Wolf

Folge der Reihe „Respekt – Demokratische Grundwerte für alle“, in der die Abkürzungsbuchstaben LGBTQIA+ aufgelöst und verschiedene Gruppierungen erklärt werden.

So, 26.01., ProSieben 01:05 Uhr:

Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt

USA/Kanada/UK 2010, R: Edgar Wright*

Kriegerische Fantasyromanze: Scott muss die Ex-Lover seiner Angebeteten besiegen, darunter auch eine Lesbe …

Mo, 27.01., ZDFinfo 06:30 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Opfer der NS-Diktatur

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Reportage zur Verfolgung von LGBTiQ in der NS-Zeit, die aufzeigt, mit welchen (gesetzlichen) Strategien Nazis queere Menschen terrorisierten; zu Wort kommt u. a. die Historikerin Anna Hajková, 2 Teile

Mo, 27.01., ZDFinfo 18:45 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Schicksale in der NS-Diktatur

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Zweiter Teil dieser Verbotenen-Liebe-Reihe. Unklar voneinander abgesetzt und daher auch leicht zu verwechseln – leider auch wieder mit dem Sprecher Charles Rettinghaus: unverwechselbar wegen künstlich unheilvoller Stimmlage

Mo, 27.01., SRF2 23:20 Uhr:

Booksmart

USA 2019, R: Olivia Wilde****

Zwei Streberinnen – eine mit lesbischen und eine mit heterosexuellen Begierden, beide mit guten Noten – entscheiden kurz vor Schulabschluss, es endlich mal richtig krachen zu lassen und in einer einzigen Nacht alles nachzuholen… Stellenweise sehr unterhaltsam!

Mi, 29.01., arte 14:00 Uhr:

In den besten Händen

FRA 2021, R: Catherine Corsini*

Derb-schwarzhumorige Studie des Niedergangs einer Beziehung, und all das vor dem Hintergrund der Gelbwesten-Demonstrationen in der Notaufnahme eines Pariser Krankenhauses – sehenswert!

Mi, 29.01., ARD 20:15 Uhr / So, 02.02. ONE 20:15 Uhr:

Die Akte General

D 2015, R: Stephan Wagner*

Hervorragend besetzter biografischer Blick auf Fritz Bauer (1903-1968), den wegen seiner jüdischen Herkunft im NS verfolgten hessischen Generalbundesanwalt, der gegen alle Widerstände sowohl für die Ergreifung des SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann (1906-1962) wie auch in den 1960er Jahren für die sogenannten Auschwitz-Prozesse gegen nationalsozialistische Täter sorgte. In diesem – meiner Meinung nach besten – der drei zuletzt gedrehten Filme über Fritz Bauer gibt es auch eine Szene mit seiner lesbischen Ehefrau.

Mi, 29.01., arte 23:35 Uhr:

Bonjour tristesse – Kult und Skandal

FRA 2022, R: Priscilla Pizzato

Reportage über Hintergründe und Wirkung des Romans „Bonjour tristesse“, den die damals 18-jährige Françoise Sagan (1935-2004) als Debüt veröffentlicht hatte. Sagan lebte später selbst „sehr freizügig“, z. B. sehr lange mit der Modistin Peggy Roche (gest. 1991)

Mi, 29.01., MDR 00:25 Uhr:

Kroymann

D 2021

eine Folge der Sketch-Show von und mit Maren Kroymann

Do, 30.01., arte 22:00 Uhr:

Vigil – Tod auf hoher See

Großbritannien 2021

Erste Vigil-Staffel mit den letzten drei Folgen hintereinander: Zwei Kommissarinnen untersuchen einen Mord auf einem militärischen U-Boot —Sehr spannend!

Fr, 31.01., RTL2 22:25 Uhr:

R.E.D. – Älter, härter, besser

USA 2010, R: Robert Schwentke+

Ironisch gemeinter Agenten-Thriller mit RentnerInnengang: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman legen den Bösewichtern das Handwerk und retten auch noch Mary-Louise Parker, die zwischendurch fälschlicherweise für lesbisch gehalten wird. Streckenweise unterhaltsam – Helen Mirren allemal!

Fr, 31.01., SuperRTL 22:25 Uhr:

Girls‘ Night Out

USA 2017, R: Lucia Aniello***

Ein Junggesellinnenabend läuft völlig aus dem Ruder, als ein paar Freundinnen einen Stripper bestellen und die Sau rauslassen. Unter den Durchgeknallten sind auch zwei Frauen, die früher mal ein Paar waren

Fr, 31.01., arte 22:40 Uhr:

Basic Instinct

USA 1992, R: Paul Verhoeven****

Polizist Nick Curran [Michael Douglas] gerät in den Bann der des Mordes verdächtigen Schriftstellerin Catherine Tramell [Sharon Stone]; ihre Geliebte muss dafür dran glauben. Umstrittener und überschätzter Hetero-Sex-Thriller

Fr, 31.01., SWR/SR 00:10 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

Sa, 01.02., ProSieben 03:40 Uhr nachts:

Alfie

USA 2004, R: Charles Shyer+

Heteromurks: Bindungsgehemmter Draufgänger [Jude Law] sucht nach dem Glück. Zwei Lesben, mit denen er eine Nacht verbringt, haben miteinander mehr Spaß als mit ihm

Mi, 05.02., ZDFneo 23:10 Uhr:

Wild Things

USA 1998, R: John McNaughton**

Verschachtelter Überraschungsthriller über sexuelle Übergriffe an einer High School, Verführungskünste zweier Kids und allerlei mehr

Do, 06.02., WDR 00:15 Uhr:

Water Lilies

FRA 2007, R: Céline Sciamma

Pubertätsdrama über Liebe und Begehren einer Gruppe junger Synchronschwimmerinnen. Beeindruckendes Regiedebüt von Céline Sciamma, deren „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ vorher läuft

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2025)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2025)



Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org