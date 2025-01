Fernsehinfos vom 11. bis 24. Januar 2025

Sa, 11.01., ZDFneo 20:15 Uhr:

The Social Network

USA 2010, R: David Fincher+

Fincher erzählt – leider etwas unkritisch und verharmlosend – die Geschichte des Facebook-Gründers Marc Zuckerberg [Jesse Eisenberg], der 2003 die Idee eines studentischen sozialen Netzwerkes von den reichen Winklevoss-Zwillingen stahl und damit millionenschwer wurde. Zu Beginn gibt’s eine Showeinlage mit einander küssenden Frauen

So, 12.01., ONE 14:45 Uhr:

Coco Chanel – Der Beginn einer Leidenschaft

FRA 2009, R: Anne Fontaine+

Biografische Verfilmung des Aufstiegs einer Hausierertochter [Audrey Tautou]. Modeikone Coco Chanel (1883-1971) hatte nicht nur zahlreiche Affären mit Männern, sondern auch mit Frauen – davon weiß diese Verfilmung … NICHTS! Über ein paar Geschlechtsrollenirritationen kommt dieser überflüssige Pseudo-Bio-Aufguss nicht hinaus

So, 12.01., ZDFneo 15:50 Uhr:

„Goodbye Kaiser – hello Party!“ – Deutschland in den goldenen Zwanzigern

D 2021

Mirko Drotschmann informiert im Schnelldurchlauf über verschiedene Highlights der sogenannten Zwischenkriegszeit, darunter Frauenstimmrecht und Marie Juchacz oder auch das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee mit Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld

So, 12.01., arte 22:00 Uhr:

Basic Instinct

USA 1992, R: Paul Verhoeven****

Polizist Nick Curran [Michael Douglas] gerät in den Bann der des Mordes verdächtigen Schriftstellerin Catherine Tramell [Sharon Stone]; ihre Geliebte muss dafür dran glauben. Umstrittener und überschätzter Hetero-Sex-Thriller

Di, 14.01., MDR 12:30 Uhr:

Eins ist nicht von dir

D 2015, R: Udo Witte*

Bürgerliche Posse: Als Rache für seine Affären mit anderen Frauen hinterlässt eine Ehefrau ihrem Mann die Information, eines der gemeinsamen Kinder sei nicht von ihm. Witwer Uli (Michael Gwisdek) stolpert dabei auch über lesbische Freundinnen seines Sohnes.

Di, 14.01., ZDFinfo 20:15 Uhr:

Liebe, Lust und Leidenschaft – Sex im geteilten Deutschland

D 2023

Reportage mit Zeitzeug*innen, die über Hetero- und Homosexualität erzählen

Do, 16.01., arte 14:05 Uhr:

Manche mögen’s heiß

USA 1959, R: Billy Wilder+

Queerer Klassiker mit Marilyn Monroe, in dem Daphne alias Jack Lemmon sich zunächst immer wieder sagen muss: „Ich bin ein Mädchen, ich bin ein Mädchen, ich bin …“, während er zum Schluss, als ihm Osgood (Joe E. Brown) einen Heiratsantrag macht, von Josefine alias Tony Curtis genötigt wird, erneut die Identität zu wechseln: „Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann…“ Für Osgood ist das einerlei, denn: „Nobody’s Perfect!“

Sa, 18.01., arte 12:05 Uhr:

Der letzte Kaiser

UK/China/ITA/FRA 1987, R: Bernardo Bertolucci**

Monumentaler Historienfilm über das Leben des letzten chinesischen Kaisers [John Lone] der Manschu-Dynastie, der auf Drängen der Revolutionäre abdanken und in ein Arbeitslager muss. Eine kommunistische Agentin [Maggie Han] soll ihn und seine Frau [Joan Chen] anschließend überwachen. Die Ehefrau wird von ihr verführt und ausgeschaltet, da sie kontrarevolutionär zu agieren scheint.

So, 19.01., 3sat 05:10 Uhr morgens:

P!NK: Funhouse

Australien 2009, R: Larn Poland

Sommer-Konzert der US-amerikanischen Musikerin Alecia Moore alias P!nk (Jahrgang 1979) in Sydney – zum Start ihres damaligen Albums

Mo, 20.01., ONE 20:15 Uhr:

Das Fest

DK 1998; R: Thomas Vinterberg**

Eine Besucherin eben dieses Familienfestes, auf dem ein Sohn die Schandtaten seines Vaters zur Sprache bringt, baggert übergriffig die Kellnerin an; ansonsten ist der dänische Dogma-Film jedoch sehr sehenswert

Mi, 22.01., MDR 00:25 Uhr:

Kroymann

D 2020

Eine Folge der Sketchserie von und mit Maren Kroymann

Do, 23.01., DisneyChannel 20:15 Uhr:

New York Taxi

USA/FRA 2004, R: Tim Story*

Die taffe und schlagfertige Taxifahrerin Belle [Queen Latifah] muss den tollpatschigen Cop Washburn [Jimmy Fallon] kutschieren und erlebt mit ihm zahlreiche Abenteuer. Seine Chefin [Jennifer Esposito] wird bei einem Geiselaustausch von der Oberbankräuberin [Gisele Bündchen] übergriffig angetatscht. Und das soll witzig sein?! Klamaukiges Action-Komödien-Remake, das auch „die Queen“ nicht so richtig sehenswert macht.

Do, 23.01., arte 22:00 Uhr:

Vigil – Tod auf hoher See

Großbritannien 2021

Erste „Vigil“-Staffel mit drei Folgen hintereinander: Zwei Kommissarinnen untersuchen einen Mord auf einem militärischen U-Boot und kommen sich dabei näher – obwohl die eine in Schottland ermittelt und die andere in den Untiefen des Atlantiks… Sehr spannend!

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2025)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

