Fernsehinfos vom 28. Dezember 2024 bis zum 10. Januar 2025

Sa, 28.12., RTL 20:15 Uhr:

Die Eiskönigin – völlig unverfroren

USA 2013, R: Chris Buck, Jennifer Lee+

Trickfilm über die tiefe Liebe zwischen Schwestern; die mächtige Eiskönigin Elsa endet nicht in den Armen irgendeines Prinzen, sondern bleibt für sich. In ihr entdeckten selbsternannte Tugendschützer und evangelikale Prediger lesbische Züge und den Verfall westlicher Werte, vor denen es zu warnen galt … Haha!

Sa, 28.12., ZDFneo 22:10 Uhr:

Bram Stoker’s Dracula

USA 1992, R: Francis Ford Coppola*

Jonathan Harker [Keanu Reeves] verliert seine geliebte Mina [Winona Ryder] an Graf Dracula [Gary Oldman], der in ihr seine vor Jahrhunderten verstorbene Frau wiederzuerkennen glaubt. Jonathan wird Opfer mysteriöser Frauen, die sich nicht nur an ihm, sondern auch aneinander erfreuen; ein Unwetter drängt Mina und ihre Freundin Lucy [Sadie Frost] zu einem Kuss … Elegant gefilmte Schauermär

So, 29.12., SIXX 20:15 Uhr:

Up in the Air

USA 2009, R: Jason Reitman+

Der skrupellose Ryan Bingham [George Clooney] ist Vielflieger und dafür zuständig, Menschen in Filialen zu entlassen. Er verliebt sich unterwegs in Bonuskartensammlerin Alex [Vera Farmiga], muss aber erkennen, dass sein Lebenstraum sich nicht erfüllt. Zu Ryans Überraschung zieht Alex auch lesbische Beziehungen für sich in Betracht. Kluges und entlarvendes Gesellschaftsporträt, toll gespielt und inszeniert und: absolut sehenswert!

So, 29.12., RTL2 20:15 Uhr:

Der seltsame Fall des Benjamin Button

USA 2008, R: David Fincher+

Ein Neugeborenes entwickelt sich vom uralten Greis [Brad Pitt] zu einem immer jünger werdenden Mann [auch Brad Pitt]. Seine große Liebe Daisy [Cate Blanchett] provoziert ihn mit der Information, eine Tänzerin habe mit ihr schlafen wollen … Die eigentlich originelle Geschichte ist zwar voller beeindruckender Maskeneffekte, aber rasch absehbar – und auch etwas langatmig

So, 29.12., arte 20:15 Uhr:

Der letzte Kaiser

UK/China/ITA/FRA 1987, R: Bernardo Bertolucci**

Monumentaler Historienfilm über das Leben des letzten chinesischen Kaisers [John Lone] der Manschu-Dynastie, der auf Drängen der Revolutionäre abdanken und in ein Arbeitslager muss. Eine kommunistische Agentin [Maggie Han] soll ihn und seine Frau [Joan Chen] anschließend überwachen. Die Ehefrau wird von ihr verführt und ausgeschaltet, da sie kontrarevolutionär wirkt.

So, 29.12., arte 02:15 Uhr:

Wir beide

FRA/BELG/LUX 2019, R: Filippo Meneghetti

Zwei Seniorinnen, Nina und Madeleine [Barbara Sukowa und Martine Chevalier], bewohnen in Südfrankreich jeweils ein eigenes Appartment auf demselben Flur. Seit vielen Jahren sind sie heimlich ein Liebespaar. Als Madeleine einen Schlaganfall erleidet und ihre Tochter sie abschirmt, werden die beiden gewaltsam getrennt. Aber Nina gibt nicht auf und tut alles, um ihrer Liebsten wieder nah sein zu können … Toll! Und super gespielt!

Mo, 30.12., arte 20:15 Uhr / Mi, 08.01.2025, arte 14:00 Uhr:

Manche mögen’s heiß

USA 1959, R: Billy Wilder+

Queerer Klassiker mit Marilyn Monroe, in dem Daphne alias Jack Lemmon sich zunächst immer wieder sagen muss: „Ich bin ein Mädchen, ich bin ein Mädchen, ich bin …“, während er zum Schluss, als ihm Osgood (Joe E. Brown) einen Heiratsantrag macht, von Josefine alias Tony Curtis genötigt wird, erneut die Identität zu wechseln: „Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann…“ Für Osgood ist das einerlei, denn: „Nobody’s Perfect!“

Di, 31.12.2024, 3sat 07:30 Uhr:

Cyndie Lauper: Live in Paris

Großbritannien 1987

Konzertmitschnitt ihrer „True Colors World Tour“ 1987; „True Colors“ wurde Kult…

Di, 31.12.2024, SRF2 01:00 Uhr:

Eyes Wide Shut

UK/USA 1999, R: Stanley Kubrick+

Von seinen Begierden überforderter Ehemann [Tom Scientology-Cruise] sucht Abenteuer ohne seine Frau [Nicole Kidman]) und schleicht sich bei einer obskuren Verbindung ein, bei deren Treffen auch maskierte Frauen intim miteinander tanzen. Intensives, aber unreflektiertes Voyeurismus-Drama

Mi, 01.01.2025, Vox 14:25 Uhr:

Coyote Ugly

USA 2000, R: David McNall+

„Ugly“ ist hier vor allem die ausbeuterische Story: Piper Perabo macht Karriere, indem sie halbnackt auf der Theke tanzt und von einer Kollegin wird sie mal kurz für lesbisch gehalten– verlogene Hetenkomödie

Mi, 01.01.2025, SIXX 19:20 Uhr: N E U !

Paula kommt – Sex und gute Nacktgeschichten: Vielfalt der Lust – Was wir von queerem Sex lernen können

D 2024

Neue Folge der Sex-Reihe; diesmal queerer Sex-Talk mit Paula Lambert

Mi, 01.01.2025, ORF1 23:55 Uhr:

Mr and Mrs Smith

USA 2005, R: Doug Liman+

Killerpaar [Brad Pitt und Angelina Jolie], das jeweils nichts vom Beruf der Partnerin/des Partners weiß, wird dummerweise mit jeweils einem Mordauftrag gegeneinander aufgehetzt; frech-blutige Action, bei der eine lesbische Computer-Expertin einen Kurzauftritt hat

Mi, 01.01.2025, ORF2 23:25 Uhr:

Donna Leon – Venezianisches Finale

D 2003, R: Sigi Rothemund, Krimi: Donna Leon*

Commissario Brunetti [Uwe Kokisch] geht der Ermordung eines homophoben Dirigenten nach und verdächtigt u. a. die lesbische Opernsängerin Flavia Petrelli [Leslie Malton], die mit ihrer Agentin Brett Lynch [Gesine Cukrowski) zusammenlebt. Naja …

Fr, 03.01., 3sat 20:15 Uhr:

La belle saison – Eine Sommerliebe

Frankreich 2016, R: Catherine Corsini

Zu Beginn der 1970er Jahre verliebt sich die junge Landlesbe Delphine [Izïa Higelin] bei einer feministischen Aktion in der Stadt in Carole [Cécile De France], eine der Rädelsführerinnen. Als Delphines Vater stirbt, muss sie zurück auf den Hof – und Carole reist ihr nach, aber … Frauenbewegte Lesbengeschichte aus Frankreich.

Fr, 03.01., SRF2 22:00 Uhr:

Die Tiefseetaucher

USA 2004, R: Wes Anderson+

Abgedrehte Komödie über den vermeintlich bekannten Meeresforscher Zissou (Bill Murray), der mit seiner Frau (Anjelica Huston) und seiner Crew merkwürdig anmutende Erlebnisse auf hoher See filmt und ins Kino bringt. Journalistin Janes [Cate Blanchett] läuft bei ihm unter „Power-Lesbe“. Dämlich.

Fr, 03.01., 3sat 22:25 Uhr: N E U !

Benedetta

FRA/NL 2021, R: Paul Verhoeven

Spekulativ erzählte Geschichte der Nonne Benedetta Carlini [Virginie Efra], die im Italien des 17. Jahrhunderts mit angeblichen Visionen und lesbischen Beziehungen für Furore sorgte und wegen ihrer sexuellen Beziehung zu einer Ordensschwester verurteilt und bis zu ihrem Tod 35 Jahre später eingekerkert blieb. Vorsicht: Paul Verhoeven, das ist der mit dem ausbeuterischen Blick auf Frauen (Basic Instinct, Show Girls)!

Fr, 03.01., arte 23:35 Uhr:

Whitney: Can I Be Me?

USA 2017, R: Nick Broomfield, Rudi Dolezal

Die Dokumentation spürt dem kurzen Leben der Schwarzen Sängerin Whitney Houston (1963-2012) nach und legt eine Verbindung zwischen ihrer unterdrückten Homosexualität und ihrem schrecklichen Ende nahe. Sehr berührend und sehr sehenswert!

Fr, 03.01., ORF2 23:55 Uhr:

Alice

D 2022, R: Nicole Weegmann***

Zweiteiler: Die Geschichte der Emma“-Herausgeberin und Journalistin Alice Schwarzer [hier: Nina Gummich], die am 3. Dezember 2022 achtzig Jahre alt wurde, wird hier in einem sehr wohlwollenden Porträt nacherzählt; Konfliktlinien und Fehltritte lassen sich leider nur erahnen. Trotzdem ist die Biografie nicht uninteressant. Beide Teile laufen hintereinander.

Fr, 03.01., ONE 02:20 Uhr:

Kroymann

Zwei Folgen der Sketch-Reihe von und mit Maren Kroymann)

Sa, 04.01., RBB 18:30 Uhr: N E U !

Glamour & Existenzkampf – Berliner Indie-Pop Musikerinnen

D 2024, R: Nadja Tenge

Reportage über den Existenzkampf unangepasster Berliner Künstlerinnen wie z. B. die queere Schwarze Sängerin Malonda und anderen

So, 05.01., 3sat 17:05 Uhr:

Frühstück bei Tiffany

USA 1961, R: Blake Edwards+

Die Romanverfilmung nach Truman Capote rückt die gerade den Kinderschuhen entwachsene Lebedame Holly Golightly [Audrey Hepburn], die sich erst am Schluss für den armen Lebemann Paul [George Peppard] entscheidet, ins Zentrum der Geschichte des US-amerikanischen Jet-Sets der vierziger Jahre. Im Roman geht Holly nach Brasilien und verschwindet aus Pauls Leben. Ihre New Yorker Zeit wird aus seiner Erinnerung geschildert und ihm berichtet sie des Öfteren von lesbischen Frauen in ihrem Umfeld; es klingt, als hätte sie auch eigene Erfahrungen gesammelt. Interessierte die Filmschaffenden leider kein bisschen!

So, 05.01., SIXX 20:15 Uhr:

Der Club der Teufelinnen

USA 1995, R: Hugh Wilson***

Drei ehemalige Freundinnen [„Teile von ihr werden 50“-Goldie Hawn, Bette Midler und Diane Keaton] rächen sich ausgiebig an ihren untreuen Ehemännern und werden tatkräftig von der lesbischen Tochter unterstützt. Sehr witzige Komödie, die vom Image der Hauptdarstellerinnen lebt! Bette Midler vor einem Schaufenster mit magersüchtigen Schaufensterpuppen: „Wer soll DAS denn tragen??? Ein Embryo????“

Mo, 06.01., SRF2 23:20 Uhr:

Sieben verdammt lange Tage

USA 2014, R: Shawn Levy**

Als bei den Altmans der Vater stirbt, müssen vier Geschwister, darunter Judd (Jason Bateman) und seine Schwester Wendy (Tina Fey), zusammen mit der Mutter (Jane Fonda) sieben Tage lang jüdische Totenwache (Schiv’a) halten. Am Ende der Trauerzeit gibt es ein überraschendes Coming Out …

Mi, 08.01., arte 20:15 Uhr:

In den besten Händen

FRA 2021, R: Catherine Corsini*

Derb-schwarzhumorige Studie des Niedergangs einer Beziehung, und all das vor dem Hintergrund der Gelbwesten-Demonstrationen in der Notaufnahme eines Pariser Krankenhauses – sehenswert!

Do, 09.01., arte 21:45 Uhr: N E U ! ! !

Vigil – Tödliche Drohnen

Großbritannien 2023

Start der 6-teiligen Nachfolge-Staffel von „Vigil – Tod auf hoher See“. Diesmal geht es um den Kontrollverlust über militärische Drohnen und ein mögliches Attentat. Die Kommissarinnen Amy Silva [Suranne Jones] und Kirsten Longacre [Rose Leslie] sind immer noch ein Paar und nehmen gemeinsam die Ermittlungen auf…

Do, 09.01., ARD 01:50 Uhr:

Donna Leon – Acqua alta

D 2004, R: Sigi Rothemund

Die lesbische Archäologin Brett Lynch [Gesine Cukrowski], die Commissario Brunetti [Uwe Kockisch] in “Venezianisches Finale” kennengelernt hatte, wird brutal zusammengeschlagen, als sie vor dem Haus auf ihre Freundin Flavia Petrelli [Leslie Malton] wartet. Brunetti findet mit Petrellis Hilfe heraus, dass Lynch einem Kunstdieb auf der Spur ist … Belangloser und etwas lieblos inszenierter Krimi, in dem jedoch das lesbische Paar eine bedeutende Rolle spielt

Fr, 10.01., SRF1 23:50 Uhr:

The Warriors

USA 1979, R: Walter Hill*

Bei einem Konflikt zwischen New Yorker Gangs kommt ein Mann zu Tode; die „Warriors“ werden für die Täter gehalten. Die Lizzies, eine Frauengang, locken sie in eine Falle. Actionfilm mit einer lesbischen Disco-Szene

Fr, 10.01., ONE 00:55 Uhr:

Kroymann

Drei Folgen der Sketch-Reihe von und mit Maren Kroymann hintereinander

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2024)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2024)



Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org