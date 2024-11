Fernsehinfos vom 12. bis zum 29. November 2024

Di, 12.11., ORF2 23:00 Uhr: W I C H T I G ! ! !

Ruth Maier – die Anne Frank von Österreich

Österreich 2022, R: Robert Gokl

Doku über die Wienerin Ruth Maier (1920-1942), die – ähnlich wie Anne Frank (1919-1945) in Amsterdam – ihre Beobachtungen und Gedanken als von den Nazis Verfolgte schriftlich festgehalten hat. Bis zu ihrer Deportation und Ermordung führte Maier mit der Dichterin Gunvor Hofmo (1921-1995) in Norwegen, wohin sie mit ihrer Familie 1940 geflüchtet war, eine kurze, aber glückliche Beziehung. Siehe zu Ruth Maier und Gunvor Hofmo auch den Beitrag von Raimund Wolfert auf der Seite des Arolsen Archives – International Center of Nazi Persecution: https://arolsen-archives.org/news/die-zwillingsseelen-ruth-maier-und-gunvor-hofmo/ – – – und wenn ihr kein österreichisches Fernsehen schauen könnt und auch nicht bis spät abends warten wollt, guckt doch einfach bei Youtube: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oDh2tGvocdI&ab_channel=JonathanSchlomis

Mi, 13.11., ARD 20:15 Uhr:

Ungeschminkt

D 2024, R: Dirk Kummer

Nachdem ihre Mutter gestorben ist, kehrt Josefa [Adele Neuhauser] nach 40 Jahren nach München zurück – und trifft u. a. dort auf Petra [Eva Mattes], mit der sie, als sie noch Josef [Riccardo Campione] hieß – verheiratet war…

Mi, 13.11., ZDFneo 23:15 Uhr:

Verführung einer Fremden

USA 2007, R: James Foley**

Etwas unausgegorener Thriller über eine Sensationsreporterin [Halle Berry] und einen kriminellen Werbeagenten [Bruce Willis], dessen „rechte Hand“ Josie [Daniella van Graas] lesbisch lebt

Fr, 15.11., arte 22:10 Uhr:

Whitney: Can I Be Me?

USA 2017, R: Nick Broomfield, Rudi Dolezal

Die Dokumentation spürt dem kurzen Leben der Schwarzen Sängerin Whitney Houston (1963-2012) nach und legt eine Verbindung zwischen ihrer unterdrückten Homosexualität und ihrem schrecklichen Ende nahe. Sehr berührend und sehr sehenswert!

Sa, 16.11., Sat1 04:00 Uhr nachts:

Alfie

USA 2004, R: Charles Shyer+

Heteromurks: Bindungsgehemmter Draufgänger [Jude Law] sucht nach dem Glück. Zwei Lesben, mit denen er eine Nacht verbringt, haben miteinander mehr Spaß als mit ihm

So, 17.11., arte 13:35 Uhr:

Der Vorleser

USA/D 2008, R: Stephen Daldry, Roman: Bernhard Schlink+

Literaturverfilmung: Nach Jahren trifft Michael [David Kross] als Jurastudent im Gerichtssaal die wesentlich ältere Frau [Kate Winslet] wieder, mit der er als Jugendlicher ein sexuelles Verhältnis hatte. Sie wird als ehemalige KZ-Aufseherin angeklagt. Inwieweit sie auch dort sexuell übergriffig wurde, bleibt sowohl im Buch wie im Film offen

So, 17.11., ONE 20:15 Uhr:

Ungeschminkt

D 2024, R: Dirk Kummer

Nachdem ihre Mutter gestorben ist, kehrt Josefa [Adele Neuhauser] nach 40 Jahren nach München zurück – und trifft u. a. dort auf Petra [Eva Mattes], mit der sie, als sie noch Josef [Riccardo Campione] hieß – verheiratet war…

So, 17.11., SIXX 22:05 Uhr:

Girl‘s Club – Vorsicht, bissig!

USA 2004, R: Mark S. Waters***

Die junge Cadie [Lindsay Lohan], bisher Privatunterricht gewohnt, gerät an der neuen Highschool in alle Intrigen und Gemeinheiten, die eine sich so vorstellen kann. Natürlich geht das nicht ohne (Gerüchte über) Schwule und Lesben —

Mo, 18.11., NDR 23:15 Uhr:

Die fetten Jahre sind vorbei

D 2004, R: Hans Weingartner+

Drei Möchtegern-Anarchist_innen kidnappen den Alt-68er, inzwischen vermögenden Hardenberg (Burghart Klaußner), der ihnen u. a. von freier Liebe in der WG erzählt, bei der seine Frau auch lesbische Erfahrungen sammelte

Mo, 18.11., ZDFinfo 00:00 Uhr:

Liebe, Lust und Leidenschaft – Sex im geteilten Deutschland

D 2023

Reportage mit Zeitzeug*innen, die über Hetero- und Homosexualität erzählen

Di, 19.11., ZDFneo 00:35 Uhr:

In & Out

USA 1997, R: Frank Oz*

Als der beliebte Kleinstadtlehrer Howard [Kevin Kline] von einem ehemaligen Schüler öffentlich als schwul bezeichnet wird, ändert sich sein Leben schlagartig. Seine Braut [umwerfend wie immer: Joan Cusack] verkraftet die Entwicklungen nicht und fürchtet: „Sind denn hier alle schwul?“ Schließlich erklären selbst eingefleischte Heteras sich aus Solidarität als lesbisch … Gute-Laune-Unterhaltung mit Märchen-Ende

Mi, 20.11., SuperRTL 20:15 Uhr:

Mistletoe Kisses – Weihnachten wird bunt

USA 2023, R: Anne Wheeler

Schmalzig-oberflächlicher Weihnachtsliebesfilm auf Lesbisch, in dem es keine interessanten Dialoge, keine Erotik und vor allem: keine Überraschungen gibt. Das kann Anne Wheeler („Better Than Chocolate“, „Anne with an E“) deutlich besser!

Di, 26.11., SRF1 00:10 Uhr:

Ammonite

UK 2020, R: Francis Lee

Das pseudobiografische Drama fokussiert die bahnbrechende Arbeit der britischen Fossiliensammlerin Mary Anning (1799-1848, hier: Kate Winslet) in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die eine Liebelei mit Charlotte Murchison (1788-1869, hier: Saoirse Ronan), der Ehefrau eines Kollegen, eingeht. – Die Inszenierung, die grandios hätte werden können, verspielte bei vielen alle Pluspunkte, weil die Frauenleben und ihre Beziehung unnötig stereotypisiert wurde, also so dargestellt wurde, wie Francis Lee sich das wünschte – nicht, wie es hätte sein können!

Do, 28.11., RBB 14:30 Uhr:

Vier kriegen ein Kind

D 2014, R: Mathias Steurer*

Ein lesbisches Paar wünscht sich ein Kind. Neeles [Christina Hecke] Liebste, Steff [Friederike Kempter], wird durch eine Samenspende auch schwanger, aber die wurde verwechselt und gehört einem schwulen Paar, das ebenfalls ein Kind möchte. Also müssen sich die Paare irgendwie zusammenraufen. Tun sie auch!

Do, 28.11., RBB 20:15 Uhr:

The Danish Girl

UK/D/USA 2015, R: Tom Hooper, Vorlage: David Ebershoff*

Die dänische Künstlerin Gerda Wegener (Alicia Vikander) malt ihren Mann Einar (Eddie Redmayne), ein bekannter Landschaftsmaler, in ihren Skizzen zunehmend mit weiblichen Zügen. Einar beginnt in den 1920er Jahren in Kopenhagen, auch in der Öffentlichkeit als Frau aufzutreten und sich Lili Elbe zu nennen. In den dreißiger Jahren lässt Lili sich als vermeintlich erste Person operativ zu einer Frau angleichen, und zwar von Dr. Kurt Warnekros (1882-1949, hier dargestellt von Sebastian Koch) in Dresden. Der Film, der sich nicht an biografische Fakten, sondern an den Roman von Ebershoff hält, konzentriert sich primär auf das Liebespaar Wegener. Außerdem wird beispielsweise die „journalistische Inszenierung“ dieser Geschlechtsangleichung nicht berücksichtigt, dafür jedoch zahlreiche Behauptungen der medialen Berichterstattung als gegeben gesetzt

Fr, 29.11., ARD 20:15 Uhr:

Für immer Sommer: Enthüllungen

D 2024, R: Michael Rowitz

Die Polizistin Sophie Maibach [Anke Retzlaff] nimmt an einem spanischen Austauschprogramm auf Teneriffa teil, um dort auch ihr privates Drama, den Unfalltod ihres Vaters, aufklären zu können. Ihre Bekannte Caro Lüttich [Lana Cooper] könnte etwas damit zu tun haben. Was liegt näher, als sie anzubaggern…?

Fr, 29.11., arte 23:40 Uhr:

Gossip – Sounds Like Art: Neue Nationalgalerie Berlin

D 2023, R: Florian Breuer

Zweiteilige Doku über eine Reise von angesagten Musiker*innen wie der Band Gossip um Sängerin Beth Ditto, die in Berlin inmitten von Kunstwerken auftreten

Fr, 29.11., SWR/SR 00:20 Uhr:

Einer wie Erika

Österreich/D 2018, R: Reinhold Bilgeri

Die junge Erika wächst auf einem Bauernhof in Kärnten auf und wird eine erfolgreiche Skifahrerin. Ein Hormontest bei der Olympiade in Grenoble 1968 ergibt nicht das erwartete Ergebnis; sie wird zum Mann erklärt. Und nun? – Orientiert am Leben der Skiläuferin Erika/Erik Schinegger.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2024)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2024)



