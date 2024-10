Fernsehinfos vom 19. Oktober bis zum 1. November 2024

Sa, 19.10., RTL2 20:15 Uhr:

American Pie 2

USA 2001, R: James B. Rogers*

Die verklemmten jungen Männer haben auch im zweiten Teil ausschließlich Probleme mit ihrer Sexualität. Bei ihren voyeuristischen Eskapaden halten sie fälschlicherweise zwei junge Frauen für Lesben. Solides Fernseh-Abgewöhn-Programm!

Sa, 19.10., ONE 23:45 Uhr:

A Quiet Passion – Das Leben der Emily Dickinson

UK/Belgien/USA/Kanada 2016, R: Terence Davis

Dieses Biopic folgt unkritisch der heteronormativen Interpretation der für die Nachwelt zensierten Gedichte und Lebensweisen der US-am. Dichterin Emily Dickinson (1830-1886). Wenn ihr eine andere, frischere Perspektive sucht (die vor allem viel weniger unlogisch daher kommt), dann schaut euch das tolle Lesbendrama “Emily” von Madeleine Olnek an!!!

Sa, 19.10., ZDFneo 23:50 Uhr:

Bram Stoker’s Dracula

USA 1992, R: Francis Ford Coppola*

Jonathan Harker [Keanu Reeves] verliert seine geliebte Mina [Winona Ryder] an Graf Dracula [Gary Oldman], der in ihr seine vor Jahrhunderten verstorbene Frau wiederzuerkennen glaubt. Jonathan wird Opfer mysteriöser Frauen, die sich nicht nur an ihm, sondern auch aneinander erfreuen; ein Unwetter drängt Mina und ihre Freundin Lucy [Sadie Frost] zu einem Kuss … Elegant gefilmte Schauermär

So, 20.10., SIXX 22:25 Uhr:

Shakespeare in Love

UK 1998, R: John Madden+

Viola [Gwyneth Paltrow] träumt von einem Dasein als Schauspielerin, was ihr im England des 16. Jahrhunderts jedoch verwehrt ist. Deshalb verkleidet sie sich als Mann und ergattert tatsächlich bei ihrem Idol William Shakespeare [Joseph Fiennes] eine tragende Rolle in seinem neuen Stück. Als attraktiver Jüngling wird Viola dann in einer Schenke von Huren angegraben … Harmloser Spaß, für den Paltrow den Oscar gewann und bei der Entgegennahme in ihren Freudentränen ertrank.

Do, 24.10., ORF2 00:05 Uhr:

Faltenfrei

D 2021, R: Dirk Kummer**

Stella Martin [Adele Neuhauser], unleidlicher Top-Star der Kosmetikbranche, hadert verärgert mit dem Älterwerden. Nach einem Unfall kann sie plötzlich die (wenig schmeichelhaften) Gedanken ihrer Mitmenschen hören – dabei interessiert sie das zunächst gar nicht. Freilich kommt es bald anders: Stella wird „geläutert“ – und findet nicht nur im zwischenmenschlichen Umgang neue Ufer …

Sa, 26.10., 3Sat 17:20 Uhr:

Schon wieder Henriette

Deutschland/Österreich 2013, R: Nikolaus Leytner+

Betagte Kunstrestauratorin und Hobby-Detektivin [Christiane Hörbiger] wird von ihrem jungen Adlatus kurzzeitig für lesbisch gehalten … Leider fälschlicherweise, denn das hätte der Fließbandproduktion wenigstens etwas Pfiff gegeben!

Sa, 26.10., ZDFneo 20:15 Uhr:

Das Geisterschloss

USA 1999, R: Jan de Bont*

Remake des Gruselklassikers „Bis das Blut gefriert“ (1963): In einem abgelegenen Schloss erforscht ein Professor [Liam Neeson] Schlaflosigkeit, aber schon bald stellt sich heraus, dass sich in dem Haus schreckliche Dinge ereignet haben, die Nel [Lili Taylor], eine sehr scheue Probandin, zu spüren scheint. Die taffe Theo [Catherine Zeta-Jones] legt ihr eine lesbische Lebensweise nahe … Nicht uninteressanter Horrorfilm, dessen Story allerdings in den überbordenden Gruselszenen ertrinkt

Sa, 26.10., Tele5 20:15 Uhr:

Das Märchen der Märchen

ITA/FRA/UK 2015, R: Matteo Garrone

Drei Märchen werden parallel erzählt und lose miteinander verwoben. Mit dabei: Salma Hayek. Soll wilden Lesbensex in einer Kutsche geben …

Mo, 28.10., ONE 21:50 Uhr:

Kirschblüten – Hanami

D 2008, R: Doris Dörrie***

Trudi [Hannelore Elsner] und Rudi [Elmar Wepper], beide unwissentlich todkrank, besuchen auf letzter großer Fahrt auch kurz die lesbische Tochter, die mit ihrer Liebsten zusammenlebt. Sehenswertes, aber nicht durchgängig überzeugendes Drama über Tod, Verlust und Wertschätzung

Di, 29.10., Tele5 20:15 Uhr:

Tiger & Dragon

HK/China/Taiwan/USA 2000, R: Ang Lee***

Ein heiliges Schwert wird gestohlen. Verschiedene Gruppen sind daran interessiert und versuchen es in ihre Gewalt zu bringen. Eine Kämpferin und ihre Schülerin, die einander sehr zugetan sind, scheinen auf unterschiedlichen Seiten zu stehen. Es gibt prickelnde Spannungen zwischen den Frauen, aber leider siegen die heterosexuellen Liebesgeschichten

Mi, 30.10., BR 19:00 Uhr:

Wahlverwandtschaft – Wenn andere zur Familie werden

D 2024

In der Religions-Reihe „Stationen“ wird der Frage nachgegangen, wie der Begriff Familie verstanden werden kann, u. a. geht es auch um queere Wahlfamilien

Mi, 30.10., arte 20:15 Uhr:

Der Vorleser

USA/D 2008, R: Stephen Daldry, Roman: Bernhard Schlink+

Literaturverfilmung: Nach Jahren trifft Michael [David Kross] als Jurastudent im Gerichtssaal die wesentlich ältere Frau [Kate Winslet] wieder, mit der er als Jugendlicher ein sexuelles Verhältnis hatte. Sie wird als ehemalige KZ-Aufseherin angeklagt. Inwieweit sie auch dort sexuell übergriffig wurde, bleibt sowohl im Buch wie im Film offen

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2024)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2024)



Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org