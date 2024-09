Fernsehinfos vom 21.09. bis zum 04.10.2024

Sa, 21.09., ZDFneo 22:00 Uhr:

Verführung einer Fremden

USA 2007, R: James Foley**

Etwas unausgegorener Thriller über eine Sensationsreporterin [Halle Berry] und einen kriminellen Werbeagenten [Bruce Willis], dessen „rechte Hand“ Josie [Daniella van Graas] lesbisch ist

So, 22.09., ARDalpha 19:30 Uhr:

Respekt: LGBTQI* – (k)ein Problem mit sexueller Vielfalt?

D 2020, Moderation: Christina Wolf

Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intersexuell leben, sind nur vordergründig in der Gesellschaft als selbstverständlich akzeptiert

So, 22.09., arte 20:15 Uhr:

Coco Chanel – Der Beginn einer Leidenschaft

FRA 2009, R: Anne Fontaine+

Biografische Verfilmung des Aufstiegs einer Hausierertochter [Audrey Tautou]. Modeikone Coco Chanel (1883-1971) hatte nicht nur zahlreiche Affären mit Männern, sondern auch mit Frauen – davon weiß diese Verfilmung … NICHTS! Über ein paar Geschlechtsrollenirritationen kommt dieser überflüssige Pseudo-Bio-Aufguss nicht hinaus

So, 22.09., RTL2 20:15 Uhr:

Taffe Mädels

USA 2013, R: Paul Feig*

Zwei völlig unterschiedliche Polizistinnen [Sandra Bullock und Melissa McCarthy] müssen gezwungenermaßen zusammenarbeiten, obwohl sie nicht viel voneinander halten. Grundlage ist die einer romantischen Screwball-Comedy – ach, und was hätte daraus werden können … Nope, Klischees pur – wie gehabt!

So, 22.09., ORF2 00:00 Uhr:

Basic Instinct

USA 1992, R: Paul Verhoeven****

Polizist Nick Curran [Michael Douglas] gerät in den Bann der des Mordes verdächtigen Schriftstellerin Catherine Tramell [Sharon Stone]; ihre Geliebte muss dafür dran glauben. Umstrittener und überschätzter Hetero-Sex-Thriller

Mo, 23.09., MDR 23:10 Uhr:

The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit

USA 2002, R: Stephen Daldry, Roman: Michael Cunningham

In drei verschiedenen Zeitebenen bildet Virginia Woolf mit ihrer „Mrs. Dalloway“ den Aufhänger für drei exzellent verwobene Frauengeschichten. Sehr sehenswert, und mit Staraufgebot: Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman, Ed Harris

Mo, 23.09., 3sat 02:10 Uhr:

In my sixties – Maren Kroymann mit Band

D 2023

Aufzeichnung der Show im Theater Bremen am 27.08.2023

Di, 24.09., WDR 20:15 Uhr:

Tatort: Alles kommt zurück

D 2021, R: Detlef Buck***

Eine weitere Folge aus der Reihe „Die dämlichsten Tatorte aller Zeiten“: Hauptkommissarin Charlotte Lindholm [Maria Furtwängler] gerät unter Mordverdacht, als der bezahlte Lover, mit dem sie verabredet war, im gebuchten Hotelzimmer tot aufgefunden wird. Na, wer war’s wohl, wenn eine unglaubwürdige Klischeelösung herhalten muss?? Enttäuschender Buck-Mist! Zum Umschalten.

Do, 26.09., RBB 20:15 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

Do, 26.09., ZDFinfo 02:00 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Opfer der NS-Diktatur

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Reportage zur Verfolgung von LGBTiQ in der NS-Zeit, die aufzeigt, mit welchen (gesetzlichen) Strategien Nazis queere Menschen terrorisierten; zu Wort kommt u. a. die Historikerin Anna Hajková

Sa, 28.09., ZDF 12:15 Uhr:

Der Stinkstiefel

D 2009, R: Thomas Nennstiel*

Ein verbitterter Lehrer im Vorruhestand [Leonard „Wilsberg“ Lansink] verliebt sich in die Nachbarin und Mutter einer ehemaligen Schülerin. Eine der von ihm drangsalierten Hausbewohnerinnen küsst am Schluss eine Frau … überraschungsfreier Durchschnitt

Sa, 28.09., ZDF 02:55 Uhr:

Atomic Blonde

USA 2017, R: David Leitch

Agentinnenaction: Eine taffe britische Spezialagentin [Charlize Theron] soll kurz vor dem Mauerfall in Berlin eine Liste mit Namen von Topagenten außer Landes schmuggeln; dabei lernt sie auch eine französische Spionin [Sofia Boutella] näher kennen, aber Feinde lauern überall …

So, 29.09., SIXX 22:30 Uhr:

Girls United

USA 2000, R: Peyton Reed+

Ein Cheerleaderinnenteam sucht unter der Leitung von Torrance [Kirsten Dunst] eine neue Mitstreiterin und wählt die umstrittene Missy [Eliza Dushku] aus, um mit ihren turnerischen Fähigkeiten das nächste Cheerleaderinnenturnier zu gewinnen. Eins der Girls meint, Missy sähe doch aus wie eine „Superlesbe“ – der Scheint trügt: Aussehen ist eben doch nicht alles!

Di, 01.10., tagesschau24 21:45 Uhr:

Kroymann – Die Gala

D 2024

Sketch-Reihe von und mit Maren Kroymann und u. a. mit Annette Frier, Meret Becker u. a.

Mi, 02.10., arte 14:15 Uhr:

Mona Lisas Lächeln

USA 2003, R: Mike Newell*

Progressive Lehrerin [Julia Roberts] eckt 1953 im konservativen Mädchencollege Wellesley an; eine lesbische Lehrerin [Juliet Stevenson] muss gehen, als sie ihren Studentinnen Verhütungsmittel besorgt. Sehenswert!

Mi, 02.10., arte 00:50 Uhr:

Punk Girls. Die weibliche Geschichte des britischen Punk

D 2023, R: Christine Franz

In den 1970er Jahren mehrten sich die Frauen, die sich mit Nachdruck den Musikmarkt erobern wollten: Die Doku erzählt eine aufregende Herstory des Punk

Fr, 04.10., ARDalpha 08:00 Uhr:

Cheers to the queers – Die Vielfalt sexueller Identität

D 2023, R: Christina Wolf

Folge der Reihe „Respekt – Demokratische Grundwerte für alle“, in der die Abkürzungsbuchstaben LGBTQIA+ aufgelöst und verschiedene Gruppierungen erklärt werden.

