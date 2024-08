Fernsehinfos vom 24. August bis zum 6. September 2024

Sa, 24.08., BR 06:00 Uhr:

Ist mein Kind trans*?

D 2023, R: Manfred Uhlig

Reportage über eine Mutter, deren Kind sich eine Geschlechtsangleichung wünscht

Sa, 24.08., ONE 21:45 Uhr: N E U !

Too Close – Fürchte deine Nächste

Großbritannien 2021, R: Susan Tully

Dreiteilige Miniserie über die Hintergründe zu einem Suizidversuch einer Mutter mit ihrer kleinen Tochter. Während der Therapiephase ergeben sich allerlei Beziehungsgeflechte in ihrem Umfeld

Sa, 24.08., RTL2 22:15 Uhr:

Starsky & Hutch

USA 2004, R: Todd Phillips+

Neuauflage der Siebziger-Jahre-Serie, in der zwei grundverschiedene Cops [nervig ohne Ende: Ben Stiller und Owen Wilson] einen Drogenring auffliegen lassen wollen. In einem Techtel mit zwei Cheerleaderinnen sollen die beiden Frauen einander küssen, um den Cop anzumachen.

So, 25.08., arte 14:50 Uhr:

Mona Lisas Lächeln

USA 2003, R: Mike Newell*

Progressive Lehrerin [Julia Roberts] eckt 1953 im konservativen Mädchencollege Wellesley an; eine lesbische Lehrerin [Juliet Stevenson] muss gehen, als sie ihren Studentinnen Verhütungsmittel besorgt. Sehenswert!

So, 25.08., DisneyChannel 20:15 Uhr:

Saving Mr. Banks

UK/USA 2013, R: John Lee Hancock+

Unterhaltsame Geschichte um die Entstehung des legendären Filmmusicals “Mary Poppins”, dessen Filmrechte die [im echten Leben lesbische] Autorin P. L. Travers (1899-1996) eigentlich nicht an Walt Disney [völlig fehlbesetzt: Tom Hanks] verkaufen wollte. Wie zu befürchten war, ist Travers [Emma Thompson] in diesem Disney-Märchen leider nicht als taffe Lesbe inszeniert … Seufz.

So, 25.08., ProSieben 22:50 Uhr:

Ocean’s 8

USA 2018, R: Gary Ross*

Der Diebinnenfilm ist ein sogenanntes Spin-off der Ocean’s Trilogie: Die Schwester von Ganove Danny Ocean, Debbie Ocean [Sandra Bullock], plant mit der ambivalenten Lou [leider nur mit einem Winzhauch lesbischer Erotik: Cate Blanchett] einen spektakulären Juwelenraub. Mit von der Partie sind u. a.: Rihanna, Sarah Paulsen, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter. Die lahme Inszenierung wagt nix und gewinnt daher auch nix

Mo, 26.08., BR 22:05 Uhr:

Mein Glaube, meine Liebe

D 2016, R: Michael Schmitt

Reportage aus der Reihe „Lebenslinien“: Als Lehrerin für katholische Religion musste eine lesbische Frau ihre Partnerin lange verheimlichen; schließlich entscheidet sie sich für die Verpartnerung und gegen die Lehrbefugnis.

Mo, 26.08., Kabel 22:30 Uhr:

Smokin‘ Aces

USA 2006, R: Joe Carnahan+

Ein Star soll in ein Zeugenschutzprogramm und gerät ins Visier unterschiedlicher Interessensverbände, u. a. werden zwei Killerinnen auf ihn angesetzt, die wohl Lesben darstellen sollen [u. a. Alicia Keys]. Geschwätzige, wirre und bemüht coole Inszenierung einer abgekauten Story

Mi, 28.08., 3sat 22:35 Uhr:

Das Flirren am Horizont

Schweiz/Belgien 2019, R: Delphine Lehericey***

Aus der Perspektive des auf dem Land heranwachsenden Gus wird erzählt, wie seine Mutter in den 1970er Jahren eine Freundin mit auf den Hof bringt und mit ihr eine lesbische Beziehung beginnt, die die ganze Heterofamilie in Verzweiflung stürzt. Irgendwo stand zum Film, er sei ein „schwerer Seufzer der Müdigkeit“ – diesem mehr als passenden Kommentar hab ich nichts hinzuzufügen!

Do, 29.08., RBB 23:40 Uhr: W i e d e r d a ! ! !

Raus aus Amal

Schweden 1998, R: Lukas Moodysson

Teenagerin Agnes verliebt sich in Elin, die nur Jungen im Kopf zu haben scheint. Zunächst ist Agnes’ Aufmerksamkeit nur eine willkommende Abwechslung im Leben der gelangweilten Elin, aber dann erwacht doch ihr Interesse … Toll gespielte und inszenierte Teeniestudie, sehr sehenswert!

Sa, 31.08., Sat1 00:55 Uhr:

Tiger & Dragon

HK/China/Taiwan/USA 2000, R: Ang Lee***

Ein heiliges Schwert wird gestohlen. Verschiedene Gruppen sind daran interessiert und versuchen es in ihre Gewalt zu bringen. Eine Kämpferin und ihre Schülerin, die einander sehr zugetan sind, scheinen auf unterschiedlichen Seiten zu stehen. Es gibt prickelnde Spannungen zwischen den Frauen, aber leider siegen die heterosexuellen Liebesgeschichten

So, 01.09., NDR 12:15 Uhr:

Eins ist nicht von dir

D 2015, R: Udo Witte*

Bürgerliche Posse: Als Rache für seine Affären mit anderen Frauen hinterlässt eine Ehefrau ihrem Mann die Information, eines der gemeinsamen Kinder sei nicht von ihm. Witwer Uli (Michael Gwisdek) stolpert dabei auch über lesbische Freundinnen seines Sohnes.

So, 01.09., ZDF 02:35 Uhr:

Die Toten vom Bodensee: Der Blutritt

D/Österreich 2020, R: Michael Schneider**

Das ermittelnde Team, bestehend aus dem deutschen Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und der österreichischen Kriminalinspektorin Hannah Zeiler (Nora Waldstätten), untersucht den Mord an einer Pferdezüchterin. Zunächst wird ihre Gestütswärterin, Daria Roth (Jule Ronstedt), verdächtigt, weil sie mit ihr eine Affäre hatte. Aber diese Geschichte dient nur dazu, die Zuschauenden auf eine falsche Fährte zu locken…

Mo, 02.09., ORF2 23:25 Uhr:

Basic Instinct

USA 1992, R: Paul Verhoeven****

Polizist Nick Curran [Michael Douglas] gerät in den Bann der des Mordes verdächtigen Schriftstellerin Catherine Tramell [Sharon Stone]; ihre Geliebte muss dafür dran glauben. Umstrittener und überschätzter Hetero-Sex-Thriller

Di, 03.09., tagesschau24 21:45 Uhr:

Kroymann und das liebe Geld

D 2022

Dem finanziellen Problem der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten nimmt Maren Kroymann sich in der für sie typischen Weise satirisch und entlarvend an

Mi, 04.09., HR 14:30 Uhr:

Für immer 30

D 2011, R: Andi Niessner***

Timo [Felix Eitner] erlebt eine Midlifecrisis und kriegt außerdem eine Frau [Marie-Lou Sellem] vor die Nase gesetzt – das hält er nicht aus … Auch seine Tochter [Sidonie von Krosigk] lebt nicht nach seinen Vorstellungen und Plänen, sie trägt neuerdings Tattoos und outet sich auch noch als Lesbe! Übliche Fernsehunterhaltung

Fr, 06.09., ProSieben 23:00 Uhr:

Ghost in the Shell

USA/UK 2017, R: Rupert Sanders*

Remake der Comic-Verfilmung von 1995: Nachdem sie in einem Unfall beinah ihr Leben gelassen hätte, wird Mila Kilian [Scarlett Johansson] mit künstlichen Ersatzteilen zu einem weiblichen Cyborg, der Verbrecher jagt. Sie küsst auch schon mal eine Frau

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2024)



