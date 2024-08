Fernsehinfos vom 10. bis 23. August 2024

Sa, 10.08., tagesschau24 13:15 Uhr:

Über Sex sprechen – 100 Jahre Aufklärungsarbeit in Deutschland

D 2024

Reportage über die Geschichte der Sexualaufklärung und dem Umgang damit

Sa, 10.08., arte 01:40 Uhr:

Nirgendwo in Afrika

D 2001, R: Caroline Link, Roman: Stefanie Zweig*

Der autobiografische Roman von Stefanie Zweig erzählt die Flucht der Familie aus Oberschlesien nach Kenia. Die 12-jährige Stefanie lernte in Nairobi die als schlagfertig und resolut beschriebene Berliner Subkulturaktivistin Elsa Conrad (1887-1963) kennen, wusste jedoch nichts von ihrem lesbischen Leben. In der Verfilmung, in der Mechthild Grossmann die Rolle der Elsa Conrad spielt, ist davon auch leider nicht das Geringste erhalten geblieben. Schade – was hätte daraus für ein toller Film werden können! Siehe zur Verbindung Zweig und Conrad Claudia Schoppmann: „‘Die weitaus interessanteste Vereinigung lesbischer Frauen Berlins’: Die Clubwirtin Elsa Conrad (1887-1963)”, Spurensuche im Regenbogenkiez: Historische Orte und schillernde Persönlichkeiten, MANEO-Kiezgeschichte vol. 2 Berlin 2018, S. 102-119.

Mo, 12.08., Kabel 01:15 Uhr:

V wie Vendetta

UK/USA/D 2006, R: James McTeigue**

Ein faschistischer Großkanzler [John Hurt] beherrscht einen Überwachungsstaat, gegen den ein mysteröser Gegenspieler, V [Hugo Weaving] antritt. In einer Gefängnisszene lässt eine wegen ihres Lesbischseins inhaftierte Frau ihre Zellennachbarin an ihrem Leben teilhaben … In Teilen spitzfindiges Fantasydrama

Mi, 14.08., Phoenix 14:30 Uhr:

Warum ist Orbán so beliebt?

D 2024, R: Horst Muri Darida

Reportage über die Auswirkungen der anti-demokratischen und anti-homosexuellen Regierungszeit des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán – er ist seit 2010 an der Macht

Mi, 14.08., ARD 02:05 Uhr:

Mein Sohn Helen

D 2015; R: Gregor Schnitzler

Ein Vater [Heino Ferch] tut sich schwer damit, dass sein vermeintlicher Sohn [Jannik Schümann] plötzlich als Frau aus einem Auslandsaufenthalt zurückkehrt … Zu viel Ferch und zu wenig Trans* …

Do, 15.08., RBB 14:30 Uhr:

Winnetous Weiber

D 2014, R: Dirk Regel**

Zu Pferd besuchen fünf unterschiedliche Frauen die Drehorte der Karl-May-Filme der sechziger Jahre. Unterwegs sind aber vor allem die persönlichen Probleme der Beteiligten Thema. So geraten Gabriele/Gabi (Floriane Daniel) und Maren (Nina Kronjäger) mehrmals miteinander in Streit, denn Gabi ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch in sie verliebt. Maren Kroymann ist auch mit dabei – als schnöselige Hetenwitwe!

Sa, 17.08., BR 01:30 Uhr:

Der Chevalier des Königs/Der Favorit der Zarin

FRA/ITA 1959, R: Jacqueline Audry+

Hosenrollen-Kostümdrama: Geneviève [Andrée Debar] wird als Junge aufgezogen, tritt als Dragoner in den Dienst König Ludwigs und ärgert ihren Geliebten mit den Möglichkeiten, die sie bei Frauen hätte … Nicht durchweg überzeugend, aber von einer der wenigen (erfolgreichen) französischen Regisseurinnen der fünfziger Jahre in Szene gesetzt

So, 18.08., DisneyChannel 20:15 Uhr:

The Help

USA 2011, R: Tate Taylor+

Eine weiße Kolumnistin [Emma Stone] veröffentlicht Anfang der sechziger Jahre zum Entsetzen der weißen Oberschicht ein Buch über den Umgang der Weißen mit schwarzen Haushaltshilfen und Kindermädchen, das auf Interviews beruht. Der beeindruckende und umwerfend gespielte Film (Oscar für Octavia Spencer!) geriet in die Kritik der Association of Black Women Historians, die die Erfahrungen schwarzer Hausangestellten trivialisiert und verharmlost sahen.

Mo, 19.08., BR 23:30 Uhr:

Bulldog

D/Spanien 2022, R: André Szardenings

Sohn-Mutter-Drama: Eine junge Frau arbeitet mit ihrem erwachenen Sohn Bruno im Facilitymanagement einer Hotelanlage auf Ibiza. Sie scheinen ein eingespieltes Team zu sein, bis seine Mutter eine Beziehung mit Hannah [Karin Hanczewski] beginnt, die zu ihnen in den Bungalow zieht.

Di, 20.08., Kabel 20:15 Uhr:

Natürlich blond!

USA 2001, R: Robert Luketic*

Elle [Reese Witherspoon] ist der Inbegriff einer oberflächlichen Ami-Tussi: blond, doof und naiv. Um ihren Geliebten zu betören, der auf gebildete Frauen zu stehen scheint, studiert sie Jura und zeigt allen, wo der Hammer hängt. Beim Studium lernt sie eine lesbische Aktivistin kennen, die aber dann wohl der Schere zum Opfer gefallen ist, denn ab Mitte des Films taucht sie kaum mehr auf

Mi, 21.08., WDR 00:25 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

Do, 22.08., ZDF 00:55 Uhr:

Mit Harpunen schießt man nicht

D 2023, R: Peter Gersina****

Sozialkomödie, in der sich mehrere Menschen (wieder)begegnen, die ihrem und dem Leben der anderen eine entscheidende Wendung verpassen können; auch ehemalige lesbische Geliebte treffen aufeinander. Teils klamaukiger Spaß mit Gerburg Jahnke

Fr, 23.08., ORF1 23:55 Uhr:

Blade Runner 2049

USA/UK/Ungarn/Kanada 2017, R: Denis Villeneuve+

Eine Quasi-Fortsetzung des Replikant_innen-Science-Fiction-Dramas von 1982, aus dem die Interview-Sequenz zwischen Tester und Replikantin wiedergegeben wird („ob ich Replikant bin oder eine Lesbierin?“); frauenfeindlich und stellenweise sehr effekthascherisch, aber trotz dieser überflüssigen Ärgernisse von großer Qualität und über sich selbst hinausweisend: Etwa, wenn es um die Bewertung von „echter“ oder implantierter Erinnerung geht – oder auch um die Frage nach der Grenzlinie zwischen Mensch und Roboter

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2024)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

