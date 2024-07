Fernsehinfos vom 29. Juni bis zum 12. Juli 2024

Sa, 29.06., tagesschau24 07:15 Uhr:

Wie Gott uns schuf: Coming Out in der katholischen Kirche – Teil 2

D 2023, R: Hajo Seppelt, Katharina Kühn und Marc Rosenthal, Peter Wozny

Wie hat sich die Situation ein Jahr nach der ersten Reportage entwickelt? Hat sich die Situation queerer Menschen in der katholischen Kirche verbessert?

Sa, 29.06., ZDF 12:00 Uhr: N E U !

Mieze McCripple: Queer mit Behinderung

D 2024, R: Andrea Budke

Miniporträt der Düsseldorfer nicht-binären Dragqueen Mieze McCripple, die von ihren Erfahrungen berichtet, die sie im Rollstuhl in der Stadt macht

Sa, 29.06., ONE 20:15 Uhr:

The Kids are all right

USA 2009, R: Lisa Cholodenko*

Umstrittene Familienkomödie um ein Lesbenpaar [Annette Bening und Julianne Moore], deren Samenbank-Kinder den gemeinsamen Spendervater [Mark Ruffalo] ausfindig machen und mit nach Hause bringen, wo er sich schnell wohlzufühlen beginnt … Teilweise ärgerlich in der kompromissbereiten Heteromann-kriegt-zwischendurch-ne-Lesbe-Idee, mit Witzen aus den üblichen Hetenbeziehungskomödien]

Sa, 29.06., NDR 23:35 Uhr:

Tödliche Geheimnisse – Das Versprechen

D 2020, R: Barbara Kulcsar*

Dritte Polit-Geschichte um die Ex-Geliebten Karin [Anke Engelke] und Rommy [Nina Kunzendorf], die als Redakteurin und Journalistin investigativ unterwegs sind. Diesmal geht’s um dunkle Machenschaften im Baugewerbe

Sa, 29.06., RTL2 04:00 Uhr:

Elektra

USA 2005, R: Rob Bowman*

Mäßig unterhaltsames Fantasyspektakel um Elektra [Jennifer Garner], die mit übermenschlichen Kräften ausgestattet ist und als Auftragskillerin einen Mann umbringen soll … Dreimal dürft ihr raten, was passiert: Sie verlieben sich; ineinander – versteht sich. Zu den Bösen gehört eine Kreatur in Frauengestalt, die Elektra mit einem Kuss töten will …

So, 30.06., 3sat 00:45 Uhr

Wild Things

USA 1998, R: John McNaughton**

Verschachtelter Überraschungsthriller über sexuelle Übergriffe an einer High School, Verführungskünste zweier Kids und allerlei mehr

Mo, 01.07., HR 14:30 Uhr:

Verliebt in Amsterdam

D 2017, R: Florian Froschmeyer***

Deutscher Karrierist verliebt sich in Amsterdamerin, die mit Eltern, Schwestern und deren lesbischer Geliebter auf einem Hausboot lebt

Di, 02.07., arte 20:15 Uhr: N E U !

Ungarn: Demokratie auf der Kippe

D 2024, R: Connie Field

Reportage über die Verteidigung der Demokratie in Ungarn. Nur wenige Gruppierungen und Einzelpersonen haben den Mut, sich gegen Viktor Orbáns Abschaffung demokratischer Strukturen zu stellen, die auch alle queeren Menschen bedroht

Mi, 03.07.,

The Retreat – No Way Out

Kanada 2021, R: Pat Mills*

Ein lesbisches Paar, das an einem abgelegenen Ferienort wieder zueinander finden will, gerät – wie die Zuschauenden auch – in einen mörderischen Horrorthriller

Sa, 06.07., ONE 21:45 Uhr:

The Danish Girl

UK/D/USA 2015, R: Tom Hooper, Vorlage: David Ebershoff*

Die dänische Künstlerin Gerda Wegener (Alicia Vikander) malt ihren Mann Einar (Eddie Redmayne), ein bekannter Landschaftsmaler, in ihren Skizzen zunehmend mit weiblichen Zügen. Einar beginnt in den 1920er Jahren in Kopenhagen, auch in der Öffentlichkeit als Frau aufzutreten und sich Lili Elbe zu nennen. In den dreißiger Jahren lässt Lili sich als vermeintlich erste Person operativ zu einer Frau angleichen, und zwar von Dr. Kurt Warnekros (1882-1949, hier dargestellt von Sebastian Koch) in Dresden. Der Film, der sich nicht an biografische Fakten, sondern an den Roman von Ebershoff hält, konzentriert sich primär auf das Liebespaar Wegener. Außerdem wird beispielsweise die „journalistische Inszenierung“ dieser Geschlechtsangleichung nicht berücksichtigt, dafür jedoch zahlreiche Behauptungen der medialen Berichterstattung als gegeben gesetzt

So, 07.07., SWR/SR 10:00 Uhr:

Ist mein Kind trans*?

D 2023, R: Manfred Uhlig

Reportage über eine Mutter, deren Kind sich eine Geschlechtsangleichung wünscht

So, 07.07., SIXX 20:15 Uhr:

40 Tage und 40 Nächte

FRA/USA/UK 2002, R: Michael Lehmann+

Ein junger Mann [Josh Hartnett] trifft just, als er dem Sex und der Liebe abgeschworen hat, die Frau seiner Träume. Zudem provozieren ihn zwei Frauen mit pseudolesbischen Spielchen. Heten-Murks

So, 07.07., SRF2 21:05 Uhr:

Bombshell – Das Ende des Schweigens

Kanada/USA 2019, R: Jay Roach***

Schon vor #MeToo haben sich engagierte Frauen, darunter Gretchen Carlson [Charlize Theron], gegen Sexismus und sexuelle Übergriffe wirkungsvoll zur Wehr gesetzt: 2016 klagten Frauen gegen Roger Ailes [John Lithgow], den Geschäftsführer von Fox News (Trump-Sender). In der Filmversion hat eine Newcomerin [Margot Robbie] eine Affäre mit einer Kollegin [Kate McKinnon].

Di, 09.07., ZDFneo 20:15 Uhr:

Das Quartett: Das Mörderhaus

D 2020, R: Vivian Naefe*

In einem Leipziger Altbau kommen zwei Menschen zu Tode. Die Mordkommission ermittelt (das Übliche und damit total unspannend!) – bis ein Twist eine neue Perspektive auftut … Nee, muss eine nicht gesehen haben! Ist aber wenigstens gut gespielt.

Mi, 10.07., ZDFinfo 12:00 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Opfer der NS-Diktatur

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Reportage zur Verfolgung von LGBTiQ in der NS-Zeit, die aufzeigt, mit welchen (gesetzlichen) Strategien Nazis queere Menschen terrorisierten; zu Wort kommt u. a. die Historikerin Anna Hajková

Mi, 10.07., WDR 23:00 Uhr:

Mankells Wallander: Todesengel

Schweden/D 2009, R: Agneta Fagerström-Olsson***

Die Chorleiterin eines Chores mit jungen Frauen hat ein begehrliches Auge auf eine der Frauen aus dem Chor geworfen, dann verschwindet Miranda, eine andere Chorsängerin …Wallander ermittelt.

Mi, 10.07., SRF2 23:00 Uhr:

Vice – Der zweite Mann

USA 2018, R: Adam McKay***

Filmbiografie über den ehemaligen US-amerikanischen Vizepräsidenten Dick Cheney (geb. 1941, hier bravourös verkörpert von Christian Bale), der als „Strippenzieher“ in Washington Macht erlangte und zu einem der einflussreichsten Politiker wurde. Trotz seines ansonsten reaktionären Wirkens stand er zu seiner lesbischen Tochter Mary [Alison Pill].

Do, 11.07., WDR 23:00 Uhr:

La belle saison – Eine Sommerliebe

Frankreich 2016, R: Catherine Corsini

Zu Beginn der 1970er Jahre verliebt sich die junge Landlesbe Delphine [Izïa Higelin] bei einer feministischen Aktion in der Stadt in Carole [Cécile De France], eine der Rädelsführerinnen. Als Delphines Vater stirbt, muss sie zurück auf den Hof – und Carole reist ihr nach, aber … Frauenbewegte Lesbengeschichte aus Frankreich.

Fr, 12.07., ARD 22:20 Uhr: N E U ! ! !

Everything Everywhere All At Once

USA 2022, R: Dan Kwan, Daniel Scheinert***

Eine missmutige Waschsalon-Betreiberin [herrlich missmutig: Michelle Yeoh] gerät nicht nur in die Wirren einer ultrastrengen Steuereintreiberin [Jamie Lee Curtis at her very best!!!], in lästige Konflikte mit Mann und Tochter, sondern auch in zig verschiedene Paralleluniversen… Ein wunderbarer Spaß, der überraschende Wendungen feuerwerksartig darbietet und auch in der Wahl der Mittel nicht zimperlich ist; aber es lohnt sich! Lasst euch einfach drauf ein! – Und: Zwischendurch das Atmen nicht vergessen… 😉

