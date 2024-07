Fernsehinfos vom 27. Juli bis zum 9. August 2024

Sa, 27.07., tagesschau24 12:15 Uhr:

Wer hat Angst vorm Regenbogen? Queer in Osteuropa

D 2022

Die Reportage richtet den Blick auf drei Länder, in denen queere Menschen sich gegen extreme Ausgrenzung und Übergriffe zur Wehr setzen müssen

Sa, 27.07., RBB 13:00 Uhr: N E U ! !

Berlin Pride – CSD Berlin 2024

D 2024

Live von der Berliner Parade: Mit dem Motto „Nur gemeinsam stark – für Demokratie und Vielfalt” soll für Zusammenhalt und gegen Demokratie-zersetzende Kräfte demonstriert werden.

Sa, 27.07., tagesschau24 20:47 Uhr:

Hass gegen Queer

D 2022, R: Tristan Ferland Milewski

Gewalt gegen queere Menschen nimmt wieder zu, und die Bedrohung ist besonders stark, wenn unterschiedliche Diskriminierungsformen sich überschneiden. Hier erzählen Menschen, denen Gewalt angetan wurde, von ihren Erfahrungen und ihrem Umgang damit.

Sa, 27.07., SuperRTL 22:15 Uhr:

Coyote Ugly

USA 2000, R: David McNall+

„Ugly“ ist hier vor allem die ausbeuterische Story: Piper Perabo macht Karriere, indem sie halbnackt auf der Theke tanzt und von einer Kollegin wird sie mal kurz für lesbisch gehalten– verlogene Hetenkomödie

Sa, 27.07., NDR 00:30 Uhr:

Nothing Compares

UK/Irland 2019/2022, R: Kathryn Ferguson

Bewegendes und sehr sehenswertes Porträt der irischen Sängerin und politischen Kämpferin Sinéad O’Connor (1966-2023), die 2023 mit nur 56 Jahren verstarb

Sa, 27.07., 3Sat 03:45 Uhr (nachts – oder Mediathek!):

Joan Armatrading: Live at Asylum Chapel

UK 2021

Konzertmitschnitt der lesbischen R&B-Ikone Joan Armatrading (geb. 1950), die ihr Publikum zum 50-jährigen Bühnenjubiläum mit einem ihrer ersten Hits, „The Weakness in me“, beglückte

So, 28.07., arte 06:00 Uhr:

Verbotenes Begehren

Deutschland/Österreich 2023, R: Fritz Kalteis

Zweiteilige Dokumentation [Margarethe und Leonie / Der Mann mit dem Rosa Winkel] über lesbisches und schwules Begehren in der Weimarer Republik und unter dem NS-Regime. Zu Wort kommen u. a. Andreas Brunner, Ralf Dose, Anna Hajková, Rainer Herrn und Katja Koblitz. Beide Teile laufen hintereinander.

So, 28.07., SIXX 20:15 Uhr:

Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns

UK/FRA/D/IRL/USA 2004, R: Beeban Kidron*

Bridget Jones [Renee Zellweger] ist zwar glücklich mit Mark [Colin Firth], versteigt sich jedoch immer wieder in irrationale Eifersucht. So glaubt sie auch, Mark hätte etwas mit der schönen Rebecca [Jacinda Barrett], die jedoch interessiert sich mehr für … Halbwegs unterhaltsame Hetenkomödie

So, 28.07., SIXX 00:35 Uhr:

Alfie

USA 2004, R: Charles Shyer+

Heteromurks: Bindungsgehemmter Draufgänger [Jude Law] sucht nach dem Glück. Zwei Lesben, mit denen er eine Nacht verbringt, haben miteinander mehr Spaß als mit ihm

Di, 30.07., arte 14:15 Uhr:

Nirgendwo in Afrika

D 2001, R: Caroline Link, Roman: Stefanie Zweig*

Der autobiografische Roman von Stefanie Zweig erzählt die Flucht der Familie aus Oberschlesien nach Kenia. Die 12-jährige Stefanie lernte in Nairobi die als schlagfertig und resolut beschriebene Berliner Subkulturaktivistin Elsa Conrad (1887-1963) kennen, wusste jedoch nichts von ihrem lesbischen Leben. In der Verfilmung, in der Mechthild Grossmann die Rolle der Elsa Conrad spielt, ist davon auch leider nicht das Geringste erhalten geblieben. Schade – was hätte daraus für ein toller Film werden können! Siehe zur Verbindung Zweig und Conrad Claudia Schoppmann: „‘Die weitaus interessanteste Vereinigung lesbischer Frauen Berlins’: Die Clubwirtin Elsa Conrad (1887-1963)”, Spurensuche im Regenbogenkiez: Historische Orte und schillernde Persönlichkeiten, MANEO-Kiezgeschichte vol. 2 Berlin 2018, S. 102-119.

Di, 30.07., tagesschau24 21:45 Uhr:

Kroymann und das liebe Geld

D 2022

Dem finanziellen Problem der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten nimmt Maren Kroymann sich in der für sie typischen Weise satirisch und entlarvend an

Di, 30.07., Tele5 22:00 Uhr:

Nymphomaniac Teil 1

DK/DE/BE/GB/FR 2013, R: Lars von Trier*

Eine Frau, die der Film als „Nymphomanin“ inszeniert, erzählt, nachdem sie zusammengeschlagen wurde, ihrem Retter die Geschichte ihrer sexuellen Begegnungen. Ratet, welche Erfahrung sie „auch“ gemacht hat? – Vorsicht: Trier filmt alles, was ihn beschäftigt, grenzen- und skrupellos aus – und nochmal Vorsicht, denn: Er hält sich für ein Genie…

Do, 01.08., 3Sat 20:15 Uhr:

Getrieben

D 2019, R: Maris Pfeiffer*

Ein brutaler Mord an einer Studentin in Berlin-Lichtenberg bringt Psychologin Kara Bischoff [Petra Schmidt-Schaller] und LKA Kommissarin Sibylle Deininger [Ulrike C. Tscharre], die früher mal ein Paar waren, zunächst nur beruflich wieder zusammen …

Do, 01.08., RBB 23:35 Uhr: N E U ! ! !

Besties

FRA 2021, R: Marion Desseigne Ravel****

In einem Pariser Vorort verliebt sich ein Gang-Mitglied in eine junge Frau, die zur gegnerischen Clique gehört…

Fr, 02.08., WDR 00:05 Uhr:

Bettina Maria Böttinger – Fast ein Selbstporträt

D 2016, R: Klaus Michael Heinz

Nettes und stellenweise sehr persönliches Porträt der Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger anlässlich ihres 60. Geburtstags und mehreren Jahren TV-Präsenz

Fr, 02.08., BR 01:00 Uhr:

Cloud Atlas

USA/D 2012, R: Tom Tykwer, Lana & Lilly Wachowski, Roman: David Mitchell+

Cineastischer Leckerbissen in sechs Erzählsträngen über philosophisch-weltgeschichtliche Zusammenhänge – mit vielen Stars [Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugh Grant, Susan Sarandon, Hugo Weaving u. a.] in immer und immer wieder anderen Rollen: Dabei spielen z. B. Schwarze Weiße oder umgekehrt – und genderübergreifend ist es – vermutlich Dank Lana, ehemals Larry Wachowski – sowieso. Die Story ist an manchen Stellen etwas dünn, aber insgesamt sehenswert, wenn mitunter auch sehr brutal in Szene gesetzt

Sa, 03.08., 3Sat 23:25 Uhr:

Almost Famous

USA 2000, R: Cameron Crowe+

Anfang der 1970er Jahre verfolgt der 15jährige William – trotz der gegenläufigen Bemühungen seiner politisch überkorrekten Mutter (Frances McDormand) – das Ziel, Rockjournalist zu werden. Im Backstage-Bereich gibt’s auch mal so was wie lesbische Küsse

Mo, 05.08., Kabel 23:05 Uhr:

Romeo Must Die

USA 2000, R: Andrzej Bartkowiak+

Traditionelle Hetero-Action: Ein schwarzes und ein asiatisches Syndikat bekämpfen einander bis aufs Blut. Am Anfang gibt es eine kurze Showeinlage mit sich küssenden Frauen in einem Nachtclub

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2024)



