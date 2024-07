Fernsehinfos vom 13. bis 26. Juli 2024

Sa, 13.07., ZDFinfo 09:45 Uhr:

Verbotene Liebe – Queere Opfer der NS-Diktatur

D 2023, R: Sebastian Scherrer

Reportage zur Verfolgung von LGBTiQ in der NS-Zeit, die aufzeigt, mit welchen (gesetzlichen) Strategien Nazis queere Menschen terrorisierten; zu Wort kommt u. a. die Historikerin Anna Hajková

Sa, 13.07., 3Sat 21:45 Uhr:

Zuhause bei Frida Kahlo

D 2010, R: Stefan Schaaf

Kurzdoku über Coyoacán, den Geburts- und Wohnort der bisexuellen mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo (1907-1954)

Sa, 13.07., ONE 21:45 Uhr:

Tom of Finland

Finnland/D/Schweden/DK 2017, R: Dome Karukoski*

Porträt des homosexuellen Zeichners Touko Laaksonen, d. i. Tom of Finland, und seinem Kampf gegen AIDS und für die Gleichstellung homosexueller Menschen. Es gibt einen flüchtigen Kuss zwischen weiblichen Teenies

So, 14.07., ONE 13:20 Uhr:

Mother’s Day – Liebe ist kein Kinderspiel

USA 2016, R: Garry Marshall

Verschiedene, miteinander lose verwobene Episoden zentrieren sich auf romantisch-komödiantische Ereignisse am und zum Muttertag – dazu unüberhörbare rassistische Späße eines Elternpaares: Wo wollte der Stuss noch gleich witzig sein??

So, 14.07., ARDalpha 19:30 Uhr:

Respekt kompakt: Identitätspolitik – Warum wird darüber gestritten?

D 2021, R: Christina Wolf

Das Magazin geht der Geschichte des Begriffs, der ins Jahr 1977 zurückreicht, und seiner Bedeutung nach, denn u. a. wurde er mit „Black Lives Matter“ wieder in die Diskussion gebracht. Anhand mehrerer Beispiele wird das Für und Wider von (kollektiver) Identität vorgestellt und diskutiert.

So, 14.07., Sat1 22:55 Uhr:

Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns

UK/FRA/D/IRL/USA 2004, R: Beeban Kidron*

Bridget Jones [Renee Zellweger] ist zwar glücklich mit Mark [Colin Firth], versteigt sich jedoch immer wieder in irrationale Eifersucht. So glaubt sie auch, Mark hätte etwas mit der schönen Rebecca [Jacinda Barrett], die jedoch interessiert sich mehr für … Halbwegs unterhaltsame Hetenkomödie

So, 14.07., RBB 23:10 Uhr:

Kroymann – Ist die noch gut? (Folge 20)

D 2023

Anders gestrickte „Kroymann“-Folge mit durchgängig erzählter Geschichte und hier mit einem ausschließlich weiblich besetzten Cast aufwartet: mit Annette Frier, Meret Becker, Palina Rojinski, Michaela May, Tanja Schumann, Juliane Köhler, Denise M’Baye, Gesine Cukrowski und anderen

So, 14.07., MDR 23:10 Uhr:

P!nk – Mein Leben in Songs

D 2023, R: Jens Strohschnieder

Porträt der erfolgreichen US-amerikanischen Musikerin Alecia Moore alias P!nk (Jahrgang 1979), die sich immer wieder für die LGBTiQ-Community einsetzt und dafür von ihr gefeiert wird

So, 14.07., MDR 00:00 Uhr:

Coming Out

FRA 2019, R: Denis Parrot

Reportage über die Vielfältigkeit des Coming Out im 21. Jahrhundert, das zunehmend auf Internet-Plattformen stattfindet

Mo, 15.07., ZDF 20:15 Uhr:

Düstersee

D 2023, R: Josef Rusnak

Krimireihe nach Elisabeth Hermann, in deren Zentrum der Berliner Rechtsanwalt Vernau [Jan Josef Liefers] steht. Diesmal beauftragt ihn seine Mutter [Elisabeth Schwarz], ihre Lebensgefährtin Ingeborg Huth, genannt Hüthchen [Carmen Maja Antoni], auszuspionieren. Als er sie in der Uckermark aufspürt, ist sie prompt in Mordverdacht geraten…

Di, 16.07., tagesschau24 21:45 Uhr:

Kroymann

eine Folge der Sketch-Show von und mit Maren Kroymann

Do, 18.07., arte 20:15 Uhr: N E U ! ! !

Verbotenes Begehren

Deutschland/Österreich 2023, R: Fritz Kalteis

Zweiteilige Dokumentation [Margarethe und Leonie / Der Mann mit dem Rosa Winkel] darüber, wie sich – so die Programmankündigung – “im Berlin und Wien der 20er Jahre erstmals queeres Bewusstsein entfaltet”. – Naja, “erstmals”?! – Kaum. Aber schau’n wir’s uns mal an … Beide Teile laufen hintereinander.

Do, 18.07., BR 23:15 Uhr: N E U ! ! !

Mein erster Sommer

Australien 2020, R: Katie Found*

Eine Teenagerin, die gerade ihre Mutter verloren hat, findet Trost in der Beziehung zu einer Gleichaltrigen. Gemeinsam flüchten sie sich in eine Fantasiewelt. Aber der paradiesische Zustand hält nicht lange an…

Do, 18.07., RBB 23:35 Uhr: N E U ! ! !

Blue Jean

UK 2022, R: Georgia Oakley

Ende der 1980er Jahre hadert in Newcastle eine junge lesbische Sportlehrerin mit ihrem Begehren. Durch die homophoben Restriktionen der Thatcher-Regierung gerät sie zunehmend in Selbstverleugnung und falsches Spiel. Dichtes und durchaus sehenswertes Drama, das zwischenzeitlich aber schwer auszuhalten ist.

Fr, 19.07., WDR 23:40 Uhr:

Küsst euch! – Die große Show zum CSD

D 2019

Aufzeichnung vom 6. Juli 2019 aus dem Kölner Theater “Gloria”

Sa, 20.07., BR 20:15 Uhr:

Donna Leon – Venezianisches Finale

D 2003, R: Sigi Rothemund, Krimi: Donna Leon*

Commissario Brunetti [Uwe Kokisch] geht der Ermordung eines homophoben Dirigenten nach und verdächtigt u. a. die lesbische Opernsängerin Flavia Petrelli [Leslie Malton], die mit ihrer Agentin Brett Lynch [Gesine Cukrowski) zusammenlebt. Naja, sehen wir mal über die steife Darstellung hinweg …

Sa, 20.07., tagesschau24 20:45 Uhr:

Kroymann und das liebe Geld

D 2022

Dem finanziellen Problem der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten nimmt Maren Kroymann sich in der für sie typischen Weise satirisch und entlarvend an

Sa, 20.07., tagesschau24 21:17 Uhr:

Kroymann: Schöne Bescherung

D 2022

Bei der satirischen Bescherung, die Maren Kroymann in einem endlich neuen Sketchreigen für uns vorbereitet hat, wirken u. a. mit: Nina Kunzendorf, Mark Waschke, David Ali Rashed, Lea van Acken, Diana Amft, Laura Osswald, Katharina Hirschberg, Sebastian Schwarz, Matthias Weidenhöfer, Altine Emini – und selbstverständlich Annette Frier!

Sa, 20.07., SRF2 01:30 Uhr:

Tammy – Voll abgefahren

USA 2014, R: Ben Falcone****

Die frustrierte Tammy [Melissa McCarthy] macht sich mit ihrer Oma [Susan Sarandon] auf eine Reise zum Abreagieren. Nach zahlreichen Konflikten und Problemen landen sie bei der wohlhabenden Cousine Lenore [Kathy Bates] und ihrer Frau [Sandra Oh]. Klingt spaßiger, als es ist

So, 21.07., arte 12:55 Uhr:

Nirgendwo in Afrika

D 2001, R: Caroline Link, Roman: Stefanie Zweig*

Der autobiografische Roman von Stefanie Zweig erzählt die Flucht der Familie aus Oberschlesien nach Kenia. Die 12-jährige Stefanie lernte in Nairobi die als schlagfertig und resolut beschriebene Berliner Subkulturaktivistin Elsa Conrad (1887-1963) kennen, wusste jedoch nichts von ihrem lesbischen Leben. In der Verfilmung, in der Mechthild Grossmann die Rolle der Elsa Conrad spielt, ist davon auch leider nicht das Geringste erhalten geblieben. Schade – was hätte daraus für ein toller Film werden können! Siehe zur Verbindung Zweig und Conrad Claudia Schoppmann: „‘Die weitaus interessanteste Vereinigung lesbischer Frauen Berlins’: Die Clubwirtin Elsa Conrad (1887-1963)”, Spurensuche im Regenbogenkiez: Historische Orte und schillernde Persönlichkeiten, MANEO-Kiezgeschichte vol. 2 Berlin 2018, S. 102-119.

So, 21.07., WDR 14:00 Uhr:

Lokalzeit live: CSD in Köln 2024

Aufnahmen der Parade in Köln, in der Regel mit Kommentar und Interviews

Mo, 22.07., 3Sat 22:25 Uhr: N E U ! ! !

Queer gewinnt – Eine Sport-Utopie

D 2023, R: Julia Fuhr Mann

Im Profisport geht’s nach wie vor um eindeutige Geschlechter. Was wäre, wenn queere Menschen genauso geehrt würden wie gehypte Normalos, die ihren Körpern auch alles abringen, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen? Weltuntergang?

Mo, 22.07., 3Sat 23:40 Uhr:

Being Sascha

Schweiz/D 2020, R: Manuel Gübeli

Dokumentation über die nicht-binäre Transperson Sascha, die weder das Label „männlich“ noch „weiblich“ für sich passend findet

Mi, 24.07., RBB 22:45 Uhr:

Hass gegen Queer

D 2022, R: Tristan Ferland Milewski

Gewalt gegen queere Menschen nimmt wieder zu, und die Bedrohung ist besonders stark, wenn unterschiedliche Diskriminierungsformen sich überschneiden. Hier erzählen Menschen, denen Gewalt angetan wurde, von ihren Erfahrungen und ihrem Umgang damit.

Mi, 24.07., RBB 00:05 Uhr:

Mein wunderbares West-Berlin

D 2017, R: Jochen Hick

Auf Schwule konzentrierter Blick auf die Homosexuellenszene in West-Berlin seit den 1960er Jahren

Fr, 26.07., SuperRTL 20:15 Uhr:

Coyote Ugly

USA 2000, R: David McNall+

„Ugly“ ist hier vor allem die ausbeuterische Story: Piper Perabo macht Karriere, indem sie halbnackt auf der Theke tanzt und von einer Kollegin wird sie mal kurz für lesbisch gehalten– verlogene Hetenkomödie

Fr, 26.07., SRF2 23:20 Uhr:

V wie Vendetta

UK/USA/D 2006, R: James McTeigue**

Ein faschistischer Großkanzler [John Hurt] beherrscht einen Überwachungsstaat, gegen den ein mysteröser Gegenspieler, V [Hugo Weaving] antritt. In einer Gefängnisszene lässt eine wegen ihres Lesbischseins inhaftierte Frau ihre Zellennachbarin an ihrem Leben teilhaben … In Teilen spitzfindiges Fantasydrama

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2024)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2024)



Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org