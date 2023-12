Fernsehinfos vom 4. bis zum 15. Dezember 2023

Mo, 04.12., ZDF 20:15 Uhr: N E U ! !

Mona & Marie – Ein etwas anderer Geburtstag

D 2023, R: Britta Keils

Fortsetzung des Ungleiche-Schwestern-Films mit Ulrike Kriener und Maren Kroymann als fabelhafte Giftspritzen. Im ersten Teil war Monas Tochter mit einer Frau verheiratet. Was daraus wohl geworden ist…? Rausgeschnitten, weggekürzt, heterosiert??

Di, 05.12., Kabel 20:15 Uhr:

E-M@il für dich

USA 1998, R: Nora Ephron+

Nora Ephron (1941–2012) nahm den Plot von Lubitsch’ „Rendezvous nach Ladenschluß“ (1940) und verlegte ihn als kompliziert-naive Liebesgeschichte zwischen Buchhändlerin Kathleen [Meg Ryan] und Konzernchef Joe [Tom Hanks] in die späten Neunziger. Joe erzählt, dass die Frau seines Vaters mit dem Kindermädchen durchgebrannt ist

Mi, 06.12, WDR 07:50 Uhr:

Ich und die Anderen. Lesbisch. Schwul. Jung

D 2016

Jugendmagazin zur Unterstützung junger Menschen, die im Selbstfindungsprozess mit sich hadern und auch mit Anfeindungen von außen umgehen müssen

Mi, 06.12., arte 23:10 Uhr: N E U ! ! !

Orlando, meine politische Biografie

Frankreich 2023, R: Paul B. Breciado

Film des trans Aktivisten und Queer-Theoretikers Paul B. Breciado, der hier die Idee von Virginia Woolf aufgreift, die 1928 mit ihrer Romanfigur „Orlando“ eine durch die Jahrhunderte wandernde fluide Identität schuf

Mi, 06.12., MDR 00:25 Uhr:

Kroymann und das liebe Geld

D 2022

Dem finanziellen Problem der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten nimmt Maren Kroymann sich in der für sie typischen Weise satirisch und entlarvend an

Mi, 06.12., BR 00:30 Uhr:

Kurzfilme über Heldinnen: Störenfrieda

D 2021, R: Alina Yklymova

Kurzfilm über ein lesbisches Paar im Ruhrgebiet, das eine Kneipe betreibt, die als Schutzraum für Frauen* gedacht ist. Das Konzept bekommt Risse, als einer ihrer Väter dort eine Unterkunft benötigt

Mi, 06.12., WDR 00:30 Uhr.

Cloud Atlas

USA/D 2012, R: Tom Tykwer, Lana & Andy Wachowski, Roman: David Mitchell+

Cineastischer Leckerbissen in sechs Erzählsträngen über philosophisch-weltgeschichtliche Zusammenhänge – mit vielen Stars [Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugh Grant, Susan Sarandon, Hugo Weaving u. a.] in immer und immer wieder anderen Rollen: Dabei spielen z. B. Schwarze Weiße oder umgekehrt – und genderübergreifend ist es – vermutlich Dank Lana, ehemals Larry Wachowski – sowieso. Die Story ist an manchen Stellen etwas dünn, aber insgesamt sehenswert, wenn mitunter auch sehr brutal in Szene gesetzt

Fr, 08.12., 3Sat 20:15 Uhr:

Eldorado KaDeWe

D 2021, R: Julia von Heinz

Historisierende Mini-Serie (alle 6 Teile hintereinander) über die Geschichte des Berliner Kaufhauses KaDeWe (Kaufhaus des Westens): Hedi [Valerie Stoll], Verkäuferin in der Textilabteilung, und Fritzi [Lia von Blarer], Tochter des KaDeWe-Besitzers Jandorf, verlieben sich ineinander. Fritzis Bruder kämpft derweil als neuer Juniorchef des KaDeWe um die Anerkennung seines Vaters … Der jüdische Kaufmann Alfred Jandorf (1870-1932) eröffnete sein Warenhaus 1907 in Berlin-Schöneberg, konnte sich gegen die Konkurrenz behaupten, wurde aber in den 1920er Jahren von Tietz (Gesellschaft des Tietz-Bruders Hermann, später „Hertie“) aufgekauft, die Gesellschaft wurde 1933 von den Nazis enteignet.

Fr, 08.12., arte 22:40 Uhr: N E U ! ! !

Rock Chicks – Wie Frauen den Rock’n Roll erfanden

D 2023, R: Marita Stocker

Die Doku porträtiert rockige unangepasste Frauen der 1950er und 1960er Jahre, die von Männer-Stars in der Regel verdrängt wurden. Tolle Stimmen, tolle Frauen, tolle Mukke!

Fr, 08.12., WDR 23:30 Uhr:

Böttinger. Wohnung 17: Maren Kroymann

D 2023

In der sechsten Folge treffen sich Maren Kroymann und Bettina Böttinger zum Plaudern und Kochen…

Sa, 09.12., ORF2 20:15 Uhr:

Die Toten vom Bodensee: Der Blutritt

D/Österreich 2020, R: Michael Schneider**

Das ermittelnde Team, bestehend aus dem deutschen Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und der österreichischen Kriminalinspektorin Hannah Zeiler (Nora Waldstätten), untersucht den Mord an einer Pferdezüchterin. Zunächst wird ihre Gestütswärterin, Daria Roth (Jule Ronstedt), verdächtigt, weil sie mit ihr eine Affäre hatte. Aber diese Geschichte dient nur dazu, die Zuschauenden auf eine falsche Fährte zu locken…

So, 10.12., SIXX 22:50 Uhr:

Unter der Sonne der Toskana

USA/ITA 2003, R: Audrey Wells***

Überwiegend nette Heterokomödie um eine geschiedene Frau, die neues Glück in Italien findet und in deren näherem Umfeld sich unkonventionelle Freundinnen, sprich: auch Lesben tummeln

So, 10.12., SRF1 01:30 Uhr:

Barbarella

FRA/ITA 1968, R: Roger Vadim*

Die Weltraumagentin Barbarella [Jane Fonda] fliegt auf den Planeten T, um dort den machtbesessenen Erdenbewohner Duran Duran zurückzuholen und den Weltfrieden wiederherzustellen. Nicht nur ein Jäger will Sex mit ihr, sondern auch die Königin [Anita Pallenberg]. Abgedrehte Begattungs-Fantasy

Mo, 11.12., arte 22:05 Uhr:

Mona Lisa

UK 1986, R: Neil Jordan**

Als Chauffeur betet George [Bob Hoskins] eine schwarze Edelprostituierte [Cathy Tyson] an und sucht mit ihr nach ihrer Freundin. Leider stehen die beiden so gar nicht auf ihn …

Mi, 13.12., 3Sat 10:15 Uhr:

So liebten die Habsburger – Mätressen, Obsessionen [Erbe Österreich]

Österreich 2018, R: Patrice Fuchs

Lesben und Schwule im österreichischen Fürstengeschlecht der Habsburger? Aber sicher: Auf den Spuren von Isabella von Parma (1741-1763) und auch von Erzherzog Ludwig Viktor (1842-1919)

Mi, 13.12., ARD 23:50 Uhr:

Ist mein Kind trans?

Reportage über ein Trans-Kind, das seine Mutter mit den Wünschen konfrontiert. Vorsicht, es ist ja derzeit viel Trans-Feindliches unterwegs und ich habe es nicht gesichtet: Ob der Film empfehlenswert ist, kann ich daher nicht beurteilen.

Do, 14.12., RBB 23:45 Uhr:

Das Leben gehört uns

FRA 2012, R: Valérie Donzelli**

Familiendrama um ein Liebespaar und sein krebskrankes Kind; die Mutter von Roméo lebt lesbisch

Fr, 15.12., SWR/SR 00:15 Uhr:

Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief

D 1997, R: Helmut Dietl****

Filmfarce über bornierte Filmfrettchen und andere Edelschnösel. Produzenten, Schreiber- und Wüstlinge sowie Starlets ranken sich um die Verfilmung einer Schmonzette. Mit dabei Mario Adorf, Joachim Król, Heiner Lauterbach, Götz George usw. Meret Becker versucht als Frau Watussnik eine Beziehung mit Schneewittchen (Veronica Ferres), bis Schneewittchen sich ganz den Männern zuwendet. Zu überzogen, um wirklich witzig zu sein, aber wer’s schrill mag …

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)



