Fernsehinfos vom 30. Dezember 2023 bis zum 12. Januar 2024

Sa, 30.12.2023, tagesschau24 09:15 Uhr:

Trans-Teens: Im Sturm der US-Politik

D 2023

Die Korrespondentin Kerstin Klein recherchiert in den USA die Hintergründe des eskalierenden Kulturkampfs, der auch auf Kosten von trans* Menschen ausgetragen wird.

Sa, 30.12.23, RTL2 16:05 Uhr:

Natürlich blond!

USA 2001, R: Robert Luketic*

Elle [Reese Witherspoon] ist der Inbegriff einer oberflächlichen Ami-Tussi: blond, doof und naiv. Um ihren Geliebten zu betören, der auf gebildete Frauen zu stehen scheint, studiert sie Jura und zeigt allen, wo der Hammer hängt. Beim Studium lernt sie eine lesbische Aktivistin kennen, die aber dann wohl der Schere zum Opfer gefallen ist, denn ab Mitte des Films taucht sie kaum mehr auf

Sa, 30.12.23, NDR 20:15 Uhr:

Meine Freundin Volker

D 2022, R: Piotr J. Lewandowski

Der Inhalt liest sich ein wenig wie von „Sister Act“ geklaut: Vivian ist Star der Drag-Scene auf St. Pauli und muss vor der Mafia fliehen. Sie versteckt sich – nein, nicht in einem Kloster! – in einer Heterofamilie als Heteromann … Hm, ich weiß nicht …

So, 31.12.23, HR 00:45 Uhr:

Winnetous Weiber

D 2014, R: Dirk Regel**

Zu Pferd besuchen fünf unterschiedliche Frauen die Drehorte der Karl-May-Filme der sechziger Jahre. Unterwegs sind aber vor allem die persönlichen Probleme der Beteiligten Thema. So geraten Gabriele/Gabi (Floriane Daniel) und Maren (Nina Kronjäger) mehrmals miteinander in Streit, denn Gabi ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch in sie verliebt. Maren Kroymann ist auch mit dabei – als schnöselige Hetenwitwe!

Mo, 01.01.2024, Vox 11:55 Uhr:

10 Dinge, die ich an dir hasse

USA 1999+

Teenie-Liebeskomödie, in der ein junges Mädchen sich aufgrund eines Verbots des Vaters nur mit Jungs verabreden darf, wenn auch die ältere Schwester ein Date hat. Die Jungs hecken diesbezüglich einen Plan aus … Es versteht sich von selbst, dass eine junge Frau, die kein verstärktes Interesse an jungen Männern hat, zwangsläufig lesbisch sein MUSS. Das wissen wir doch spätestens seit der völlig unverfrorenen „Eisprinzessin“, oder??? Ach nee, geht lieber spazieren!

Mo, 01.01.2024 SRF2 21:50 Uhr:

Nothing Compares

UK/Irland 2019/2022, R: Kathryn Ferguson

Bewegendes und sehr sehenswertes Porträt der irischen Sängerin und politischen Kämpferin Sinéad O’Connor (1966-2023), die 2023 mit nur 56 Jahren verstarb

Do, 04.01.2024, ARDalpha 21:05 Uhr:

Die geheime Welt der Zwillinge

UK/D 2016

Die Doku porträtiert verschiedene Zwillingspaare; darunter auch zwei Schwestern, von denen eine lesbisch lebte und dann eine Geschlechtsangleichung vornehmen ließ.

Do, 04.01.2024, ARD 00:15 Uhr: N E U ! !

In my sixties – Maren Kroymann mit Band

D 2023

Aufzeichnung der Show im Theater Bremen am 27.08.2023

Do, 04.01.2024, ARD 23:45 Uhr / Di, 09.01.2024, tagesschau24 21:45 Uhr: N E U ! ! !

Kroymann – Ist die noch gut? (Folge 20)

D 2023

Diese „Kroymann“-Folge soll anders sein als die bisherigen, weil sie eine durchgängige Geschichte erzählt und hier mit einem ausschließlich weiblich besetzten Cast aufwartet: mit Annette Frier, Meret Becker, Palina Rojinski, Michaela May, Tanja Schumann, Juliane Köhler, Denise M’Baye, Gesine Cukrowski und anderen

Fr, 05.01.2024, 3sat 22:25 Uhr:

Basic Instinct

USA 1992, R: Paul Verhoeven****

Polizist Nick Curran [Michael Douglas] gerät in den Bann der des Mordes verdächtigen Schriftstellerin Catherine Tramell [Sharon Stone]; ihre Geliebte muss dafür dran glauben. Umstrittener und überschätzter Hetero-Sex-Thriller

Fr, 05.01.2024, MDR 00:00 Uhr:

Tödliche Geheimnisse

D 2017, R: Sherry Hormann***

Spannender Polit-Thriller rund um TTIP: Journalistin Rommy [Nina Kunzendorf] interviewt einen Whistleblower für das Magazin „Puls“, das ihre Ex, Karin Berger [Anke Engelke] leitet. Der Whistleblower verschwindet spurlos – wurde er umgebracht?

Sa, 06.01.2024, ONE 23:25 Uhr:

Das Geisterhaus

D/DK/PORT/USA 1993, R: Bille August, Roman: Isabel Allende***

Über 50 Jahre umspannende chilenische Familienchronik: Die seherisch begabte Clara [Meryl Streep] heiratet 1928 Esteban [Jeremy Irons] und wird von dessen Schwester Ferula [Glenn Close] vergöttert. Ihre Fantasien Clara betreffend beichtet sie auch schon mal dem lüsternen Priester …

So, 07.01.2024, ZDF 03:30 Uhr:

Die Toten vom Bodensee: Der Blutritt

D/Österreich 2020, R: Michael Schneider**

Das ermittelnde Team, bestehend aus dem deutschen Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und der österreichischen Kriminalinspektorin Hannah Zeiler (Nora Waldstätten), untersucht den Mord an einer Pferdezüchterin. Zunächst wird ihre Gestütswärterin, Daria Roth (Jule Ronstedt), verdächtigt, weil sie mit ihr eine Affäre hatte. Aber diese Geschichte dient nur dazu, die Zuschauenden auf eine falsche Fährte zu locken…

Mo, 08.01.2024, ARD 23:05 Uhr: N E U !

Sicherheitsrisiko schwul – die Affäre Kießling

D 2023, R: Simone Schillinger

Reportage über den 1983 entlassenen NATO-General Günter Kießling (1925-2007), der mit dem Vorwurf, homosexuell zu leben, von der damaligen Regierung aus dem öffentlichen Leben entfernt wurde.

Di, 09.01.2024, WDR 07:50 Uhr:

Planet Schule: Dai, domanda! – Amore

Aufklärungsreihe, diesmal zum Thema Liebe in Italien; darin soll auch erklärt werden, welchen Stellenwert Homosexualität in Italien hat

Di, 09.01.2024, HR 00:00 Uhr:

Cloud Atlas

USA/D 2012, R: Tom Tykwer, Lana & Andy Wachowski, Roman: David Mitchell+

Cineastischer Leckerbissen in sechs Erzählsträngen über philosophisch-weltgeschichtliche Zusammenhänge – mit vielen Stars [Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugh Grant, Susan Sarandon, Hugo Weaving u. a.] in immer und immer wieder anderen Rollen: Dabei spielen z. B. Schwarze Weiße oder umgekehrt – und genderübergreifend ist es – vermutlich Dank Lana, ehemals Larry Wachowski – sowieso. Die Story ist an manchen Stellen etwas dünn, aber insgesamt sehenswert, wenn mitunter auch sehr brutal in Szene gesetzt)

Di, 09.01.2024, tagesschau24 01:00 Uhr:

Ist mein Kind trans*?

D 2023

Reportage über eine Mutter, deren Kind sich eine Geschlechtsangleichung wünscht

Di, 09.01.2024, arte 01:40 Uhr:

Patti Smith – Poesie und Punk

FRA 2021, R: Sophie Peyrard, Anne Cutaia

Porträt der Punkerin und Rockerin, die 2021 75 Jahre alt wurde: Hits wie „Because the night“, „Horses“, „Frederick“ oder Coverversionen wie „Gloria“ haben schon vor Jahrzehnten so manche Lesbenparty angeheizt …

Mi, 10.01.2024, Kabel 20:15 Uhr:

Miss Undercover

USA 1999, R: Daniel Petri*

Polizistin [Sandra Bullock] ermittelt undercover bei Schönheitswettbewerb – natürlich als „hässliches Entlein“ – bei dem sich während der Verleihung auch eine Lesbe outet… Öder Bullock-Witz, der dem huldigt, was er zu kritisieren vorgibt)

Do, 11.01.2024, 3sat 21:00 Uhr: N E U !

Transgender

D 2024

Gert Scobel informiert und diskutiert mit Gäst*en über das Thema Transgender und die rechtliche Situation

Fr, 12.01.2024, MDR 00:10 Uhr:

Tödliche Geheimnisse – Jagd in Kapstadt

D 2017, R: Sherry Hormann

Fortsetzung des Polit-Thrillers um den TTIP-Betrug, den Journalistin Rommy [Nina Kunzendorf] und Redakteurin Karin [Anke Engelke] an die Öffentlichkeit bringen wollen

Fr, 12.01.2024, ONE 01:45 Uhr:

Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt

USA/SINGA/MALAY/INDON 2012, R: Lorene Scafaria*

Steve Carell und Keira Knightley als zwei, die sich angesichts des Weltuntergangs finden. Es gibt einen Kuss mit einer Kellnerin. Punkt.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

