Fernsehinfos vom 17. bis 29. Dezember 2023

So, 17.12., arte 14:20 Uhr:

Picknick am Valentinstag

Australien 1975, R: Peter Weir***

Am Valentinstag des Jahrs 1900 unternimmt eine Mädchengruppe vom Appleyard College in Victoria einen Ausflug zum Hanging Rock. Während der Ruhepause verschwinden drei Mädchen und eine Lehrerin spurlos. Atmosphärischer Mystery-Thriller, der sein Mysterium lose mit den intensiven Mädchenfreundschaften verknüpft – unbedingt sehenswert!

So, 17.12., ZDF 20:15 Uhr: N E U ! ! !

Ein Regenbogen zu Weihnachten

D 2023, R: Esther Gronenborn

Martin, ein alleinerziehender Vater von zwei Kindern, verliebt sich glücklich in die Tierärztin Nicole. Das Glück der beiden gerät ins Wanken, als Nicole endlich die halbwüchsigen Sprösslinge kennenlernen will, die alles andere als erbaut von der neuen Freundin sind. Immerhin kann sie der 13-jährigen Juli, die sich heimlich in Nachbarin Yella verliebt hat, ein wenig bei ihrer Liebesgeschichte helfen.

So, 17.12., ZDFneo 20:15 Uhr:

Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns

UK/FRA/D/IRL/USA 2004, R: Beeban Kidron*

Bridget Jones [Renee Zellweger] ist zwar glücklich mit Mark [Colin Firth], versteigt sich jedoch immer wieder in irrationale Eifersucht. So glaubt sie auch, Mark hätte etwas mit der schönen Rebecca [Jacinda Barrett], die jedoch interessiert sich mehr für … Halbwegs unterhaltsame Hetenkomödie

So, 17.12., Tele5 20:15 Uhr:

Basic Instinct

USA 1992, R: Paul Verhoeven****

Polizist Nick Curran [Michael Douglas] gerät in den Bann der des Mordes verdächtigen Schriftstellerin Catherine Tramell [Sharon Stone]; ihre Geliebte muss dafür dran glauben. Umstrittener und überschätzter Hetero-Sex-Thriller

So, 17.12., SIXX 22:30 Uhr:

Happiest Season

USA 2020, R: Clea DuVall

Romantisch-altbackene Weihnachtskomödie: Harper [Mackenzie Davis] bringt zwar ihre Liebste Abby [Kristen Stewart] zur Familienfeier mit nach Hause, gibt sie aber aus Angst vor ihren Eltern als ihre Mitbewohnerin aus und flirtet zu allem Überdruss mit ihrem Jugendfreund, der hoffnungsfroh von den Eltern eingeladen wurde. – Ach nee! Immer noch? Echt jetzt? Was ist daran lustig, problematische Coming-Outs der 1990er Jahre wieder aufleben zu lassen? Komödie?! Nicht witzig!

So, 17.12., Tele5 22:50 Uhr:

Blade Runner – The Final Cut

USA 1982, R: Ridley Scott+

Detektiv Deckard [Harrison Ford] jagt menschlich werdende Replikanten und testet auch die attraktive Rachel [Sean Young] auf ihre „Menschlichkeit“: “Ist es ein Test, ob ich Replikant bin oder eine Lesbierin, Mr. Deckard?“ Zukunftweisender Science Fiction, spannend, atmosphärisch, konsequent.

So, 17.12., SRF2 00:45 Uhr:

Professor Marston & The Wonder Women

USA 2017, R: Angela Robinson****

Der Film stellt eine eigenwillige Interpretation der Entstehungsgeschichte der Comic-Heldin „Wonder Woman“ vor: William (1893-1947) und Elizabeth Marston (1893-1993) beschäftigen sich hier in ihren psychologischen Studien nicht nur mit Fetisch und Sadomasochismus, sondern das Ehepaar lebte außerdem zusammen mit der Assistentin Olive Byrne eine schillernde Dreiecksbeziehung.

So, 17.12., WDR 03:15 Uhr:

Böttinger.Wohnung 17: Zu Gast: Maren Kroymann

D 2023

Bettina Böttinger trifft Menschen mit queeren Lebensentwürfen, diesmal kocht und unterhält sie sich mit der Komikerin, Schauspielerin und Sängerin Maren Kroymann

Mo, 18.12., ARD 23:50 Uhr: N E U ! ! !

Trans-Teens: Im Sturm der US-Politik

D 2023

Die Korrespondentin Kerstin Klein recherchiert in den USA die Hintergründe des eskalierenden Kulturkampfs, der auch auf Kosten von trans* Menschen ausgetragen wird.

Di, 19.12., Kabel 22:30 Uhr:

Ghost – Nachricht von Sam

USA 1990, R: Jerry Zucker+

Whoopi Goldberg spielt die unwiderstehliche Geisterbeschwörerin Oda Mae, die vom ermordeten Sam [Patrick Swayze] beauftragt wird, mit seiner Freundin Molly [Demi Moore] Kontakt aufzunehmen. Mit viel Energieaufwand ist es den Geistern auch möglich, vorübergehend in einen anderen Körper zu schlüpfen … Wenn ihr mal wieder vor dem Fernseher heulen wollt, wär dies die richtige Wahl – Whoopi allerdings ist zum Kringeln!

Di, 19.12., WDR 01:15 Uhr:

Cloud Atlas

USA/D 2012, R: Tom Tykwer, Lana & Andy Wachowski, Roman: David Mitchell+

Cineastischer Leckerbissen in sechs Erzählsträngen über philosophisch-weltgeschichtliche Zusammenhänge – mit vielen Stars [Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugh Grant, Susan Sarandon, Hugo Weaving u. a.] in immer und immer wieder anderen Rollen: Dabei spielen z. B. Schwarze Weiße oder umgekehrt – und genderübergreifend ist es – vermutlich Dank Lana, ehemals Larry Wachowski – sowieso. Die Story ist an manchen Stellen etwas dünn, aber insgesamt sehenswert, wenn mitunter auch sehr brutal in Szene gesetzt

Mi, 20.12., NDR 23:05 Uhr:

Kroymann: Schöne Bescherung

D 2022

Maren Kroymann erzählt Weihnachtsgeschichten neu und verpackt sie mit „roter Schleife“. So spürt sie beispielsweise nach, was aus dem „kleinen Lord“ geworden wäre – bestimmt witzig wie gewohnt!

Fr, 22.12., BR 23:00 Uhr:

Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief

D 1997, R: Helmut Dietl****

Filmfarce über bornierte Filmfrettchen und andere Edelschnösel. Produzenten, Schreiber- und Wüstlinge sowie Starlets ranken sich um die Verfilmung einer Schmonzette. Mit dabei Mario Adorf, Joachim Król, Heiner Lauterbach, Götz George usw. Meret Becker versucht als Frau Watussnik eine Beziehung mit Schneewittchen (Veronica Ferres), bis Schneewittchen sich ganz den Männern zuwendet. Zu überzogen, um wirklich witzig zu sein, aber wer’s schrill mag …

So, 24.12., ServusTV 22:40 Uhr:

L.A. Confidential

USA 1997, R: Curtis Hanson+

Polizeikrimi, in den Fünfzigern angesiedelt, um drei Cops [Kevin Spacey, Guy Pearce und Russell Crowe], suchen nach einem Polizistenmörder. In einer Partyszene ist ein Frauenpaar in weißem Frack zu sehen.

Mo, 25.12., ZDF 17:30 Uhr:

Mona & Marie – Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte

D 2021, R: Marco Petry***

Zwei zerstrittene und grundverschiedene Schwestern, die arrogante Nervensäge Mona [Maren Kroymann] und die freiheitsliebende Physiotherapeutin Marie [Ulrike Kriener], müssen sich in einer Lebenskrise wieder zusammenraufen. Monas Tochter Sophie [Susanne Bormann] ist mit Karin verheiratet. – Kroymann als Ätzkuh – da kann ihr kaum eine das Wasser reichen!

Mi, 27.12., arte 20:15 Uhr:

Midnight in Paris

USA/SPA 2011, R: Woody Allen+

Schriftsteller Pender [Owen Wilson] hat eine Schaffenskrise, bis er eines Nachts in Paris in das „goldene Zeitalter“ von Jean Cocteau, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Salvador Dalí (Adrien Brody) und Luis Bunuel gerät. Alice B. Toklas (Thérèse Bourou-Rubinsztein) öffnet ihm die Tür, Gertrude Stein kommentiert sein Geschreibsel; er tanzt mit Djuna Barnes (Emmanuelle Uzan) und verliebt sich in Adriana (Marion Cotillard), die die Geliebte von Modigliani und Pablo Picasso war. Harmloser Fantasy-Spaß!

Fr, 29.12., RTL2 07:55 Uhr:

Mädchen, Mädchen

D 2001, R: Dennis Gansel*

Drei Oberstufenschülerinnen [Felicitas Woll, Diana Arnft und Karoline Herfurth] wollen endlich mal einen Orgasmus erleben und lassen sich allerlei Originelles einfallen. Eine Internet-Bekanntschaft scheint auf eine lesbische Liaison hinauszulaufen, aber natürlich tarnt sich dahinter ein männlicher Verehrer. Überwiegend unterhaltsamer Teenie-Spaß

Fr, 29.12., ZDFneo 11:45 Uhr:

Kuck mal, wer da spricht

USA 1989, R: Amy Heckerling+

Die Liebesgeschichte zwischen James [John Travolta] und Molly [Kirsty Alley] wird von ihrem kleinen Sohn im Off kommentiert, zahlreiche, meist altbackene oder zweideutige Gags; einige gehen auf Kosten von Lesben. Die Komödienidee zog zahlreiche Fortsetzungen und Nachfolger nach sich.

Fr, 29.12., SRF1 23:50 Uhr:

Die letzte Metro

FRA 1980, R: François Truffaut****

Während der deutschen Besatzung von Paris versucht Marion Steiner [Catherine Deneuve] das Theater ihres jüdischen Mannes [Heinz Bennent] weiterzuführen, der sich im Keller versteckt und eifersüchtig wird auf einen neuen Schauspieler [Gérard Depardieu]. Die Kostümbildnerin [Andréa Ferreol] hat zu Madame Steiners Empörung eine Affäre mit einer der Schauspielerinnen

Fr, 29.12., ServusTV 00:25 Uhr:

La Vie en Rose

FRA/UK/TSCHECH 2007, R: Olivier Dahan+

Mit dem Schwerpunkt auf Kindheit und Tod porträtiert der Film das Leben der französischen Chansonsängerin Edith Piaf (1915-1963) [Oscar für Marion Cotillard]. Zu Beginn der Karrierenfeiern sind ganz kurz auch zwei Frauen zu sehen, die einander küssen.

Fr, 29.12., SRF2 01:20 Uhr:

Colette

UK 2017, R: Wash Westmoreland***

Gabrielle-Sidonie Colette (1873-1954, hier dargestellt von Keira Knightley) gerät durch die Heirat mit Willy (Dominic West) in den großstädtischen Strudel von Paris, wo sie sich als Schriftstellerin erprobt und diverse (lesbische) Bettgeschichten durchlebt, die später in ihre Texte einfließen sollten. Joah, ganz nett.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)



Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org