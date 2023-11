Fernsehinfos vom 19. November bis zum 1. Dezember 2023

So, 19.11., ORF1 22:10 Uhr:

Verblendung

USA/Schweden/UK/D 2011, R: David Fincher*

Glattgebügelte US-amerikanische Verfilmung des europäischen Knüllers mit Daniel Craig als Journalist, die Französin Elodie Yung als Freundin von Lisbeth, Miriam, und Lisbeth selbst wird von einer Newcomerin dargestellt: Rooney Mara, deren Ausdruckskraft es jedoch an Vielschichtigkeit mangelt

Mo, 20.11., Kabel1 20:15 Uhr:

Die Akte Jane

USA 1997, R: Ridley Scott*

US-Senatorin DeHaven [Anne Bancroft] setzt sich dafür ein, dass Frauen Soldatinnen bei den harten SEALs werden können und statuiert mit der ehrgeizigen Jordan O’Neil [Demi Moore] ein Exempel. Jordans Karriere fällt schließlich u. a. Gerüchten über ihre angebliche Homosexualität zum Opfer. Scheinheilige und militärischen Drill verherrlichende Männerposse

Di, 21.11., 3Sat 20:15 Uhr:

Requiem für einen Freund

D 2021, R: Josef Rusnak***

Krimiserie um den Anwalt Joachim Vernau [Jan Josef Liefers], der sich gerade wegen einer unberechtigten Räumungsklage für seine Mutter Hildegard [Elisabeth Schwarz] und deren Lebensgefährtin Ingeborg Hüthchen [Carmen-Maja Anton] einsetzt, als in seinem Büro ein Steuerprüfer ermordet wird. Damit tritt die viel spannendere Nebenhandlung um das Frauenpaar, das zwischendurch auch immer wieder interessante Erinnerungen an ein altes Berlin wachruft, leider zugunsten einer immer unglaubwürdiger werdenden Mordgeschichte in den Hintergrund

Mi, 22.11., NDR 00:00 Uhr: N E U ! !

One in a Million

D 2023, R: Joya Thome

Dokumentation über zwei mutige Teenagerinnen auf zwei verschiedenen Kontinenten (USA und Europa), die durch ihre Bildschirme und ihre Leidenschaft fürs Turnen miteinander verbunden sind

Do, 23.11., RBB 23:45 Uhr:

Mädchenbande

FRA 2014, R: Céline Sciamma***

Eine Teenagerin schließt sich einer Mädchengang an, in der sich mitunter herkömmliche Geschlechterrollen auflösen

Do, 23.11., ARD 02:20 Uhr:

Der Wolf: Tote Hunde beißen nicht

DK/Norwegen 2008*

Detektiv Varg Veum muss eine aufstrebende konservative Politikerin beschützen, die bedroht wurde und außerdem seit zwei Jahren eine heimliche Geliebte hat – was sie öffentlich leugnet … Halbwegs spannender Krimi

Fr, 24.11., NDR 22:00 Uhr:

NDR-Talkshow

D 2023

Talk mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt u. a. mit Maren Kroymann zu einem ihrer zahlreichen Fernsehfilm-Auftritte

Sa, 25.11., SWR/SR 07:00 Uhr:

Ich und die Anderen. Sie, er oder wer? – Transgender

Reportage über drei trans* Jugendliche, die sich in einem Prozess der Veränderung befinden

Sa, 25.11., ServusTV 22:10 Uhr:

Alien – Die Wiedergeburt

USA 1997, R: Jean-Pierre Jeunet*

Im vierten Teil der Science-Fiction-Horrormär ist Ripley [Sigourney Weaver] wieder auferstanden und muss sich mit Call [Winona Ryder], einer Roboterin, herumschlagen, die sich menschlicher als Menschen erweist. Als Call von einem Schuss niedergestreckt wird, greift Ripley in die schleimige Brustwunde …

Sa, 25.11., WDR 23:10 Uhr:

Lotte am Bauhaus

D 2019, R: Gregor Schnitzler***

Der Film entwickelt anhand einer fiktiven Person, der Zeichnerin und Tischlerin Lotte Brendel (Alicia von Rittberg), die Geschichte einer jungen Frau, die sich 1923 gegen den Willen ihrer traditionsbewussten Eltern die Kunstschule des Weimarer Bauhauses besucht. Die Malerin und Innenarchitektin Friedl Dicker (1898-1944 Auschwitz) wird hier als junge rebellische Frau inszeniert, die sich für Lotte interessiert, gern Frauen küsst und ebenso gern Hosen trägt.

Sa, 25.11., arte 00:00 Uhr:

Subermersion – Kurzschluss – Das Magazin

D 2023

In der Kurzfilmreihe wird u. a. „Alba Vulva“ von Dorka Vermes, Ungarn 2022, 16 min, gezeigt und analysiert: Eine Frau muss die Trennung von ihrer Freundin verarbeiten …

Sa, 25.11., SRF1 01:55 Uhr:

Boogie Nights

USA 1997, R: Paul Thomas Anderson+

Anhand eines jungen Mannes [Marc Wahlberg] wird der Aufstieg und Fall eines Pornodarstellers Ende der siebziger/Anfang der achtziger Jahre porträtiert. Der Regisseur [Burt Reynolds] setzt sowohl Männer als auch Frauen [u. a. Julianne Moore und Heather Graham] entsprechend in Szene. Muss nich sein …

So, 26.11., ARD 23:50 Uhr:

Carol

USA/UK 2015, R: Todd Haynes, Vorlage: Patricia Highsmith

Eine junge Verkäuferin [Rooney Mara] verliebt sich in den 1950er Jahren in die mondäne und verheiratete Carol [Cate Blanchett], die kurze Zeit später von ihrem Mann mit einer Sorgerechtsklage wegen unmoralischen Lebenswandels drangsaliert wird. Carol steht dazu, distanziert sich aber – wie der Gatte verlangt – von Therese … Klasse gespielt und inszeniert – ein echtes Highlight!

Mo, 27.11., ONE 00:05 Uhr:

Tomboy

Frankreich 2011, R: Céline Sciamma****

Eine Zehnjährige möchte in einer neuen Umgebung als Junge wahrgenommen zu werden … Dicht – und gut beobachtet

Mi, 29.11., WDR 07:50 Uhr:

Ich und die Anderen. Lesbisch. Schwul. Jung

D 2016

Jugendmagazin zur Unterstützung junger Menschen, die im Selbstfindungsprozess mit sich hadern und auch mit Anfeindungen von außen umgehen müssen

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org