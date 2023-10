Fernsehinfos vom 6. bis zum 20. Oktober 2023

Nachtrag

So, 01.10., ZDF 20:15 Uhr: N E U ! !

Einfach nur Liebe, D 2023, R: Marco Serafini

In der Reihe „Inga Lindström“ … – kennt ihr nicht? Das sind diese Einheitserzählmusterfilme mit diesen gebotoxten Einheitsgesichtpersonen mit Einheitskörpern und -kleidung in romantischer Natur jenseits des Klimawandels … also zum 100. Film (what???) der Groschenroman-Reihe eine lesbische Liebesgeschichte im Zentrum des GANZEN FILMS. Wow! Es gibt sogar ein bisschen Lesbensex — im ZDF, doch-doch… hab ich beim Durchklicken gesehen…

Sa, 07.10., BR 22:00 Uhr:

Verliebt in Amsterdam

D 2017, R: Florian Froschmeyer***

Deutscher Karrierist verliebt sich in Amsterdamerin, die mit Eltern, Schwestern und deren lesbischer Geliebter auf einem Hausboot lebt

Sa, 07.10., ServusTV 22:10 Uhr:

From Hell

TSCHECH/USA 2001, R: Albert + Alan Hughes**

Ein drogensüchtiger Polizeiinspektor [Johnny Depp] soll in einem London der Jahrhundertwende einem Prostituiertenmörder, angelehnt an die Person des „Jack the Ripper“, das Handwerk legen. Liz, eine der Sexarbeiterinnen, ist lesbisch …

Sa, 07.10., tagesschau24, 02:20 Uhr:

Queer und muslimisch

D 2023, R: Lennart Herberhold

Es werden drei Personen porträtiert, die sich als queer verstehen und als Muslim*innen

So, 08.10., arte 20:15 Uhr:

Blade Runner – The Final Cut

USA 1982, R: Ridley Scott+

Detektiv Deckard [Harrison Ford] jagt menschlich werdende Replikanten und testet auch die attraktive Rachel [Sean Young] auf ihre „Menschlichkeit“: “Ist

es ein Test, ob ich Replikant bin oder eine Lesbierin, Mr. Deckard?“ Zukunftweisender Science Fiction, spannend, atmosphärisch, konsequent.

So, 08.10., SIXX 22:25 Uhr:

40 Tage und 40 Nächte

FRA/USA/UK 2002, R: Michael Lehmann+

Ein junger Mann [Josh Hartnett] trifft just, als er dem Sex und der Liebe abgeschworen hat, die Frau seiner Träume. Zudem provozieren ihn zwei Frauen mit pseudolesbischen Spielchen. Heten-Murks

Mo, 09.10., ONE 20:15 Uhr:

Bulldog

D/Spanien 2022, R: André Szardenings

Sohn-Mutter-Drama: Eine junge Frau arbeitet mit ihrem erwachenen Sohn Bruno im Facilitymanagement einer Hotelanlage auf Ibiza. Sie scheinen ein

eingespieltes Team zu sein, bis seine Mutter eine Beziehung mit Hannah [Karin Hanczewski] beginnt, die zu ihnen in den Bungalow zieht.

Mo, 09.10., ZDF 00:20 Uhr: N E U !

Clashing Differences

D 2023, R: Merle Grimme

Filmversion einer Webserie, in der ein feministisches Haus für Frauen* von aktuellen queeren nicht-weißen Gruppen neu interpretiert und genutzt werden soll

Di, 10.10., WDR 20:15 Uhr:

Tatort: National feminin

D 2020, R: Franziska Buch*

Eine junge Jurastudentin, die mit einer reaktionären angehenden Verfassungsrichterin liiert war, wurde ermordet. Die Ermittlerinnen Charlotte Lindholm [Maria Furtwängler] und ihre noch relativ neue Kollegin, die Afrodeutsche Anais Schmitz [Florence Kasumba (bekannt auch aus einigen Marvel-Verfilmungen)] geraten in das rechte Machtgerangel… Interessanter Ansatz – der sein Thema aber nur streift

Mi, 11.10., arte 02:20 Uhr:

Viva la Vulva

FRA/Österreich 2019

Der frauenfeindliche Umgang mit weiblicher Sexualität und weiblichen Genitalien zieht sich durch die Geschichte und prägte viele Jahrhunderte

Do, 12.10., RTL2 20:15 Uhr:

R.E.D. – Älter, härter, besser

USA 2010, R: Robert Schwentke+

Ironisch gemeinter Agenten-Thriller mit RentnerInnengang: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman legen den Bösewichtern das Handwerk und retten auch noch Mary-Louise Parker, die zwischendurch fälschlicherweise für lesbisch gehalten wird. Streckenweise unterhaltsam – Helen Mirren allemal!

Do, 12.10., ONE 23:05 Uhr:

Kroymann

D 2021

eine Folge der Sketchreihe von und mit Maren Kroymann

Do, 12.10., BR 23:15 Uhr: N E U ! !

Vita und Virginia – Eine extravagante Liebe

UK/Irland 2018, R: Chanya Button

In dieser biografischen Erzählung werden die ersten Begegnungen zwischen den Schriftstellerinnen Virginia Woolf [Elizabeth Debicki] und Vita Sackville-West [Gemma Arterton] in den 1920er Jahren fiktiv nachempfunden: Damit die Frauen einander nicht zu nah kommen, funkt Vitas Mutter [Isabella Rossellini] immer wieder dazwischen…

Do, 12.10., HR 23:30 Uhr:

Hass gegen Queer

D 2022, R: Tristan Ferland Milewski

Gewalt gegen queere Menschen nimmt wieder zu, und die Bedrohung ist besonders stark, wenn unterschiedliche Diskriminierungsformen sich überschneiden. Hier erzählen Menschen, denen Gewalt angetan wurde, von ihren Erfahrungen und ihrem Umgang damit.

Fr, 13.10., SWR/SR 05:30 Uhr:

Ich und die Anderen. Lesbisch. Schwul. Jung

D 2016

Jugendmagazin zur Unterstützung junger Menschen, die im Selbstfindungsprozess mit sich hadern und auch mit Anfeindungen von außen umgehen müssen

Sa, 14.10., ZDFneo 20:15 Uhr:

Bombshell – Das Ende des Schweigens

Kanada/USA 2019, R: Jay Roach***

Schon vor #MeToo haben sich engagierte Frauen, darunter Gretchen Carlson [Charlize Theron], gegen Sexismus und sexuelle Übergriffe wirkungsvoll zur Wehr gesetzt: 2016 klagten Frauen gegen Roger Ailes [John Lithgow], den Geschäftsführer von Fox News (Trump-Sender). In der Filmversion hat eine Newcomerin [Margot Robbie] eine Affäre mit einer Kollegin [Kate McKinnon].

So, 15.10., RTL 09:10 Uhr:

Pitch Perfect – Die Bühne gehört uns

USA 2012, R: Jason Moore**

Klischeebeladene Komödie über einen Mädchenchor an der High School. Freilich geht das nicht ohne bösartige Dialoge und Intrigen ab, bis sich die jungen Frauen endlich zusammenreißen und zueinander stehen…

So, 15.10., BR 10:30 Uhr:

Rabbinerin, Feministin, Aktivistin – Starke jüdische Frauen

D 2023, R: Andrea Roth

Porträt einer unangepassten Rabbinerin in Göttingen und einer queeren Gleichstellungsbeauftragten: Anna Fuhrmann ist auch aktiv im queer-jüdischen Verein „Keshet“

So, 15.10., ONE 15:15 Uhr:

Tomboy

Frankreich 2011

R: Céline Sciamma****

Eine Zehnjährige möchte in einer neuen Umgebung als Junge wahrgenommen zu werden … Dicht – und gut beobachtet

So, 15.10., SIXX 20:15 Uhr:

Shakespeare in Love

UK 1998, R: John Madden+

Viola [Gwyneth Paltrow] träumt von einem Dasein als Schauspielerin, was ihr im England des 16. Jahrhunderts jedoch verwehrt ist. Deshalb verkleidet sie sich als Mann und ergattert tatsächlich bei ihrem Idol William Shakespeare [Joseph Fiennes] eine tragende Rolle in seinem neuen Stück. Als attraktiver Jüngling wird Viola dann in einer Schenke von Huren angegraben … Harmloser Spaß, für den Paltrow den Oscar gewann und bei der Entgegennahme in ihren Freudentränen ertrank.

So, 15.10., ORF1 22:10 Uhr:

Taffe Mädels

USA 2013, R: Paul Feig*

Zwei völlig unterschiedliche Polizistinnen [Sandra Bullock und Melissa McCarthy] müssen gezwungenermaßen zusammenarbeiten, obwohl sie nicht viel voneinander halten. Grundlage ist die einer romantischen Screwball-Comedy – ach, und

as hätte daraus werden können … Nope, Klischees pur – wie gehabt!

So, 15.10., RTL2 22:30 Uhr:

Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders

D/FRA/SPA 2006, R: Tom Tykwer, Roman: Patrick Süskind+

Dichte Verfilmung des Bestsellers von 1985, den ich auch schon nicht mochte: Junger Mann mit feiner Nase wird im 18. Jhdt. zum Serienmörder. Als er öffentlich bestraft werden soll, verbreitet er das Parfüm, nach dem er so lange gesucht hat, unter den Schaulustigen, die in einem Anfall von Leidenschaft übereinander herfallen …

Di, 17.10., tagesschau24 21:45 Uhr:

Kroymann

eine Folge der Sketchreihe von und mit Maren Kroymann) – eine weitere von zahlreichen Wiederholungen …

Fr, 20.10., arte 21:45 Uhr: N E U !

P!nk – Mein Leben in Songs

D 2023, R: Jens Strohschnieder

Porträt der erfolgreichen US-amerikanischen Musikerin Alecia Moore alias P!nk (Jahrgang 1979), die sich immer wieder für die LGBTiQ-Community einsetzt und dafür von ihr gefeiert wird

Fr, 20.10., ProSieben 01:35 Uhr:

Ghost in the Shell

USA/UK 2017, R: Rupert Sanders*

Remake der Comic-Verfilmung von 1995: Nachdem sie in einem Unfall beinah ihr Leben gelassen hätte, wird Mila Kilian [Scarlett Johansson] mit künstlichen Ersatzteilen zu einem weiblichen Cyborg, der Verbrecher jagt. Sie küsst auch schon mal eine Frau)

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

