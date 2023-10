Fernsehinfos vom 21.10. bis zum 3.11.2023

Sa, 21.10., ZDFneo 20:15 Uhr:

Das Geisterschloß

USA 1999, R: Jan de Bont*

Remake des Gruselklassikers „Bis das Blut gefriert“ (1963): In einem abgelegenen Schloss erforscht ein Professor [Liam Neeson] Schlaflosigkeit, aber schon bald stellt sich heraus, dass sich in dem Haus schreckliche Dinge ereignet haben, die Nel [Lili Taylor], eine sehr scheue Probandin, zu spüren scheint. Die taffe Theo [Catherine Zeta-Jones] legt ihr eine lesbische Lebensweise nahe … Nicht uninteressanter Horrorfilm, dessen Story allerdings in den überbordenden Gruselszenen ertrinkt

Sa, 21.10., ZDFneo 22:00 Uhr:

Bram Stoker’s Dracula

USA 1992, R: Francis Ford Coppola*

Jonathan Harker [Keanu Reeves] verliert seine geliebte Mina [Winona Ryder] an Graf Dracula [Gary Oldman], der in ihr seine vor Jahrhunderten verstorbene Frau wiederzuerkennen glaubt. Jonathan wird Opfer mysteriöser Frauen, die sich nicht nur an ihm, sondern auch aneinander erfreuen; ein Unwetter drängt Mina und ihre Freundin Lucy [Sadie Frost] zu einem Kuss … Elegant gefilmte Schauermär

So, 22.10., arte 02:20 Uhr:

Nathalie – Wen liebst du heute Nacht?

FRA/SPA 2003, R: Anne Fontaine*

Als Catherine [Fanny Ardant] entdeckt, dass ihr Mann [Gérard Depardieu] seit Jahren ein Verhältnis hat, heuert sie heimlich die Edelprostituierte Nathalie [Emmanuelle Béart] für ihn an und gibt ihr genaue Instruktionen für die geplanten sexuellen Begegnungen mit ihrem Mann. Dabei entsteht zwangsläufig eine intime Atmosphäre zwischen ihr und Nathalie …

Di, 24.10., Tele5 22:05 Uhr:

Black Swan

USA 2010, R: Darren Aronofsky**

Als Balletttänzerin Nina [Nathalie Portman] den schwarzen Schwan in Tschaikowskys „Schwanensee“ tanzen darf, kämpft sie verbissen gegen die Vermischung von Realität, Tanz sowie ihren Ängsten und Wünschen. Ihre dominante Mutter [Barbara Hershey] ist dabei überhaupt keine Hilfe. Beklemmender Psychothriller, der uns spüren lässt, wie nah wir dem Psychohorror selbst sind, auch wenn wir uns jenseits der Leinwand/des Bildschirms befinden. Sehr sehenswert, aber nichts für schwache Nerven!

Mi, 25.10., HR 14:30 Uhr:

Verliebt in Amsterdam

D 2017, R: Florian Froschmeyer***

Deutscher Karrierist verliebt sich in Amsterdamerin, die mit Eltern, Schwestern und deren lesbischer Geliebter auf einem Hausboot lebt

Mi, 25.10., NDR 23:15 Uhr:

Kroymann und das liebe Geld

D 2022

Dem finanziellen Problem der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten nimmt Maren Kroymann sich in der für sie typischen Weise satirisch und entlarvend an

Do, 26.10., RBB 13:10 Uhr:

Chor der Mutigen – LGBT-Diskriminierung in Polen

D 2023, R: Ulf Eberle

Der polnische LGBTQI-Chor „Voces Gaudii“ kommt nicht zum Singen, weil die Veranstaltungen immer wieder abgesagt werden, wenn die Verantwortlichen erfahren, um was für einen Chor es sich handelt. Findet das Konzert nun doch statt?

Do, 26.10., ONE 21:00 Uhr:

Kroymann

eine Folge der Sketchserie mit Maren Kroymann

Do, 26.10., arte 21:05 Uhr: N E U !

Hüllenlos – Die Geschichte der Nacktheit

D 2022, R: Kristina Klasen, Katja Petrovic

Zweiteilige Reportage über die Geschichte der Kontrolle über die Körper; das Thema Nacktheit kann aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet werden und definitiv werden bei der Bewertung Unterschiede der Geschlechter gemacht. Beide Folgen hintereinander.

Fr, 27.10., arte 02:00 Uhr:

Soeur Sourire – Wer tötete die singende Nonne?

FRA 2021, R: Charles-Antoine de Rouvre

Dokumentation über die singende – und lesbische Nonne Jeanine Deckers (1933-1985), die nach ihrem musikalischen Welterfolg in den 1960er Jahren das Kloster verlassen musste und an der Seite ihrer Freundin Annie Pécher (1944-1985) ein neues Leben beginnen wollte. Die Steine, die ihr in den Weg gelegt worden waren, konnten sie jedoch beide nicht bewältigen: Sie nahmen sich 1985 gemeinsam das Leben.

Sa, 28.10., RBB 23:30 Uhr:

Cloud Atlas

USA/D 2012, R: Tom Tykwer, Lana & Andy Wachowski, Roman: David Mitchell+

Cineastischer Leckerbissen in sechs Erzählsträngen über philosophisch-weltgeschichtliche Zusammenhänge – mit vielen Stars [Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugh Grant, Susan Sarandon, Hugo Weaving u. a.] in immer und immer wieder anderen Rollen: Dabei spielen z. B. Schwarze Weiße oder umgekehrt – und genderübergreifend ist es – vermutlich Dank Lana, ehemals Larry Wachowski – sowieso. Die Story ist an manchen Stellen etwas dünn, aber insgesamt sehenswert, wenn mitunter auch sehr brutal in Szene gesetzt

Mi, 1.11., ONE 22:35 Uhr:

Das Geisterhaus

D/DK/PORT/USA 1993, R: Bille August, Roman: Isabel Allende***

Über 50 Jahre umspannende chilenische Familienchronik: Die seherisch begabte Clara [Meryl Streep] heiratet 1928 Esteban [Jeremy Irons] und wird von dessen Schwester Ferula [Glenn Close] vergöttert. Ihre Fantasien Clara betreffend beichtet sie auch schon mal dem lüsternen Priester …

Mi, 1.11., ORF1 22:45 Uhr:

Atomic Blonde

USA 2017, R: David Leitch

Agentinnenaction: Eine taffe britische Spezialagentin [Charlize Theron] soll kurz vor dem Mauerfall in Berlin eine Liste mit Namen von Topagenten außer Landes schmuggeln; dabei lernt sie auch eine französische Spionin [Sofia Boutella] näher kennen, aber Feinde lauern überall …

Do, 2.11., arte 22:45 Uhr:

Blade Runner – The Final Cut

USA 1982, R: Ridley Scott+ (Detektiv Deckard [Harrison Ford] jagt menschlich werdende Replikanten und testet auch die attraktive Rachel [Sean Young] auf ihre „Menschlichkeit“: “Ist es ein Test, ob ich Replikant bin oder eine Lesbierin, Mr. Deckard?“ Zukunftweisender Science Fiction, spannend, atmosphärisch, konsequent.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)



Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org