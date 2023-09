Fernsehinfos vom 23.September bis zum 6. Oktober 2023

Sa, 23.09., RBB 20:15 Uhr:

Im Zweifel

D 2015, R: Aelrun Goette*

Die engagierte Pfarrerin Judith Ehrmann (Claudia Michelsen) betreut neben ihrem Kirchenjob Angehörige von Unfallopfern und fürchtet plötzlich, ihr Mann und ihr Sohn könnten in einen Fall von Fahrerflucht verwickelt sein. In einer Sitzung der Landessynode setzt sie sich für die Anerkennung einer lesbischen Pfarrerin ein

Sa, 23.09., Tele5 20:15 Uhr:

Red Sonja – Die Rache der Schwertkämpferin

NL/USA 1985, R: Richard Fleischer+

Weil Sonja (Brigitte Nielsen) ihr nicht gehören will, wird ihre Familie von der Königin Gedren (Sandahl Bergman) ermordet, sie selbst von ihren Schergen vergewaltigt und gequält – Fantasy-Trash mit Frauenduell als Showdown

Sa, 23.09., 3sat 23:30 Uhr:

All You Need is Love aka Across the Universe

USA 2007, R: Julie Taymor*

Von den Beatles inspiriertes Filmmusical, das in den sechziger Jahren in den USA spielt, rund um Vietnamkrieg und Friedensbewegung. Mit Mini-Lesbenrolle

Sa, 23.09., SWR/SR 00:25 Uhr:

Seitensprung

D 2014, R: Sabine Boss+

Werbetexterin Fiona [Claudia Michelsen] ist zwar nicht erfreut, dass ihr Gatte die Nachbarin geschwängert hat, aber sie nimmt sie in die Familie auf und steht ihr bei der Geburt bei. Dies lässt die Hebamme denken, es handle sich um ein lesbisches Paar. Leider nicht …

So, 24.09., ARD 11:45 Uhr: N E U !

Rabbinerin, Feministin, Aktivistin – Starke jüdische Frauen

D 2023, R: Andrea Roth

Porträt einer unangepassten Rabbinerin in Göttingen und einer queeren Gleichstellungsbeauftragten: Anna Fuhrmann ist auch aktiv im queer-jüdischen Verein „Keshet“

So, 24.09., ARDalpha 19:30 Uhr: N E U !

Cheers to the queers – Die Vielfalt sexueller Identität

D 2023, R: Christina Wolf

Folge der Reihe „Respekt – Demokratische Grundwerte für alle“, in der die Abkürzungsbuchstaben LGBTQIA+ aufgelöst und verschiedene Gruppierungen erklärt werden.

So, 24.09., Sat1 20:15 Uhr:

Ocean’s 8

USA 2018, R: Gary Ross*

Der Diebinnenfilm ist ein sogenanntes Spin-off der Ocean’s Trilogie: Die Schwester von Ganove Danny Ocean, Debbie Ocean [Sandra Bullock], plant mit der ambivalenten Lou [leider nur mit einem Winzhauch lesbischer Erotik: Cate Blanchett] einen spektakulären Juwelenraub. Mit von der Partie sind u. a.: Rihanna, Sarah Paulsen, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter. Die lahme Inszenierung wagt nix und gewinnt daher auch nix

Mo, 25.09., arte 14:15 Uhr:

Der Sommer mit Anaïs

FRA 2021, R: Charline Bourgeois-Tacquet

Die überdrehte Anaïs kann ihren selbst verursachten Lebenseskapaden kaum folgen und verliert sich zunehmend in scheiternden Beziehungen, zum Beispiel zu einem älteren und verheirateten Mann. Doch dann wird Anaïs gewahr, dass er eine sehr spannende und attraktive Frau hat …

Mo, 25.09., RBB 14:30 Uhr:

Die Hochzeit meiner Töchter

D 2005, R: Thomas Jacob*

Fortsetzung der grauenhaft altbackenen Gluckerei in „Wunschkinder und andere Zufälle“: Eine Mutter [Made by Ruth Maria Kubitschek] will nach den erzwungenen Schwangerschaften nun auch noch alle Töchter unter die Haube bringen, auch ihre lesbische Tochter, die dabei sogar lesbisch bleiben darf. Vorsicht: Hochgradige Verdummungsgefahr!

Mi, 27.09., arte 20:15 Uhr:

Nathalie – Wen liebst du heute Nacht?

FRA/SPA 2003, R: Anne Fontaine*

Als Catherine [Fanny Ardant] entdeckt, dass ihr Mann [Gérard Depardieu] seit Jahren ein Verhältnis hat, heuert sie heimlich die Edelprostituierte Nathalie [Emmanuelle Béart] für ihn an und gibt ihr genaue Instruktionen für die geplanten sexuellen Begegnungen mit ihrem Mann. Dabei entsteht zwangsläufig eine intime Atmosphäre zwischen ihr und Nathalie …

Mi, 27.09., arte 21:55 Uhr: N E U !

Trans – I Got Life

D 2021, R: Doris Metz, Imogen Kimmel

Interessante und bewegende Doku über sieben trans* Personen, die von ihrem Leben und ihren Erfahrungen erzählen

Do, 28.09., SRF2 20:10 Uhr:

Tammy – Voll abgefahren

USA 2014, R: Ben Falcone****

Die frustrierte Tammy [Melissa McCarthy] macht sich mit ihrer Oma [Susan Sarandon] auf eine Reise zum Abreagieren. Nach zahlreichen Konflikten und Problemen landen sie bei der wohlhabenden Cousine Lenore [Kathy Bates] und ihrer Frau [Sandra Oh]. Klingt spaßiger, als es ist

Fr, 29.09., 3sat 12:50 Uhr: N E U !

Risse in unserer Gesellschaft – Woke oder was?

D 2023

Reportage über „Wokeness“ (etwa: wachsam sein, was soziale Gerechtigkeit und Rassismus betrifft) und in dem Zusammenhang auch über das Gendern, also über geschlechtergerechte Sprache, die manche – auch eine derjenigen, die hier zu Wort kommen – auf keinen Fall erlernen wollen

Fr, 29.09., HR 14:30 Uhr:

Mamas Flitterwochen

D 2008, R: Thomas Jacob**

Urgghhh … Auch der dritte Teil dieser unsäglichen Familienpropaganda bleibt uns nicht erspart: Hier wird das Lesbische endlich getilgt und Tochter Anja [Tina Ruland] scheint endlich wieder frei für den Vater ihres Kindes. Menno, was für eine Zumutung!

Sa, 30.09., 3sat 23:15 Uhr:

Almost Famous

USA 2000, R: Cameron Crowe+

Anfang der 1970er Jahre verfolgt der 15jährige William – trotz der gegenläufigen Bemühungen seiner politisch überkorrekten Mutter (Frances McDormand) – das Ziel, Rockjournalist zu werden. Im Backstage-Bereich gibt’s auch mal so was wie lesbische Küsse

So, 01.10., 3sat 14:10 Uhr:

Das Adlon – Eine Familiensaga

D 2013, R: Uli Edel***

Kompletter Dreiteiler: Erzählt werden zwei ineinander verwobene Familiengeschichten, orientiert an der Historie des 1907 gegründeten Berliner Hotels Adlon. Tochter Alma [Anja Kling] verliebt sich in die Fotografin Undine Adams [Christiane Paul] und geht mit ihr nach Amerika.

Mo, 02.10., SWR/SR 00:20 Uhr:

Wie ich werde, wer ich bin – Von Geburt an im falschen Körper

R: Steffi Schlutter

Reportage über zwei Heranwachsende (elf und 18 Jahre alt), die sich mit dem ihnen zugewiesenen Geschlecht nicht wohlfühlen.

Fr, 06.10., ARD 20:15 Uhr: N E U !

Einfach Nina

D 2022, R: Karin Heberlein

Die achtjährige Nina muss damit klarkommen, dass sie von vielen wichtigen Menschen in ihrer Umgebung als Junge wahrgenommen wird, obwohl sie sich als Mädchen fühlt

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)



