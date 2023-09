Fernsehinfos vom 10. bis zum 22. September 2023

So, 10.09., 3sat 23:30 Uhr:

So liebten die Habsburger – Mätressen, Obsessionen [Erbe Österreich]

Österreich 2018, R: Patrice Fuchs (Lesben und Schwule im österreichischen Fürstengeschlecht der Habsburger? Aber sicher: Auf den Spuren von Isabella von Parma (1741-1763) und auch von Erzherzog Ludwig Viktor (1842-1919)

So, 10.09., ORF1 22:15 Uhr:

R.E.D. – Älter, härter, besser

USA 2010, R: Robert Schwentke+

Ironisch gemeinter Agenten-Thriller mit RentnerInnengang: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman legen den Bösewichtern das Handwerk und retten auch noch Mary-Louise Parker, die zwischendurch fälschlicherweise für lesbisch gehalten wird. Streckenweise unterhaltsam – Helen Mirren allemal!

So, 10.09., ProSieben 01:25 Uhr:

Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt

USA/Kanada/UK 2010, R: Edgar Wright*

Kriegerische Fantasyromanze: Scott muss die Ex-Lover seiner Angebeteten besiegen, darunter auch eine Lesbe …

Mo, 11.09., Kabel 20:15 Uhr:

Mr and Mrs Smith

USA 2005, R: Doug Liman+

Killerpaar [Brad Pitt und Angelina Jolie], das jeweils nichts vom Beruf der Partnerin/des Partners weiß, wird dummerweise mit jeweils einem Mordauftrag gegeneinander aufgehetzt; frech-blutige Action, bei der eine lesbische Computer-Expertin einen Kurzauftritt hat

Mi, 13.09., Nitro 20:15 Uhr:

Blade Runner 2049

USA/UK/Ungarn/Kanada 2017, R: Denis Villeneuve+

Eine Quasi-Fortsetzung des Replikant_innen-Science-Fiction-Dramas von 1982, aus dem die Interview-Sequenz zwischen Tester und Replikantin wiedergegeben wird („ob ich Replikant bin oder eine Lesbierin?“); frauenfeindlich und stellenweise sehr effekthascherisch, aber trotz dieser überflüssigen Ärgernisse von großer Qualität und über sich selbst hinausweisend: Etwa, wenn es um die Bewertung von „echter“ oder implantierter Erinnerung geht – oder auch um die Frage nach der Grenzlinie zwischen Mensch und Roboter

Sa, 16.09., ZDFinfo 15:45 Uhr: N E U !

Die Sitte – Wie Staat und Polizei über die Moral wachten

D 2023, R: Frank Zimmer

Zweiteilige Doku: Erster Teil über staatliche Reglementierung zwischenmenschlicher Beziehungen und der Weiterentwicklung des sogenannten Schwulenparagrafen § 175 im Berlin der Weimarer Republik und darüber hinaus; zweiter Teil im Anschluss

Sa, 16.09., SRF2 03:05 Uhr:

Boogie Nights

USA 1997, R: Paul Thomas Anderson+ (Anhand eines jungen Mannes [Marc Wahlberg] wird der Aufstieg und Fall eines Pornodarstellers Ende der siebziger/Anfang der achtziger Jahre porträtiert. Der Regisseur [Burt Reynolds] setzt sowohl Männer als auch Frauen [u. a. Julianne Moore und Heather Graham] entsprechend in Szene. Muss nich sein …

So, 17.09., ServusTV 20:15 Uhr:

Laurel Canyon

USA 2002, R: Lisa Cholodenko**

Ein junges Paar, Sam [Christian Bale] und Alex [Kate Beckinsale], zieht nach Kalifornien in den Laurel Canyon, wo Sams Mutter Jane [Francis McDormand] lebt und als erfolgreiche Plattenproduzentin arbeitet und ihnen eine Übergangs-Unterkunft zugesichert hatte. Nicht nur, dass eine Band das Haus okkupiert und Jane zum Entsetzen ihres Sohnes permanent bekifft ist, nein, sie baggert auch noch Alex an … Tja. Die Protagonist_innen meiden die Auseinandersetzung, die Autorin, Lisa Were-the-Kids-Really-Right-Cholodenko wohl auch. Deshalb hinterlässt auch der Film nur so ein laues, eher schales Gefühl

So, 17.09., SIXX 20:15 Uhr:

Midnight in Paris

USA/SPA 2011, R: Woody Allen+

Schriftsteller Pender [Owen Wilson] hat eine Schaffenskrise, bis er eines Nachts in Paris in das „goldene Zeitalter“ von Jean Cocteau, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Salvador Dalí (Adrien Brody) und Luis Bunuel gerät. Alice B. Toklas (Thérèse Bourou-Rubinsztein) öffnet ihm die Tür, Gertrude Stein kommentiert sein Geschreibsel; er tanzt mit Djuna Barnes (Emmanuelle Uzan) und verliebt sich in Adriana (Marion Cotillard), die die Geliebte von Modigliani und Pablo Picasso war. Harmloser Fantasy-Spaß!

Do. 19.09., tagesschau24 21:45 Uhr:

Kroymann

eine Folge der Sketch-Show von und mit Maren Kroymann

Di, 19.09., arte 00:25 Uhr:

Viva la Vulva

FRA/Österreich 2019

Der frauenfeindliche Umgang mit weiblicher Sexualität und weiblichen Genitalien zieht sich durch die Geschichte und prägte viele Jahrhunderte

Do, 21.09., RBB 23:30 Uhr:

La belle saison – Eine Sommerliebe

Frankreich 2016, R: Catherine Corsini (

u Beginn der 1970er Jahre verliebt sich die junge Landlesbe Delphine [Izïa Higelin] bei einer feministischen Aktion in der Stadt in Carole [Cécile De France], eine der Rädelsführerinnen. Als Delphines Vater stirbt, muss sie zurück auf den Hof – und Carole reist ihr nach, aber … Frauenbewegte Lesbengeschichte aus Frankreich.

