Fernsehinfos vom 26. August bis zum 8. September 2023

Sa, 26.08., ORF1 00:15 Uhr:

Up in the Air

USA 2009, R: Jason Reitman+

Der skrupellose Ryan Bingham [George Clooney] ist Vielflieger und dafür zuständig, Menschen in Filialen zu entlassen. Er verliebt sich unterwegs in Bonuskartensammlerin Alex [Vera Farmiga], muss aber erkennen, dass sein Lebenstraum sich nicht erfüllt. Zu Ryans Überraschung zieht Alex auch lesbische Beziehungen für sich in Betracht. Kluges und entlarvendes Gesellschaftsporträt, toll gespielt und inszeniert und: absolut sehenswert!

So, 27.08., ProSieben 01:05 Uhr:

300

USA 2006, R: Zack Snyder+

Verfilmung des historisierenden Cartoons von Frank Miller, der sich auf eine Schlacht bezieht, die sich 480 v. Chr. zwischen Spartanern und Persern ereignet hat: überflüssiger kriegsverherrlichender Meuchelfilm, der auch einen persischen Klischee-Harem mit einander befingernden Frauen zeigt

Di, 29.08., MDR 12:30 Uhr:

Eltern allein zu Haus: Die Winters

D 2017, R: Josh Broecker**

Dritter Teil eines Fernsehdreiteilers über wechselnde Paare und Familienprobleme: Matthias Winter [Walter Sittler] versteht nicht, wieso die eigene Tochter plötzlich lesbisch wird …

Mi, 30.08., arte 14:15 Uhr:

Kick It Like Beckham

UK/D 2002, R: Gurinder Chadha*

Londonerin Jess [Parminda Nagra], Tochter indischer Eltern, träumt von einer Karriere als Fußballspielerin. Als sie von Jules [Keira Knightley] angeworben wird, hält deren Mutter die neue Freundschaft für eine lesbische Liaison und probt den Aufstand. Derweil kriegen auch Jess’ Eltern Wind vom Treiben ihrer Tochter und laufen Sturm … Nette Fußball- und Emanzipationskomödie

Fr, 01.09., HR 14:30 Uhr:

Seitensprung

D 2014, R: Sabine Boss+

Werbetexterin Fiona [Claudia Michelsen] ist zwar nicht erfreut, dass ihr Gatte die Nachbarin geschwängert hat, aber sie nimmt sie in die Familie auf und steht ihr bei der Geburt bei. Dies lässt die Hebamme denken, es handle sich um ein lesbisches Paar. Leider nicht …

So, 03.09., ZDFneo 20:15 Uhr: N E U ! ! !

Loving Her, D 2023

Neue Staffel der lesbischen Miniserie, die sich an der niederländischen Serie „Anne+“ orientiert – mit sechs frischen Folgen: Im Zentrum steht Hanna [Banafshe Hourmazdi], die sich mit Chef und mangelhaftem Liebesleben herumschlagen muss

So, 03.09., arte 22:50 Uhr: N E U ! ! !

Loving Patricia Highsmith

Schweiz/D 2020, R: Eva Vitija

Mitreißendes und sehr sehenswertes Porträt der Krimi-Ikone Patricia Highsmith (1921-1995), die ihr lesbisches Leben vorsichtig für sich behielt – aber in ihren Tagebüchern kann es nachgelesen werden … Vorher läuft übrigens Hitchcocks „Der Fremde im Zug“ – nach einer Vorlage von Patricia Highsmith!

So, 03.09., arte 02:40 Uhr:

Colette, die Aufständische

FRA 2017, R: Cécile Denjean

Porträt der unangepassten bisexuellen Schriftstellerin Sidonie-Gabrielle Claudine Colette (1873-1954), die als Colette erotische Erfahrungen in aufregenden Texten festhielt und sich keiner moralischen Keule beugte, die ihr entgegengehalten wurde

Mo, 04.09., 23:15 Uhr:

Homevideo

D 2010, R: Kilian Riedhof**

Fernsehdrama um einen Schüler, der gemobbt wird, nachdem intime Aufnahmen von ihm im Internet kursierten. Seine mit sich selbst beschäftigten Eltern leben getrennt; seine Mutter hat eine lesbische Freundin

Mi, 06.09., arte 20:15 Uhr: N E U ! ! !

Der Sommer mit Anaïs

FRA 2021, R: Charline Bourgeois-Tacquet

Die überdrehte Anaïs kann ihren selbst verursachten Lebenseskapaden kaum folgen und verliert sich zunehmend in scheiternden Beziehungen, zum Beispiel zu einem älteren und verheirateten Mann. Doch dann wird Anaïs gewahr, dass er eine sehr spannende und attraktive Frau hat …

Mi, 06.09., arte 21:50 Uhr:

Viva la Vulva

FRA/Österreich 2019

Der frauenfeindliche Umgang mit weiblicher Sexualität und weiblichen Genitalien zieht sich durch die Geschichte und prägte viele Jahrhunderte

Mi, 06.09., NITRO 22:00 Uhr:

Alien – Die Wiedergeburt

USA 1997, R: Jean-Pierre Jeunet*

Im vierten Teil der Science-Fiction-Horrormär ist Ripley [Sigourney Weaver] wieder auferstanden und muss sich mit Call [Winona Ryder], einer Roboterin, herumschlagen, die sich menschlicher als Menschen erweist. Als Call von einem Schuss niedergestreckt wird, greift Ripley in die schleimige Brustwunde …

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)



