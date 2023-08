Fernsehinfos vom 12. bis zum 25. August 2023

Sa, 12.08., ORF1 23:20 Uhr:

Girls‘ Night Out

USA 2017, R: Lucia Aniello***

Ein Junggesellinnenabend läuft völlig aus dem Ruder, als ein paar Freundinnen einen Stripper bestellen und die Sau rauslassen. Unter den Durchgeknallten sind auch zwei Frauen, die früher mal ein Paar waren

So, 13.08., ORF1 20:15 Uhr:

Mother’s Day – Liebe ist kein Kinderspiel

USA 2016, R: Garry Marshall

Verschiedene, miteinander lose verwobene Episoden zentrieren sich auf romantisch-komödiantische Ereignisse am und zum Muttertag – dazu unüberhörbare rassistische Späße eines Elternpaares: Wo wollte der Stuss noch gleich witzig sein??

Mo, 14.08., SRF1 22:25 Uhr:

Goldfinger

UK 1964, R: Guy Hamilton*

Diesmal hat James Bond [Sean Connery] den Bösewicht Goldfinger [Gert Fröbe] als Gegenspieler, der Fort Knox atomar verseuchen will. Ihm zur Seite steht Pussy Galore [Honor Blackman], die eine Staffel von Fliegerinnen befehligt, die ihr alle blind ergeben sind. Sie wird aber leider von 007 heterotherapiert.

Di, 15.08., 3sat 17:30 Uhr:

Schon wieder Henriette

Deutschland/Österreich 2013, R: Nikolaus Leytner+

Betagte Kunstrestauratorin und Hobby-Detektivin [Christiane Hörbiger] wird von ihrem jungen Adlatus kurzzeitig für lesbisch gehalten … Leider fälschlicherweise, denn das hätte der Fließbandproduktion wenigstens etwas Pfiff gegeben!

Di, 15.08., RBB 00:10 Uhr:

Queertopia – Struggles unterm Regenbogen

D 2023

Start einer vielversprechenden vierteiligen Reihe, die sich diesen Fragen widmet: Wer oder was ist überhaupt „queer“? Wer gehört dazu, wer wird ausgeschlossen? Wer kämpft mit wem? Wer streitet sich? Worüber?

Mi, 16.08., arte 20:15 Uhr:

Kick It Like Beckham

UK/D 2002, R: Gurinder Chadha*

Londonerin Jess [Parminda Nagra], Tochter indischer Eltern, träumt von einer Karriere als Fußballspielerin. Als sie von Jules [Keira Knightley] angeworben wird, hält deren Mutter die neue Freundschaft für eine lesbische Liaison und probt den Aufstand. Derweil kriegen auch Jess’ Eltern Wind vom Treiben ihrer Tochter und laufen Sturm … Nette Fußball- und Emanzipationskomödie

Do, 17.08., SWR/SR 02:45 Uhr:

Queer Underground – Ballroom als Safe Space

R: Annika Franke

Porträt einer queeren Ballroom-Szene in Mannheim

Fr, 18.08., Phoenix 23:15 Uhr:

Sound of Freedom – Der Sound der Freiheit

1+2/2), D 2019, R: Chrysanthi Goula, Ulrike Neubecker

Zweiteilige Dokumentation über politische Positionierungen zu Protest und Freiheit in der Musik, u. a. mit Blick auf die Stärke von Frauen; zweiter Teil im Anschluss

Sa, 19.08., ARD 20:15 Uhr: N E U !

Gefragt – Gejagt

D 2023

Quizshow mit Moderator Alexander Bommes, Prominentenspecial u. a. mit der lesbischen Schlagersängerin Kerstin Ott („Die immer lacht“)

Di, 22.08., DisneyChannel 20:15 Uhr:

Coyote Ugly

USA 2000, R: David McNall+

„Ugly“ ist hier vor allem die ausbeuterische Story: Piper Perabo macht Karriere, indem sie halbnackt auf der Theke tanzt und von einer Kollegin wird sie mal kurz für lesbisch gehalten– verlogene Hetenkomödie

Di, 22.08., tagesschau24 21:45 Uhr:

Kroymann

eine Folge der bekannten Sketch-Reihe von und mit Maren Kroymann

Di, 22.08., SWR/SR 00:45 Uhr:

Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?

D/Schweiz 2017, R: Julia von Heinz***

Familiäre Konflikte: Eine Ehefrau und Mutter (Corinna Harfouch) hat es satt und setzt Ehemann und Tochter Alex [Meret Becker] an einer Autobahnraststätte aus. Alex kommt dadurch der Truckerin Marion [Sabine Timoteo] näher…

Mi, 23.08., NDR 22:50 Uhr:

Soul Kitchen

D 2009, R: Fatih Akin+

Ein junger Restaurantchef kämpft um das Fortbestehen seines Lokals; obwohl ihm sowohl deutsche Bürokratie wie auch seine Herkunftsfamilie einen Stein nach dem anderen in den Weg legen. Ein neuer Koch verzaubert die Gäste, sodass sich u. a. auch plötzlich zwei Frauen einander zuzuwenden scheinen … Hochgelobte Gesellschaftskomödie

Do, 24.08., arte 14:15 Uhr:

Belle Epoque

SPA/PORT/FRA 1992, R: Fernando Trueba*

1930er Jahre: Fernando will sich nicht am Spanischen Bürgerkrieg beteiligen und desertiert. Er findet Unterschlupf bei einem Maler, mit dessen vier Töchtern er Affären hat. Eine von ihnen, Violeta [Ariadna Gil], trägt immer „Männerkleider“; als sie Fernando vernascht, trägt er „Frauenkleider“…

Do, 24.08., ServusTv 20:15 Uhr:

Away We Go – Auf nach Irgendwo

USA 2009, R: Sam Mendes+

Ein Paar, das ein Kind erwartet, reist durch die USA, um herauszufinden, wo sie in Zukunft wohnen wollen. Unterwegs treffen sie u. a. auf eine alte Bekannte, die ihre zehnjährige Tochter für lesbisch hält.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org