Fernsehinfos vom 31.Juli bis zum 11. August 2023

Sa, 29.07., ONE 15:10 Uhr:

Frühstück bei Tiffany

USA 1961, R: Blake Edwards+

Die Romanverfilmung nach Truman Capote rückt die gerade den Kinderschuhen entwachsene Lebedame Holly Golightly [Audrey Hepburn], die sich erst am Schluss für den armen Lebemann Paul [George Peppard] entscheidet, ins Zentrum der Geschichte des US-amerikanischen Jet-Sets der vierziger Jahre. Im Roman geht Holly nach Brasilien und verschwindet aus Pauls Leben. Ihre New Yorker Zeit wird aus seiner Erinnerung geschildert und ihm berichtet sie des Öfteren von lesbischen Frauen in ihrem Umfeld; es klingt, als hätte sie auch eigene Erfahrungen gesammelt. Aber das alles hat Blake Edwards einfach ignoriert!

Sa, 29.07., tagesschau24 16:30 Uhr:

Chor der Mutigen – LGBT-Diskriminierung in Polen

D 2023, R: Ulf Eberle

Der polnische LGBTQI-Chor „Voces Gaudii“ kommt nicht zum Singen, weil die Veranstaltungen immer wieder abgesagt werden, wenn die Verantwortlichen erfahren, um was für einen Chor es sich handelt. Findet das Konzert nun doch statt?

Mo, 31.07., MDR 12:30 Uhr:

Seitensprung

D 2014, R: Sabine Boss+

Werbetexterin Fiona [Claudia Michelsen] ist zwar nicht erfreut, dass ihr Gatte die Nachbarin geschwängert hat, aber sie nimmt sie in die Familie auf und steht ihr bei der Geburt bei. Dies lässt die Hebamme denken, es handle sich um ein lesbisches Paar. Leider nicht …

Mo, 31.07., ONE 20:15 Uhr:

La belle saison – Eine Sommerliebe

Frankreich 2016, R: Catherine Corsini

Zu Beginn der 1970er Jahre verliebt sich die junge Landlesbe Delphine [Izïa Higelin] bei einer feministischen Aktion in der Stadt in Carole [Cécile De France], eine der Rädelsführerinnen. Als Delphines Vater stirbt, muss sie zurück auf den Hof – und Carole reist ihr nach, aber … Frauenbewegte Lesbengeschichte aus Frankreich.

Di, 01.08., Tele5 20:15 Uhr:

The Wrestler – Ruhm, Liebe, Schmerz

USA 2008, R: Darren Aronofsky**

Gefeiertes Porträt eines alternden Wrestlers [Mickey Rourke], der sich sein verkrachtes Leben im Ring aus dem Leib schlagen lässt. Seine lesbische Tochter [Evan Rachel Wood] kann da auch nix machen. Merkwürdige Wrestling- und Rourke-Hommage; nix für mich.

Di, 01.08., RBB 00:20 Uhr:

Queertopia – Struggles unterm Regenbogen

D 2023

Start einer vielversprechenden vierteiligen Reihe, die sich diesen Fragen widmet: Wer oder was ist überhaupt „queer“? Wer gehört dazu, wer wird ausgeschlossen? Wer kämpft mit wem? Wer streitet sich? Worüber?

Mi, 02.08., WDR 23:00 Uhr:

Hass gegen Queer

D 2022, R: Tristan Ferland Milewski

Gewalt gegen queere Menschen nimmt wieder zu, und die Bedrohung ist besonders stark, wenn unterschiedliche Diskriminierungsformen sich überschneiden. Hier erzählen Menschen, denen Gewalt angetan wurde, von ihren Erfahrungen und ihrem Umgang damit.

Mi, 02.08., ZDFneo 23:15 Uhr:

Wild Things

USA 1998, R: John McNaughton**

Verschachtelter Überraschungsthriller über sexuelle Übergriffe an einer High School, Verführungskünste zweier Kids und allerlei mehr

Do, 03.08., RBB 14:30 Uhr:

Vier kriegen ein Kind

D 2014, R: Mathias Steurer*

Ein lesbisches Paar wünscht sich ein Kind. Neeles [Christina Hecke] Liebste, Steff [Friederike Kempter], wird durch eine Samenspende auch schwanger, aber die wurde verwechselt und gehört einem schwulen Paar, das ebenfalls ein Kind möchte. Also müssen sich die Paare irgendwie zusammenraufen. Tun sie auch!

Do, 03.08., WDR 23:45 Uhr:

Porträt einer jungen Frau in Flammen

FRA 2019, R: Céline Sciamma

Ende des 18. Jahrhunderts erhält die Pariser Malerin Marianne [Noémie Marchant] den Auftrag, auf einer abgelegenen Insel die Tochter einer Gräfin zu zeichnen, um dem zukünftigen Ehemann zeigen zu können, wie sie aussieht. Zunächst zeigt die Braut [Adèle Haenel] keinerlei Interesse, sich überhaupt zu zeigen. Aber dann kommen die Frauen einander näher als erwartet… Intensives Nachfühlen lesbischer (Kunst-)Geschichte, angesiedelt in einer Zeit, aus der kaum Lesbisches erhalten ist: Mehr als sehenswert!!!

Do, 03.08., WDR 01:40 Uhr: S E L T E N !

Water Lilies

FRA 2007, R: Céline Sciamma

Pubertätsdrama über Liebe und Begehren einer Gruppe junger Synchronschwimmerinnen. Beeindruckendes Regiedebüt von Céline Sciamma, deren „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ vorher läuft

Fr, 04.08., ONE 21:00 Uhr:

Eltern allein zu Haus: Die Winters

D 2017, R: Josh Broecker**

Dritter Teil eines Fernsehdreiteilers über wechselnde Paare und Familienprobleme: Matthias Winter [Walter Sittler] versteht nicht, wieso die eigene Tochter plötzlich lesbisch wird …

So, 06.08., Vox 13:45 Uhr:

Pitch Perfect – Die Bühne gehört uns

USA 2012, R: Jason Moore**

Klischeebeladene Komödie über einen Mädchenchor an der High School. Freilich geht das nicht ohne bösartige Dialoge und Intrigen ab, bis sich die jungen Frauen endlich zusammenreißen und zueinander stehen…

So, 06.08., arte 22:05 Uhr:

Belle Epoque

SPA/PORT/FRA 1992, R: Fernando Trueba*

1930er Jahre: Fernando will sich nicht am Spanischen Bürgerkrieg beteiligen und desertiert. Er findet Unterschlupf bei einem Maler, mit dessen vier Töchtern er Affären hat. Eine von ihnen, Violeta [Ariadna Gil], trägt immer „Männerkleider“; als sie Fernando vernascht, trägt er „Frauenkleider“…

So, 06.08., SIXX 23:10 Uhr:

Im August in Osage County

USA 2013, R: John Wells+

Anlässlich des Verschwindens und schließlich des Suizids ihres Vaters (Sam Shepard) reisen zwei Töchter der Familie Weston aus weit entfernten Teilen in Osage County an, um ihre krebskranke und tablettensüchtige Mutter Vi (Meryl Streep) und die noch zu Hause wohnende dritte Tochter Ivy (Julianne Nicholson) zu sehen: Barbara (Julia Roberts), die ihren Ehemann (Ewan McGregor), von dem sie getrennt lebt, und ihre Tochter (Abigail Breslin) mitgebracht hat, und Karen (Juliette Lewis) mit derzeitigem Heiratskandidaten (Dermot Mulroney). Vi unterstellt ihren Töchtern auch schon mal eine lesbische Lebensweise …

Di. 08.08., DisneyChannel 20:15 Uhr:

Juno

USA 2007, R: Jason Reitman+

Als die 16-jährige Juno [Ellen, jetzt Eliot Page] schwanger wird, entscheidet sie sich gegen eine Abtreibung und für Pflegeeltern. Dabei zieht sie ganz kurz auch ein lesbisches Paar in Betracht … Mittelmäßiges Heten-Teenie-Drama

Mi, 09.08., BR 23:40 Uhr:

Whitney: Can I Be Me?

USA 2017, R: Nick Broomfield, Rudi Dolezal

Die Dokumentation spürt dem kurzen Leben der Schwarzen Sängerin Whitney Houston (1963-2012) nach und legt eine Verbindung zwischen ihrer unterdrückten Homosexualität und ihrem schrecklichen Ende nahe. Sehr berührend und sehr sehenswert!

Do, 10.08., WDR 23:45 Uhr:

Tomboy

Frankreich 2011, R: Céline Sciamma****

Eine Zehnjährige möchte in einer neuen Umgebung als Junge wahrgenommen zu werden … Dicht – und gut beobachtet

Do, 10.08., WDR 01:05 Uhr:

Mädchenbande

FRA 2014, R: Céline Sciamma***

Eine Teenagerin schließt sich einer Mädchengang an, in der sich mitunter herkömmliche Geschlechterrollen auflösen

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

