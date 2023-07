Fernsehinfos vom 15. bis zum 28. Juli 2023

Sa, 15.07., ZDF 21:45 Uhr: N E U ! !

Born for this – Mehr als Fußball

D 2023, R: Martina Hänsel

Miniserie über Deutschlands Fußballspielerinnen vor der WM, weitere Teile im August – schaut auch in die Mediatheken!

Sa, 15.07., DisneyChannel 22:05 Uhr:

Amelia

USA 2009, R: Mira Nair+

Hilary Swank spielt die legendäre Fliegerin Amelia Earhart (1897-1937), die 1937 über dem Pazifik abstürzte; ausschließlich heterosexuell fokussierte Geschichtsschreibung; einige Kinogänger_innen sahen jedoch etwas Butchiges, Queeres in Swanks Outfit und der Inszenierung

Sa, 15.07., ZDFneo 22:05 Uhr:

Watchmen – Die Wächter

USA 2009, R: Zack Snyder*

Superhelden-Kriegsfantasie, die einen anderen Verlauf des Zweiten Weltkriegs suggeriert, bei dem das Kussfoto zur bedingungslosen Kapitulation Japans 1945 nicht einen Matrosen und eine Krankenschwester zeigt, sondern eine Krankenschwester und eine Superheldin …

Sa, 15.07., SWR/SR 23:20 Uhr:

Die Akte General

D 2015, R: Stephan Wagner*

Hervorragend besetzter biografischer Blick auf Fritz Bauer (1903-1968), den wegen seiner jüdischen Herkunft im NS verfolgten hessischen Generalbundesanwalt, der gegen alle Widerstände sowohl für die Ergreifung des SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann (1906-1962) wie auch in den 1960er Jahren für die sogenannten Auschwitz-Prozesse gegen nationalsozialistische Täter sorgte. In diesem – meiner Meinung nach besten – der drei zuletzt gedrehten Filme über Fritz Bauer gibt es auch eine Szene mit seiner lesbischen Ehefrau.

Sa, 15.07., ORF1 00:10 Uhr:

Rubbeldiekatz

D 2011, R: Detlev Buck**

Der glücklose Charleys-Tante-Mime Alexander [Matthias Schweighöfer] übernimmt als Alexandra notgedrungen die Rolle eines BDM-Mädels in einem Unterhaltungsfilm über Nazis und verliebt sich –– echt jetzt? Aber so was hatten wir doch noch nie!!!! – in seine Filmpartnerin [Alexandra Maria Lara]. Überwiegend witzloser Klamauk, der viele seiner Gags auf Kosten von Schwulen präsentiert

So, 16.07., SIXX 22:05 Uhr:

Tiger & Dragon

HK/China/Taiwan/USA 2000, R: Ang Lee***

Ein heiliges Schwert wird gestohlen. Verschiedene Gruppen sind daran interessiert und versuchen es in ihre Gewalt zu bringen. Eine Kämpferin und ihre Schülerin, die einander sehr zugetan sind, scheinen auf unterschiedlichen Seiten zu stehen. Es gibt prickelnde Spannungen zwischen den Frauen, aber leider siegen die heterosexuellen Liebesgeschichten

So, 16.07., Tele5 22:50 Uhr:

Boogie Nights

USA 1997, R: Paul Thomas Anderson+

Anhand eines jungen Mannes [Marc Wahlberg] wird der Aufstieg und Fall eines Pornodarstellers Ende der siebziger/Anfang der achtziger Jahre porträtiert. Der Regisseur [Burt Reynolds] setzt sowohl Männer als auch Frauen [u. a. Julianne Moore und Heather Graham] entsprechend in Szene. Muss nich sein …

Di, 18.07., Tele5 20:15 Uhr:

Im Auftrag des Teufels

USA 1997, R: Taylor Hackford*

Der erfolgreiche Anwalt Lomax [Keanu Reeves] lässt sich auf einen diabolischen Pakt mit dem mächtigen John Milton [Al Pacino] ein, bis seine Ehe und auch seine moralischen Überzeugungen dran glauben müssen. Seine Frau Mary Ann [Charlize Theron] wird mitunter diffus von den Hexen des Teufels auf der Toilette angebaggert …

Di, 18.07., tagesschau24 21:45 Uhr:

Kroymann und das liebe Geld

D 2022

Dem finanziellen Problem der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten nimmt Maren Kroymann sich in der für sie typischen Weise satirisch und entlarvend an

Mi, 19.07., ARDalpha 09:45 Uhr:

Respekt kompakt: Identitätspolitik – Warum wird darüber gestritten?

D 2021, R: Christina Wolf

Das Magazin geht der Geschichte des Begriffs, der ins Jahr 1977 zurückreicht, und seiner Bedeutung nach, denn u. a. wurde er mit „Black Lives Matter“ wieder in die Diskussion gebracht. Anhand mehrerer Beispiele wird das Für und Wider von (kollektiver) Identität vorgestellt und diskutiert.

Mi, 19.07., ARD 22:50 Uhr:

Hass gegen Queer

D 2022, R: Tristan Ferland Milewski

Gewalt gegen queere Menschen nimmt wieder zu, und die Bedrohung ist besonders stark, wenn unterschiedliche Diskriminierungsformen sich überschneiden. Hier erzählen Menschen, denen Gewalt angetan wurde, von ihren Erfahrungen und ihrem Umgang damit.

Do, 20.07., BR 23:15 Uhr:

Der Sommer von Sangaile

FRA/NL/Litauen 2014, R: Alanté Kavaïté*

Zwei junge Frauen kommen sich auf dem Land näher, und das führt dazu, dass Sangaile ihren Traum vom Fliegen letztendlich doch irgendwie verwirklichen kann

Do, 20.07., arte 00:35 Uhr:

Die Farbe Lila

USA 1986, R: Steven Spielberg, Vorlage: Alice Walker*

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts angesiedeltes Emanzipationsdrama um eine junge Schwarze [süß: Whoopi Goldberg], die von ihrem brutalen Ehemann [Danny Glover] geschlagen und unterdrückt wird, bis seine Geliebte Shug [Margaret Avery] ihre Freundin wird. Die lesbischen Aspekte der Vorlage wurden weitgehend eliminiert; allerdings gibt es eine nette Kussszene zwischen der weltoffenen Shug und Celie – und ein schönes Lied, das Shug Celie widmet …

Sa, 22.07., SR/SWR 06:30 Uhr:

Was glaubt Deutschland: Wie wir lieben

R: Bernd Seidl, Claus Hanischdörfer

Zweiter Teil der Reportage über den Einfluss religiöser Vorstellungen auf Alltag und Liebesleben, über Gewalt im Namen der Religion; oft bestimmt der (Irr)Glaube, welche sexuelle Ausrichtung (nicht) sein darf

Sa, 22.07., RBB 13:00 Uhr: N E U !

Berlin Pride – CSD Berlin 2023

D 2023

Live-Berichterstattung von der Paradenstrecke; das Motto in Berlin lautet dieses Jahr: „Be their voice – and ours!“

Sa, 22.07., 3sat 18:15 Uhr:

P!nk: I’m Not Dead

Wembley Arena, London, Großbritannien 2006

Konzertmitschnitt der Pop-Ikone, die sich auch immer wieder für die Rechte von Homosexuellen einsetzt

So, 23.07., RBB 13:15 Uhr:

Verliebt in Amsterdam

D 2017, R: Florian Froschmeyer***

Deutscher Karrierist verliebt sich in Amsterdamerin, die mit Eltern, Schwestern und deren lesbischer Geliebter auf einem Hausboot lebt

Mo, 24.07., arte 21:50 Uhr / Mi, 26.07., arte 14:50 Uhr: Wiederaufführung!!!

Infam

USA 1961, R: William Wyler, Kurzgeschichte: Lillian Hellman*

Eine missgünstige Zehnjährige beschuldigt Karen [Audrey Hepburn] und Martha [Shirley MacLaine], leitende Lehrerinnen eines Mädchenpensionats, ein lesbisches Verhältnis miteinander zu haben. Der Rufmord zerstört das Ansehen der beiden Frauen, so dass die Eltern ihre Kinder von der Schule nehmen und die beiden Lehrerinnen damit runieren. Martha zerbricht außerdem daran, dass sie sich im Sinne der Anklage (LESBISCHES BEGEHREN!) für schuldig hält; in ihrer Not nimmt sie sich das Leben.

Di, 25.07., tagesschau24 21:45 Uhr:

Kroymann

weitere Folge der Sketchserie, Wiederholung!

Di, 25.07., RBB 22:45 Uhr: N E U ! ! !

Sweetheart

Großbritannien 2021, R: Marley Morrison

Die genervte AJ verschanzt sich im Urlaub mit Mutter und Schwester an der Küste hinter Sonnenbrille und Missmut, aber dann lockt die attraktive Rettungsschwimmerin die junge Frau aus der Reserve …

Di, 25.07., RBB 00:30 Uhr:

Queertopia – Struggles unterm Regenbogen

D 2023

Start einer vielversprechenden vierteiligen Reihe, die sich diesen Fragen widmet: Wer oder was ist überhaupt „queer“? Wer gehört dazu, wer wird ausgeschlossen? Wer kämpft mit wem? Wer streitet sich? Worüber?

Mi, 26.07., 3sat 20:15 Uhr:

Brandnacht

CH/D 1992, R: Markus Fischer**

Ein alternder in Berlin lebender Schweizer Militarist kehrt ins Emmental zurück, um seinem ehemaligen Knecht zu helfen, der unter Mordverdacht steht. Er stolpert über die trügerische Heimatidylle, u. a. über das Bordell der Mutter [Maren Kroymann!] der Ermordeten und über eine hilfreiche Lesbe [Barbara Auer] …

Mi, 26.07., tagesschau24 21:00 Uhr:

Chor der Mutigen – LGBT-Diskriminierung in Polen

D 2023, R: Ulf Eberle

Der polnische LGBTQI-Chor „Voces Gaudii“ kommt nicht zum Singen, weil die Veranstaltungen immer wieder abgesagt werden, wenn die Verantwortlichen erfahren, um was für einen Chor es sich handelt. Findet das Konzert nun doch statt?

Fr, 28.07., ARDalpha 09:30 Uhr:

Respekt: LGBTQI* – (k)ein Problem mit sexueller Vielfalt?

D 2020, Moderation: Christina Wolf

Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intersexuell leben, sind nur vordergründig in der Gesellschaft als selbstverständlich akzeptiert

Fr, 28.07., RTL2 22:00 Uhr:

Die Wutprobe

USA 2002, R: Peter Segal*

Dave [Adam Sandler] erhält Anti-Aggressionstherapie von Doktor Rydell [Jack Nicholson – der würde mich hier auch in die Klapse bringen]. In der Therapiestunde gibt es ein lesbisches Paar, das seine Eifersucht nicht unter Kontrolle hat. Blöder Klamauk: Das Lesbenpaar soll nur den schrägen Reigen „gestörter“ Menschen abrunden!

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)



