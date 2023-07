Fernsehinfos vom 1. bis zum 14. Juli 2023

Sa, 01.07., RBB 09:00 Uhr:

Eltern allein zu Haus: Die Winters

D 2017, R: Josh Broecker**

Teil eines Fernsehdreiteilers über wechselnde Paare und Familienprobleme: Matthias Winter [Walter Sittler] versteht nicht, wieso die eigene Tochter plötzlich lesbisch wird …

Sa, 01.07., BR 20:15 Uhr:

Donna Leon – Venezianisches Finale

D 2003, R: Sigi Rothemund, Krimi: Donna Leon* Commissario Brunetti [Uwe Kokisch] geht der Ermordung eines homophoben Dirigenten nach und verdächtigt u. a. die lesbische Opernsängerin Flavia Petrelli [Leslie Malton], die mit ihrer Agentin Brett Lynch [Gesine Cukrowski) zusammenlebt. Naja …

Sa, 01.07., ONE 21:40 Uhr: N E U !

Tom of Finland

Finnland/D/Schweden/DK 2017, R: Dome Karukoski*

Porträt des homosexuellen Zeichners Touko Laaksonen, d. i. Tom of Finland, und seinem Kampf gegen AIDS und für die Gleichstellung homosexueller Menschen. Es gibt einen flüchtigen Kuss zwischen weiblichen Teenies

Sa, 01.07., ZDFneo 22:00 Uhr:

Verblendung

USA/Schweden/UK/D 2011, R: David Fincher* Glattgebügelte US-amerikanische Verfilmung des europäischen Knüllers mit Daniel Craig als Journalist, die Französin Elodie Yung als Freundin von Lisbeth, Miriam, und Lisbeth selbst wird von einer Newcomerin dargestellt: Rooney Mara, deren Ausdruckskraft es jedoch an Vielschichtigkeit mangelt

Sa, 01.07., BR 23:25 Uhr:

Donna Leon – Acqua alta

D 2004, R: Sigi Rothemund Die lesbische Archäologin Brett Lynch [Gesine Cukrowski], die Commissario Brunetti [Uwe Kockisch] in “Venezianisches Finale” kennengelernt hatte, wird brutal zusammengeschlagen, als sie vor dem Haus auf ihre Freundin Flavia Petrelli [Leslie Malton] wartet. Brunetti findet mit Petrellis Hilfe heraus, dass Lynch einem Kunstdieb auf der Spur ist … Belangloser und etwas lieblos inszenierter Krimi, in dem jedoch das lesbische Paar eine bedeutende Rolle spielt

Sa, 01.07., RBB 23:30 Uhr:

Frühstück bei Tiffany

USA 1961, R: Blake Edwards+ Die Romanverfilmung nach Truman Capote rückt die gerade den Kinderschuhen entwachsene Lebedame Holly Golightly [Audrey Hepburn], die sich erst am Schluss für den armen Lebemann Paul [George Peppard] entscheidet, ins Zentrum der Geschichte des US-amerikanischen Jet-Sets der vierziger Jahre. Im Roman geht Holly nach Brasilien und verschwindet aus Pauls Leben. Ihre New Yorker Zeit wird aus seiner Erinnerung geschildert und ihm berichtet sie des Öfteren von lesbischen Frauen in ihrem Umfeld; es klingt, als hätte sie auch eigene Erfahrungen gesammelt. Aber das alles hat Blake Edwards einfach ignoriert!

So, 02.07., arte 08:35 Uhr: N E U !

Sind wir alle bisexuell?

D 2023, R: Maria Fedorova, Julia Fritzsche (st es von Geburt an festgelegt, in wen Menschen sich verlieben? Oder kann nicht auch frei entschieden werden? Angeboren scheint eine lebenslange Ausrichtung jedenfalls eher nicht zu sein

So, 02.07., arte 20:15 Uhr:

Die Farbe Lila

USA 1986, R: Steven Spielberg, Vorlage: Alice Walker* Zu Beginn des 20. Jahrhunderts angesiedeltes Emanzipationsdrama um eine junge Schwarze [süß: Whoopi Goldberg], die von ihrem brutalen Ehemann [Danny Glover] geschlagen und unterdrückt wird, bis seine Geliebte Shug [Margaret Avery] ihre Freundin wird. Die lesbischen Aspekte der Vorlage wurden weitgehend eliminiert; allerdings gibt es eine nette Kussszene zwischen der weltoffenen Shug und Celie – und ein schönes Lied, das Shug Celie widmet …

So, 02.07., DisneyChannel 20:15 Uhr:

Saving Mr. Banks

UK/USA 2013, R: John Lee Hancock+ Unterhaltsame Geschichte um die Entstehung des legendären Filmmusicals “Mary Poppins”, dessen Filmrechte die [im echten Leben lesbische] Autorin P. L. Travers (1899-1996) eigentlich nicht an Walt Disney [völlig fehlbesetzt: Tom Hanks] verkaufen wollte. Wie zu befürchten war, ist Travers [Emma Thompson] in diesem Disney-Märchen leider nicht als taffe Lesbe inszeniert … Seufz.

So, 02.07., SRF2 20:15 Uhr:

Taffe Mädels

USA 2013, R: Paul Feig* Zwei völlig unterschiedliche Polizistinnen [Sandra Bullock und Melissa McCarthy] müssen gezwungenermaßen zusammenarbeiten, obwohl sie nicht viel voneinander halten. Grundlage ist die einer romantischen Screwball-Comedy – ach, und was hätte daraus werden können … Nope, Klischees pur – wie gehabt!

So, 02.07., Tele5 22:00 Uhr/SRF1 00:55 Uhr:

Blade Runner – The Final Cut

USA 1982, R: Ridley Scott+ Detektiv Deckard [Harrison Ford] jagt menschlich werdende Replikanten und testet auch die attraktive Rachel [Sean Young] auf ihre „Menschlichkeit“: “Ist es ein Test, ob ich Replikant bin oder eine Lesbierin, Mr. Deckard?“ Zukunftweisender Science Fiction, spannend, atmosphärisch, konsequent.

Mo, 03.07., WDR 00:00 Uhr:

Kroymann

D 2018 zwei Folgen der Sketchserie von und mit Maren Kroymann

Mi, 05.07., HR 23:15 Uhr:

Eldorado KaDeWe

D 2021, R: Julia von Heinz Fortsetzung der historisierenden Mini-Serie über die Geschichte des Berliner Kaufhauses KaDeWe (Kaufhaus des Westens): Hedi [Valerie Stoll], Verkäuferin in der Textilabteilung, und Fritzi [Lia von Blarer], Tochter des KaDeWe-Besitzers Jandorf, verlieben sich ineinander. Fritzis Bruder kämpft derweil als neuer Juniorchef des KaDeWe um die Anerkennung seines Vaters … Der jüdische Kaufmann Alfred Jandorf (1870-1932) eröffnete sein Warenhaus 1907 in Berlin-Schöneberg, konnte sich gegen die Konkurrenz behaupten, wurde aber in den 1920er Jahren von Tietz (Gesellschaft des Tietz-Bruders Hermann, später „Hertie“) aufgekauft, die Gesellschaft wurde 1933 von den Nazis enteignet. Tägliche Folgen.

Do, 06.07., ONE 23:35 Uhr:

Kroymann

eine Folge der Sketchserie von und mit Maren Kroymann, auch in den folgenden Nächten

Fr, 07.07., MDR 00:00 Uhr:

Im Zweifel

D 2015, R: Aelrun Goette*

Die engagierte Pfarrerin Judith Ehrmann (Claudia Michelsen) betreut neben ihrem Kirchenjob Angehörige von Unfallopfern und fürchtet plötzlich, ihr Mann und ihr Sohn könnten in einen Fall von Fahrerflucht verwickelt sein. In einer Sitzung der Landessynode setzt sie sich für die Anerkennung einer lesbischen Pfarrerin ein

So, 09.07., tagesschau24 07:15 Uhr:

Queer und muslimisch

D 2023, R: Lennart Herberhold

Es werden drei Personen porträtiert, die sich als queer verstehen und als Muslim*innen

Di, 11.07., DisneyChannel 20:15 Uhr:

Amelia

USA 2009, R: Mira Nair+

Hilary Swank spielt die legendäre Fliegerin Amelia Earhart (1897-1937), die 1937 über dem Pazifik abstürzte; ausschließlich heterosexuell fokussierte Geschichtsschreibung; einige Kinogänger_innen sahen jedoch etwas Butchiges, Queeres in Swanks Outfit und der Inszenierung

Di, 11.07., RBB 22:45 Uhr:

Einfach Charlie

Großbritannien 2017, R: Rebekah Fortune

Der Vater freut sich, dass sein Kind Charlie in der ersten englischen Liga Fußball spielen soll – als 14-jähriger Junge. Das passt aber gar nicht zu Charlies Eigenwahrnehmung als Mädchen. Wie das dem Vater klar machen?

Do, 13.07., arte 05:10 Uhr morgens:

Ground Control – Anna Calvi, Selah Sue, Sisanda Myataza

FRA 2020 Porträt eines Konzertabends mit geballter Frauenpower: Im Pariser Club „Ground Control“ traten drei Musikerinnen auf und diskutierten über den Platz, den Frauen aktuell in der Musikbranche einnehmen. Mit dabei: die lesbisch lebende Anna Calvi

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)



