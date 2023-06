Fernsehinfos vom 4. bis zum 16. Juni 2023

So, 04.06., SIXX 20:15 Uhr:

Sex and the City – Der Film

USA 2008, R: Michael Patrick King+

Klischeebeladener und farbloser Serienableger, in dem vier vermeintliche Freundinnen nach vor allem heterosexuellen Bindungen suchen; manche von ihnen werden vorübergehend mal für ein lesbisches Paar gehalten

Di, 06.06., arte 04:33 Uhr morgens:

Music Queens

R: Amandine Fredon, Rebecca Manzoni

Reportagereihe, die sich feministische und queere Welthits genauer anhört, diesmal mit Janis Joplin

Di, 06.06., arte 04:37 Uhr:

Music Queens

R: Amandine Fredon, Rebecca Manzoni

Reportagereihe, die sich feministische und queere Musik genauer anhört, diesmal steht Nina Hagen mit „African Reggae“ im Fokus

Di, 06.06., arte 04:47 Uhr:

Music Queens

R: Amandine Fredon, Rebecca Manzoni

Reportagereihe, die sich feministische und queere Musik genauer anhört, diesmal mit dem Song „C’est la Ouate“ der Pariser Sängerin Caroline Loeb aus dem Jahr 1986

Di, 06.06., WDR 07:20 Uhr:

Respekt: LGBTQI* – (k)ein Problem mit sexueller Vielfalt?

D 2020, Moderation: Christina Wolf

Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intersexuell leben, sind nur vordergründig in der Gesellschaft als selbstverständlich akzeptiert

Mi, 07.06., tagesschau24 21:00 Uhr:

Queer und muslimisch

D 2023, R: Lennart Herberhold

Es werden drei Personen porträtiert, die sich als queer verstehen und als Muslim*innen

Do, 08.06., MDR 22:40 Uhr: N E U !

Wie Gott uns schuf: Coming Out in der katholischen Kirche – Teil 2

D 2023, R: Hajo Seppelt, Katharina Kühn und Marc Rosenthal, Peter Wozny

Wie hat sich die Situation ein Jahr nach der ersten Reportage entwickelt? Hat sich die Situation queerer Menschen in der katholischen Kirche verbessert?

Do, 08.06., SRF2 22:50 Uhr:

Summer of Sam

USA 1999, R: Spike Lee+

Spike Lee richtet einen kontroversen Blick auf die Ereignisse des Sommers von 1977 in New York, der als die „Son of Sam“-Morde in die Geschichte einging. Oberflächliche lesbische Handlungen wegen des Show-Effects …

Fr, 09.06., ProSieben 22:35 Uhr:

Liebesgrüße aus Moskau

UK 1963, R: Terence Young, Krimi: Ian Fleming**

Lotte Lenya als Oberst Klebb, die gefährlich lesbische Gegenspielerin von 007 [Sean Connery] – inzwischen schon so etwas wie trashiger Kult, der nicht (mehr) ernst genommen wird …

Sa, 10.06., arte 02:25 Uhr:

Being Thunder

FRA 2020, R: Stéphanie Lamorré

Porträt der 16jährigen Trans*Person Sherente, die im ländlichen Rhode Island im Osten der USA lebt

So, 11.06., Sat1 15:55 Uhr:

Jungfrau (40), männlich, sucht …

USA 2005, R; Judd Apatow+

Andy [Steve Carell] hat mit 40 noch keine sexuellen Erfahrungen mit Frauen sammeln können. Seine Umwelt findet das untragbar und setzt ihn unter Druck. Beim Speeddating gerät er an eine „Hardcore-Lesbe“, die mal wieder Männer ausprobieren will. Frauenfeindlich und humorlos.

So, 11.06., SRF2 22:20 Uhr:

Atomic Blonde

USA 2017, R: David Leitch

Agentinnenaction: Eine taffe britische Spezialagentin [Charlize Theron] soll kurz vor dem Mauerfall in Berlin eine Liste mit Namen von Topagenten außer Landes schmuggeln; dabei lernt sie auch eine französische Spionin [Sofia Boutella] näher kennen, aber Feinde lauern überall …

Di, 13.06., 3sat 22:55 Uhr:

Sex, Porno und die Freiheit der anderen

Österreich 2022, R: Florian Kröppel, Kurt Langbein

Doku über die sogenannte sexuelle Revolution ab den 1960er Jahren: Wer hatte etwas vom Wegfall der Tabus, wer nicht – und was ist daraus geworden?

Mi, 14.06., arte 20:15 Uhr:

The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit

USA 2002, R: Stephen Daldry, Roman: Michael Cunningham

In drei verschiedenen Zeitebenen bildet Virginia Woolf mit ihrer „Mrs. Dalloway“ den Aufhänger für drei exzellent verwobene Frauengeschichten. Sehr sehenswert, und mit Staraufgebot: Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman, Ed Harris

Mi, 14.06., ORF2 20:15 Uhr:

Einer wie Erika

Österreich/D 2018, R: Reinhold Bilgeri

Die junge Erika wächst auf einem Bauernhof in Kärnten auf und wird eine erfolgreiche Skifahrerin. Ein Hormontest bei der Olympiade in Grenoble 1968 ergibt nicht das erwartete Ergebnis; sie wird zum Mann erklärt. Und nun? – Orientiert am Leben der Skiläuferin Erika/Erik Schinegger.

Mi, 14.06., arte 22:05 Uhr:

Casa Susanna

FRA/USA 2022, R: Sébastien Lifshitz

Doku über die Situation von Trans* in den 1950er und 1960er Jahren, als ihre Wünsche noch ein großes Tabu waren)

Do, 15.06., DisneyChannel 20:15 Uhr:

New York Taxi

USA/FRA 2004, R: Tim Story*

Die taffe und schlagfertige Taxifahrerin Belle [Queen Latifah] muss den tollpatschigen Cop Washburn [Jimmy Fallon] kutschieren und erlebt mit ihm zahlreiche Abenteuer. Seine Chefin [Jennifer Esposito] wird bei einem Geiselaustausch von der Oberbankräuberin [Gisele Bündchen] übergriffig angetatscht. Und das soll witzig sein?! Klamaukiges Action-Komödien-Remake, das auch „die Queen“ nicht so richtig sehenswert macht.

Fr, 16.06., ProSieben 20:15 Uhr:

Goldfinger

UK 1964, R: Guy Hamilton*

Diesmal hat James Bond [Sean Connery] den Bösewicht Goldfinger [Gert Fröbe] als Gegenspieler, der Fort Knox atomar verseuchen will. Ihm zur Seite steht Pussy Galore [Honor Blackman], die eine Staffel von Fliegerinnen befehligt, die ihr alle blind ergeben sind. Sie wird aber leider von 007 heterotherapiert.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

