Fernsehinfos vom 17. bis zum 30. Juni 2023

Nachtrag:

Sa, 11.06., SRF1 12:00 Uhr:

N E U !

Loving Highsmith

Schweiz/D 2022, R: Eva Vitija

Kurzfassung der spannenden und sehr sehenswerten Doku über die Schriftstellerin Patricia Highsmith (1921-1995), in dem über ihre Tagebücher und Interviews mit Partnerinnen auch ihre lesbische Lebensweise porträtiert wird

Sa, 17.06., DisneyChannel 21:55 Uhr:

New York Taxi

USA/FRA 2004, R: Tim Story*

Die taffe und schlagfertige Taxifahrerin Belle [Queen Latifah] muss den tollpatschigen Cop Washburn [Jimmy Fallon] kutschieren und erlebt mit ihm zahlreiche Abenteuer. Seine Chefin [Jennifer Esposito] wird bei einem Geiselaustausch von der Oberbankräuberin [Gisele Bündchen] übergriffig angetatscht. Und das soll witzig sein?! Klamaukiges Action-Komödien-Remake, das auch „die Queen“ nicht so richtig sehenswert macht.

So, 18.06., Tele5 20:15 Uhr:

Austin Powers – Spion in geheimer Missionarsstellung

USA 1999, R: Jay Roach+

Krude Agentenfilmparodie, in der der durchgeknallte Agent Austin Powers [Mike Myers] gegen Dr. Evil [auch Myers] mit einer Assistentin antritt, die auch eine Geliebte hat. Also, ich find’s zu klamaukig!

Mo, 19.06., tagesschau24 01:15 Uhr:

Queer und muslimisch

D 2023, R: Lennart Herberhold

Es werden drei Personen porträtiert, die sich als queer verstehen und als Muslim*innen

Mi, 21.06., Kabel1 01:10 Uhr:

Liebesgrüße aus Moskau

UK 1963, R: Terence Young, Krimi: Ian Fleming**

Lotte Lenya als Oberst Klebb, die gefährlich lesbische Gegenspielerin von 007 [Sean Connery] – inzwischen schon so etwas wie trashiger Kult, der nicht (mehr) ernst genommen wird …

Do, 22.06., ORF1 20:15 Uhr:

Blade Runner 2049

USA/UK/Ungarn/Kanada 2017, R: Denis Villeneuve+

Eine Quasi-Fortsetzung des Replikant_innen-Science-Fiction-Dramas von 1982, aus dem die Interview-Sequenz zwischen Tester und Replikantin wiedergegeben wird („ob ich Replikant bin oder eine Lesbierin?“); frauenfeindlich und stellenweise sehr effekthascherisch, aber trotz dieser überflüssigen Ärgernisse von großer Qualität und über sich selbst hinausweisend: Etwa, wenn es um die Bewertung von „echter“ oder implantierter Erinnerung geht – oder auch um die Frage nach der Grenzlinie zwischen Mensch und Roboter

Fr, 23.06., ProSieben 01:35 Uhr:

Goldfinger

UK 1964, R: Guy Hamilton*

Diesmal hat James Bond [Sean Connery] den Bösewicht Goldfinger [Gert Fröbe] als Gegenspieler, der Fort Knox atomar verseuchen will. Ihm zur Seite steht Pussy Galore [Honor Blackman], die eine Staffel von Fliegerinnen befehligt, die ihr alle blind ergeben sind. Sie wird aber leider von 007 heterotherapiert.

Fr, 23.06., arte 04:20 Uhr:

Music Queens

R: Amandine Fredon, Rebecca Manzoni

Reportagereihe, die sich feministische und queere Musik genauer anhört, diesmal mit Sia Furler

So, 25.06., ZDF 03:35 Uhr:

Zarah – Wilde Jahre

D 2017, R: Richard Huber

Sechsteilige ZDF-Serie über Frauen und Feminismus der 1970er Jahre; im Mittelpunkt steht die §218-Aktivistin und Journalistin Zarah Wolf [Claudia Eisinger], die als stellvertretende Chefredakteurin bei einem sexistischen Hochglanzblatt anfängt. Bei ihren taffen Freundinnen regen sich auch lesbische Begierden … Es laufen die ersten beiden Folgen hintereinander.

Mo, 26.06., tagesschau24 22:20 Uhr:

Wie Gott uns schuf: Coming Out in der katholischen Kirche – Teil 2

D 2023, R: Hajo Seppelt, Katharina Kühn und Marc Rosenthal, Peter Wozny

Wie hat sich die Situation ein Jahr nach der ersten Reportage entwickelt? Hat sich die Situation queerer Menschen in der katholischen Kirche verbessert?

Mo, 26.06., WDR 00:00 Uhr:

Kroymann

D 2017

Zwei Folgen der Sketchserie von und mit Maren Kroymann

Mo, 26.06., arte 01:05 Uhr:

Game Girls, D/FRA/USA 2018, R: Alina Skrzeszewska (Doku über ein lesbisches obdachloses Paar in Los Angeles)

Di, 27.06., arte 04:48 Uhr morgens:

Music Queens

R: Amandine Fredon, Rebecca Manzoni

Reportagereihe, die sich feministische und queere Musik genauer anhört, diesmal steht mit der Band „Gossip“! Und Beth Ditto!

Di, 27.06., arte 01:20 Uhr:

Kommissar Marthaler – Die Sterntaler-Verschwörung

D 2017, R: Züli Aladag*

Marthaler [Matthias Koeberlin] und seine neue Kollegin Sarah Jonas [Alice Dwyer] treffen in der Wohnung einer ermordeten investigativen Journalistin auf deren Kollegin, die auch ihre Geliebte war …

Mi, 28.06., arte 14:15 Uhr:

Kiss Me Kosher

D/Israel 2020, R: Shirel Peleg*******

Als ihre Enkelin eine Deutsche mit nach Israel bringt und sie auch noch heiraten will, stellt sich die jüdische Großmutter von Shira quer. Nicht durchgängig geschmackssichere Komödie um Liebe, Geschichte und Gegenwart

Do, 29.06., ONE 21:15 Uhr:

Kroymann und das liebe Geld

D 2022

Dem finanziellen Problem der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten nimmt Maren Kroymann sich in der für sie typischen Weise satirisch und entlarvend an

Do, 29.06., BR 23:15 Uhr: N E U ! ! T I P P ! !

Tove

Finnland/Schweden 2020, R: Zaida Bergroth*******

Sehr schönes und bewegendes biografisches Porträt der finnischen Autorin und Zeichnerin Tove Jansson (1914-2001), die neben ihrer künstlerischen Suche nach der Richtung auch ein neues sexuelles Begehren entdeckt. Toll gespielt und auch inszenatorisch gut getroffen – schaut auf youtube nach Interviews mit ihr zu ihrem Leben, Werk – auch zu ihren „Mumins“…, oder hier https://www.youtube.com/watch?v=StO-NmkK5Aw

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org