Fernsehinfos vom 28.04. bis zum 19.05.2023

Fr, 28.04., arte 21:45 Uhr:

Whitney: Can I Be Me?

USA 2017, R: Nick Broomfield, Rudi Dolezal

Die Dokumentation spürt dem kurzen Leben der Schwarzen Sängerin Whitney Houston (1963-2012) nach und legt eine Verbindung zwischen ihrer unterdrückten Homosexualität und ihrem schrecklichen Ende nahe. Sehr berührend und sehr sehenswert!

Fr, 28.04., ZDFneo 21:45 Uhr:

The Social Network

USA 2010, R: David Fincher+

Fincher erzählt – leider etwas unkritisch und verharmlosend – die Geschichte des Facebook-Gründers Marc Zuckerberg [Jesse Eisenberg], der 2003 die Idee eines studentischen sozialen Netzwerkes von den reichen Winklevoss-Zwillingen stahl und damit millionenschwer wurde. Zu Beginn gibt’s eine Showeinlage mit einander küssenden Frauen

Sa, 29.04., arte 01:30 Uhr:

Hass gegen Queer

D 2022, R: Tristan Ferland Milewski

Gewalt gegen queere Menschen nimmt wieder zu, und die Bedrohung ist besonders stark, wenn unterschiedliche Diskriminierungsformen sich überschneiden. Hier erzählen Menschen, denen Gewalt angetan wurde, von ihren Erfahrungen und ihrem Umgang damit.

So, 30.04., SIXX 20:15 Uhr:

Eiskalte Engel

USA 1999, R: Roger Kumble**

Intrigante Geschwister versüßen sich die Tage am College mit ausgeklügelten Gemeinheiten. Dafür bringt Kathryn [Sarah Michelle Gellar] auch schon mal der naiven jungen Cecile [Selma Blair] das Küssen bei. Modernisierte „Gefährliche Liebschaften“-Version nach Choderlos de Laclos

So, 30.04., ARD 23:35 Uhr:

Cloud Atlas

USA/D 2012, R: Tom Tykwer, Lana & Andy Wachowski, Roman: David Mitchell+

Cineastischer Leckerbissen in sechs Erzählsträngen über philosophisch-weltgeschichtliche Zusammenhänge – mit vielen Stars [Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugh Grant, Susan Sarandon, Hugo Weaving u. a.] in immer und immer wieder anderen Rollen: Dabei spielen z. B. Schwarze Weiße oder umgekehrt – und genderübergreifend ist es – vermutlich Dank Lana, ehemals Larry Wachowski – sowieso. Die Story ist an manchen Stellen etwas dünn, aber insgesamt sehenswert, wenn mitunter auch sehr brutal in Szene gesetzt

Di, 02.05., SRF2 23:20 Uhr:

Up in the Air

USA 2009, R: Jason Reitman+

Der skrupellose Ryan Bingham [George Clooney] ist Vielflieger und dafür zuständig, Menschen in Filialen zu entlassen. Er verliebt sich unterwegs in Bonuskartensammlerin Alex [Vera Farmiga], muss aber erkennen, dass sein Lebenstraum sich nicht erfüllt. Zu Ryans Überraschung zieht Alex auch lesbische Beziehungen für sich in Betracht. Kluges und entlarvendes Gesellschaftsporträt, toll gespielt und inszeniert und: absolut sehenswert!

Di, 02.05., 3sat 23:45 Uhr:

Die Entscheidung – Christine Hug: Wenn Mann Frau ist

Schweiz 2022, R: Selina Beeri

Reportage über Christine, Jahrgang 1980, die nach einer Männerkarriere beim Militär erst vor wenigen Jahren entschied, als Frau zu leben

Di, 02.05., RBB 00:00 Uhr: N E U !

F*ck Berlin. Safer Spaces – Serie von Marie Villetelle

D 2023

Dokusoap über Menschen im Berliner Nachtleben. Verspricht eine Entdeckungsreise „mit weiblichem Blick auf das Thema Sex“

Mi, 03.05., ZDFneo 23:15 Uhr:

Weiblich, ledig, jung, sucht …,

USA 1992, R: Barbet Schroeder**

Die neue Mitbewohnerin von Allison [Bridget Fonda], Hedra [Jennifer Jason Leigh], entpuppt sich als obsessive Frau, die nach und nach von Allison und ihrem Leben Besitz ergreift. Psychothriller, der in seinen Horrorvorstellungen auf alte Frauen- und Lesbenklischees setzt

Mi, 03.05., arte 00:40 Uhr:

Thailand: Das dritte Geschlecht

D 2016, R: Carmen Butta

Reportage über Kathoey, die in der Filmbeschreibung definiert werden als „Männer, die sich als Frauen fühlen“

Do, 04.05., ONE 23:10 Uhr:

Kroymann

mehrere Folgen der Sketchreihe von und mit Maren Kroymann hintereinander

Fr, 05.05., ONE 23:00 Uhr:

Was nützt die Liebe in Gedanken?

D 2003, R: Achim von Borries+

Im Jahr 1927 beschließen zwei Oberprimaner [Daniel Brühl und Alexander Diehl] aus dem Leben zu scheiden, wenn sie keine Liebe mehr spüren. Nach einigem Hin und Her kommt es nach einer wilden Party zum Eklat. Über Lesben wird nur mal kurz geredet

Fr, 05.05., arte 00:35 Uhr:

L’auberge Espagnole – Wiedersehen in St. Petersburg

FRA/UK 2005, R: Cédric Klapisch**

Sequel zu „Barcelona für ein Jahr“: Der geschwätzige Xavier erzählt aus seinem langweiligen Leben und von seiner Suche nach der Liebe. Vorübergehend wohnt er bei Isabelle [Cécile de France], die auch hier wieder zahlreiche Affären mit Frauen hat. Aneinandergereihte belanglose Stories in zugegeben ausgefeilter Technik

Sa, 06.05., ZDF 20:15 Uhr: N E U ! !

Theresa Wolf – Der schönste Tag

D 2023

Krimireihe um die Rechtsmedizinerin Theresa Wolf [Nina Gummich], die in Jena ermittelt. Diesmal geht es um den Mord an Patrick, der vor seiner Geschlechtsangleichung als Frau registriert war

Sa, 06.05., BR 22:05 Uhr:

Bamberger Reiter. Ein Frankenkrimi

D 2012, R: Michael Gutman**

Die Kommissare Peter Haller und Sven Schäuffele klären einen Mord an einer jungen Western-Reiterin, deren Pferd mit einem gespannten Seil zu Fall gebracht wurde. So. Wenn ich euch jetzt an die gängigen Lesbenklischees erinnere, wisst ihr schon, wie der dumpfbackene Krimi ausgeht …

Sa, 06.05., ONE 00:40 Uhr:

Sa, 06.05., 3sat 02:10 Uhr:

Being Sascha

Schweiz/D 2020, R: Manuel Gübeli

Kurzdoku über die nicht-binäre Transperson Sascha, die weder das Label „männlich“ noch „weiblich“ für sich passend findet

So, 07.05., Tele5 01:05 Uhr:

Emanuela/Emmanuelle

Frankreich 1973, R: Just Jaeckin*

Emmanuelle [Sylvia Kristel], die mit einem Diplomaten verheiratet ist, dem sie gehorcht (!), vergnügt sich in Thailand. Nach diversen sexuellen Begegnungen mit Männern verliebt sie sich in Bee [Marika Green], die sich jedoch nicht binden will. Erster Film der fast legendären Reihe

Mo, 08.05., Kabel1 22:50 Uhr:

Romeo Must Die

USA 2000, R: Andrzej Bartkowiak+

Traditionelle Hetero-Action: Ein schwarzes und ein asiatisches Syndikat bekämpfen einander bis aufs Blut. Am Anfang gibt es eine kurze Showeinlage mit sich küssenden Frauen in einem Nachtclub

Di, 09.05., ONE 13:55 Uhr:

Winnetous Weiber

D 2014, R: Dirk Regel**

Zu Pferd besuchen fünf unterschiedliche Frauen die Drehorte der Karl-May-Filme der sechziger Jahre. Unterwegs sind aber vor allem die persönlichen Probleme der Beteiligten Thema. So geraten Gabriele/Gabi (Floriane Daniel) und Maren (Nina Kronjäger) mehrmals miteinander in Streit, denn Gabi ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch in sie verliebt. Maren Kroymann ist auch mit dabei – als schnöselige Hetenwitwe!

Do, 11.05., ONE 23:40 Uhr:

Kroymann: Die Entgiftung

D 2020

Sketch-Comedy mit Maren Kroymann und u.a. Annette Frier

Do, 11.05., ZDF 01:40 Uhr:

Die Toten vom Bodensee: Der Blutritt

D/Österreich 2020, R: Michael Schneider**

Das ermittelnde Team, bestehend aus dem deutschen Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und der österreichischen Kriminalinspektorin Hannah Zeiler (Nora Waldstätten), untersucht den Mord an einer Pferdezüchterin. Zunächst wird ihre Gestütswärterin, Daria Roth (Jule Ronstedt), verdächtigt, weil sie mit ihr eine Affäre hatte. Aber diese Geschichte dient nur dazu, die Zuschauenden auf eine falsche Fährte zu locken…

Sa, 13.05., WDR 20:15 Uhr:

Donna Leon – Venezianisches Finale

D 2003, R: Sigi Rothemund, Krimi: Donna Leon*

Commissario Brunetti [Uwe Kokisch] geht der Ermordung eines homophoben Dirigenten nach und verdächtigt u. a. die lesbische Opernsängerin Flavia Petrelli [Leslie Malton], die mit ihrer Agentin Brett Lynch [Gesine Cukrowski) zusammenlebt. Naja …

So, 14.05., ONE 15:10 Uhr:

Mother’s Day – Liebe ist kein Kinderspiel

USA 2016, R: Garry Marshall

Verschiedene, miteinander lose verwobene Episoden zentrieren sich auf romantisch-komödiantische Ereignisse am und zum Muttertag – dazu unüberhörbare rassistische Späße eines Elternpaares: Wo wollte der Stuss noch gleich witzig sein??

So, 14.05., Tele5 00:20 Uhr:

Emmanuelle 2 – Garten der Liebe

FRA 1975, R: Francis Giacobetti**

Auf einem Schiff, das Emmanuelle [Sylvia Kristel] zu ihrem Ehemann bringen soll, wird sie versehentlich in einem Frauenschlafsaal untergebracht. Klischeegetreu wird sie hier in die „lesbische Liebe“ eingeführt und gibt ihr Wissen pflichtbewusst weiter. Genretypische Aneinanderreihung von Sexszenen

Di, 16.05., arte 01:40 Uhr:

Di, 16.05., Tele5 22:15 Uhr:

Sin City – Recut & Extended

USA 2005, R: Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino*

Der Held Marv [Mickey Rourke] findet nach zahlreichen Verletzungen Unterschlupf bei seiner lesbischen Freundin Lucile [Carla Gugino]. Es geht aber vorwiegend um harte Männer: z. B. um Cop Hartigan [Bruce Willis] oder den Privatdetektiv Dwight [Clive Owen]. Düsterer Comic-Stil mit Wellen von Farben im dunklen Schwarzweiß.

Mi, 17.05., ARD 20:15 Uhr: N E U ! !

Meine Freundin Volker

D 2022, R: Piotr J. Lewandowski

Der Inhalt liest sich ein wenig wie von „Sister Act“ geklaut: Vivian ist Star der Drag-Scene auf St. Pauli und muss vor der Mafia fliehen. Sie versteckt sich – nein, nicht in einem Kloster! – in einer Heterofamilie als Heteromann … Hm, ich weiß nicht …

Mi, 17.05., NDR 23:35 Uhr: N E U ! !

Queer und muslimisch

R: Lennart Herberhold

Es werden drei Personen porträtiert, die sich als queer verstehen und als Muslim*innen

Do, 18.05., WDR 08:25 Uhr:

Verliebt in Amsterdam

D 2017, R: Florian Froschmeyer***

Deutscher Karrierist verliebt sich in Amsterdamerin, die mit Eltern, Schwestern und deren lesbischer Geliebter auf einem Hausboot lebt

Do, 18.05., SRF1 23:55 Uhr:

Porträt einer jungen Frau in Flammen

FRA 2019, R: Céline Sciamma********

Ende des 18. Jahrhunderts erhält die Pariser Malerin Marianne [Noémie Marchant] den Auftrag, auf einer abgelegenen Insel die Tochter einer Gräfin zu zeichnen, um dem zukünftigen Ehemann zeigen zu können, wie sie aussieht. Zunächst zeigt die Braut [Adèle Haenel] keinerlei Interesse, sich überhaupt zu zeigen. Aber dann kommen die Frauen einander näher als erwartet… Intensives Nachfühlen lesbischer (Kunst-)Geschichte, angesiedelt in einer Zeit, aus der kaum Lesbisches erhalten ist: Mehr als sehenswert!!!

Do, 18.05., SWR/SR 00:15 Uhr:

Tödliche Geheimnisse – Das Versprechen

D 2020, R: Barbara Kulcsar****

Dritte Polit-Geschichte um die Ex-Geliebten Karin [Anke Engelke] und Rommy [Nina Kunzendorf], die als Redakteurin und Journalistin investigativ unterwegs sind. Diesmal geht’s um dunkle Machenschaften im Baugewerbe

