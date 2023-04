Fernsehinfos vom 08.04. bis zum 21.04.2023

Sa, 08.04., RTL2 16:15 Uhr:

Flashdance

USA 1983, R: Adrian Lyne+

Eine junge Schweißerin [Jennifer „The L-Word“ Beals] träumt von einer Karriere als Balletttänzerin. Der Koch im Club, in dem sie nachts tanzt, erzählt lesbenfeindliche Witze … Bis auf diese Einlagen ganz nett …

Sa, 08.04., ONE 18:45 Uhr:

Faltenfrei

D 2021, R: Dirk Kummer**

Stella Martin [Adele Neuhauser], unleidlicher Top-Star der Kosmetikbranche, hadert verärgert mit dem Älterwerden. Nach einem Unfall kann sie plötzlich die (wenig schmeichelhaften) Gedanken ihrer Mitmenschen hören – dabei interessiert sie das zunächst gar nicht. Freilich kommt es bald anders: Stella wird „geläutert“ – und findet nicht nur im zwischenmenschlichen Umgang neue Ufer …

Sa, 08.04., RTL 23:00 Uhr:

Take Me Out – Girls Girls Girls

Dating-Show, diesmal – und sogar häufiger – mit lesbischen Frauen, die eine andere begaffen, bewerten und auf den Buzzer drücken – tolle Idee, ne? Geht’s noch?! Wie doof ist das denn!

Sa, 08.04., ONE 21:45 Uhr:

Der Fall Vera Brühne

D 2001, R: Hark Bohm

Zweiteiliger Fernsehfilm (beide Teile hier hintereinander) über Vera Brühne [Corinna Harfouch], die 1962 wegen Mordes an ihrem Arbeitgeber zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Die Inszenierung zeigt sie berechnend und kalt; ihre beste Freundin und zeitweise Geliebte traut ihr einen Mord zu. Vera Brühne wurde 1979 begnadigt und starb 2001

Sa, 08.04., 00:00 Uhr:

Mankells Wallander: Todesengel

Schweden/D 2009, R: Agneta Fagerström-Olsson***

Die Chorleiterin eines Chores mit jungen Frauen hat ein begehrliches Auge auf eine der Frauen aus dem Chor geworfen, dann verschwindet Miranda, eine andere Chorsängerin …Wallander ermittelt.

So, 09.04., HR 05:50 Uhr morgens:

Queertopia – Struggles unterm Regenbogen

D 2023

Start einer vielversprechenden vierteiligen Reihe, die sich diesen Fragen widmet: Wer oder was ist überhaupt „queer“? Wer gehört dazu, wer wird ausgeschlossen? Wer kämpft mit wem? Wer streitet sich? Worüber?

So, 09.04., ONE 16:25 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

So, 09.04., SWR/SR 00:35 Uhr nachts:

Frühstück bei Tiffany

USA 1961, R: Blake Edwards+

Die Romanverfilmung nach Truman Capote rückt die gerade den Kinderschuhen entwachsene Lebedame Holly Golightly [Audrey Hepburn], die sich erst am Schluss für den armen Lebemann Paul [George Peppard] entscheidet, ins Zentrum der Geschichte des US-amerikanischen Jet-Sets der vierziger Jahre. Im Roman geht Holly nach Brasilien und verschwindet aus Pauls Leben. Ihre New Yorker Zeit wird aus seiner Erinnerung geschildert und ihm berichtet sie des Öfteren von lesbischen Frauen in ihrem Umfeld; es klingt, als hätte sie auch eigene Erfahrungen gesammelt. Aber das alles hat Blake Edwards einfach ignoriert!

So, 09.04., ONE 00:55 Uhr:

Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt

USA/SINGA/MALAY/INDON 2012, R: Lorene Scafaria*

Steve Carell und Keira Knightley als zwei, die sich angesichts des Weltuntergangs finden. Es gibt einen Kuss mit einer Kellnerin. Punkt.

So, 09.04., Sat1 01:25 Uhr:

From Hell

TSCHECH/USA 2001, R: Albert + Alan Hughes**

Ein drogensüchtiger Polizeiinspektor [Johnny Depp] soll in einem London der Jahrhundertwende einem Prostituiertenmörder, angelehnt an die Person des „Jack the Ripper“, das Handwerk legen. Liz, eine der Sexarbeiterinnen, ist lesbisch …

So, 09.04., ProSieben 02:50 Uhr:

V wie Vendetta

UK/USA/D 2006, R: James McTeigue**

Ein faschistischer Großkanzler [John Hurt] beherrscht einen Überwachungsstaat, gegen den ein mysteröser Gegenspieler, V [Hugo Weaving] antritt. In einer Gefängnisszene lässt eine wegen ihres Lesbischseins inhaftierte Frau ihre Zellennachbarin an ihrem Leben teilhaben … In Teilen spitzfindiges Fantasydrama

Di, 11.04., arte 21:45 Uhr: N E U ! !

Hass gegen Queer

D 2022, R: Tristan Ferland Milewski

Gewalt gegen queere Menschen nimmt wieder zu, und die Bedrohung ist besonders stark, wenn unterschiedliche Diskriminierungsformen sich überschneiden. Hier erzählen Menschen, denen Gewalt angetan wurde, von ihren Erfahrungen und ihrem Umgang damit.

Mi, 12.04., HR 14:30 Uhr:

Eltern allein zu Haus: Die Winters

D 2017, R: Josh Broecker**

Teil eines Fernsehdreiteilers über wechselnde Paare und Familienprobleme: Matthias Winter [Walter Sittler] versteht nicht, wieso die eigene Tochter plötzlich lesbisch wird …

Mi, 12.04., arte 20:15 Uhr:

L’auberge Espagnole – Wiedersehen in St. Petersburg

FRA/UK 2005, R: Cédric Klapisch**

Sequel zu „Barcelona für ein Jahr“: Der geschwätzige Xavier erzählt aus seinem langweiligen Leben und von seiner Suche nach der Liebe. Vorübergehend wohnt er bei Isabelle [Cécile de France], die auch hier wieder zahlreiche Affären mit Frauen hat. Aneinandergereihte belanglose Stories in zugegeben ausgefeilter Technik

Do, 13.04., RBB 23:45 Uhr:

Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?

D/Schweiz 2017, R: Julia von Heinz***

Familiäre Konflikte: Eine Ehefrau und Mutter (Corinna Harfouch) hat es satt und setzt Ehemann und Tochter Alex [Meret Becker] an einer Autobahnraststätte aus. Alex kommt dadurch der Truckerin Marion [Sabine Timoteo] näher…

Do, 13.04., SRF2 00:10 Uhr:

Rubbeldiekatz

D 2011, R: Detlev Buck**

Der glücklose Charleys-Tante-Mime Alexander [Matthias Schweighöfer] übernimmt als Alexandra notgedrungen die Rolle eines BDM-Mädels in einem Unterhaltungsfilm über Nazis und verliebt sich –– echt jetzt? Aber so was hatten wir doch noch nie!!!! – in seine Filmpartnerin [Alexandra Maria Lara]. Überwiegend witzloser Klamauk, der viele seiner Gags auf Kosten von Schwulen präsentiert

Fr, 14.04., 3sat 01:45 Uhr:

Kroymann und das liebe Geld

D 2022

Dem finanziellen Problem der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten nimmt Maren Kroymann sich in der für sie typischen Weise satirisch und entlarvend an

Sa, 15.04., ServusTV 22:40 Uhr:

L.A. Confidential

USA 1997, R: Curtis Hanson+

Polizeikrimi, in den Fünfzigern angesiedelt, um drei Cops [Kevin Spacey, Guy Pearce und Russell Crowe], suchen nach einem Polizistenmörder. In einer Partyszene ist ein Frauenpaar in weißem Frack zu sehen.

Mo, 17.04., WDR 23:45 Uhr:

Nicht dein Ernst! – Eine Frage des Geschlechts

D 2020

Talkshow mit den Moderatorinnen Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe [ist das nicht einer der zahlreichen dumpfbackigen Promis, die u. a. Gendern nicht für nötig halten? Doch, oder?], die sich mit der Kabarettistin Maren Kroymann unter anderem über Sexismus und geschlechtergerechte Sprache unterhalten — hoffentlich streiten?!

Mi, 19.04., arte 20:15 Uhr:

L’auberge espagnole – Beziehungsweise New York

FRA 2013, R: Cédric Klapisch***

Dritter Teil der unsäglichen Porträts von Absolvent_innen des europäischen Erasmus-Bildungsprogramms, erneut mit dem gleichen unsympathischen Ensemble, das sich bewusstlos treiben lässt und jegliche verantwortliche Entscheidung ablehnt: Also wieder mit dem nervigen Xavier, seiner schwankenden Frau Wendy, die ihn für New York verlässt, und mit der gemeinsamen lesbischen Freundin Isabelle [Cécile de France]. – Hoffentlich ist der Murks jetzt wirklich mal zu Ende!

Do, 20.04., ONE 20:15 Uhr:

Kroymann

Neue Folge der Sketch-Reihe von und mit Maren Kroymann

Fr, 21.04., ZDFneo 21:40 Uhr:

In & Out

USA 1997, R: Frank Oz*

Als der beliebte Kleinstadtlehrer Howard [Kevin Kline] von einem ehemaligen Schüler öffentlich als schwul bezeichnet wird, ändert sich sein Leben schlagartig. Seine Braut [umwerfend wie immer: Joan Cusack] verkraftet die Entwicklungen nicht und fürchtet: „Sind denn hier alle schwul?“ Schließlich erklären selbst eingefleischte Heteras sich aus Solidarität als lesbisch … Gute-Laune-Unterhaltung mit Märchen-Ende

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2023)



