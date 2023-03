Fernsehinfos vom 25.03. bis zum 07.04. 2023

Sa, 25.03., ARD 15:30 Uhr:

Eltern allein zu Haus: Die Winters

D 2017, R: Josh Broecker**

Teil eines Fernsehdreiteilers über wechselnde Paare und Familienprobleme: Matthias Winter [Walter Sittler] versteht nicht, wieso die eigene Tochter plötzlich lesbisch wird …

Sa, 25.03., Sat1 20:15 Uhr:

Mr and Mrs Smith

USA 2005, R: Doug Liman+

Killerpaar [Brad Pitt und Angelina Jolie], das jeweils nichts vom Beruf der Partnerin/des Partners weiß, wird dummerweise mit jeweils einem Mordauftrag gegeneinander aufgehetzt; frech-blutige Action, bei der eine lesbische Computer-Expertin einen Kurzauftritt hat

Sa, 25.03., Sat1 22:40 Uhr:

Miss Undercover

USA 1999, R: Daniel Petri*

Polizistin [Sandra Bullock] ermittelt undercover bei Schönheitswettbewerb – natürlich als „hässliches Entlein“ – bei dem sich während der Verleihung auch eine Lesbe outet… Öder Bullock-Witz, der dem huldigt, was er zu kritisieren vorgibt

Sa, 25.03., SRF1 22:45 Uhr:

Tod auf dem Nil

UK 1977, R: John Guillermin+

Hercule Porree — pardonnez-moi, Poirot! [Peter Ustinov] ermittelt auf einem Nildampfer, auf dem ein Mord verübt wurde. Dabei beobachtet er auch die Witwe Mrs. Van Schuyler [Bette Davis] und die ihr in einer Art Hassliebe verbundene Gesellschafterin (?!) Miss Bowers [Maggie Smith] …

Sa, 25.03., arte 01:40 Uhr: N E U !

Dorothys Dämonen

FRA 2021, R: Alexis Langlois (Abgedrehter Kurzfilm über eine junge Regisseurin, der es plötzlich nicht mehr gelingen will, ihre queeren Trashfilme zu finanzieren, die alle Welt für viel zu subversiv hält. – Falls eine nicht bis zur Umstellung auf Sommerzeit auf bleiben will: https://www.arte.tv/de/videos/100196-000-A/dorothys-daemonen/)

Di, 28.03., ONE 23:20 Uhr:

Miss Marple: Ein Mord wird angekündigt

UK/USA 2005, R: John Strickland***

In einer Kleinstadt, in der Miss Marple [Geraldine McEwan) gerade zu Gast ist, wird öffentlich ein Mord angekündigt, der alle auf den Plan ruft. Unter den Verdächtigen gibt’s auch ein lesbisches Paar – aber furchtbar klischeehaft dargestellt!

Do, 30.03., ZDFinfo 11:15 Uhr:

Liebe, Lust und Leidenschaft – Sex im geteilten Deutschland

D 2023

Reportage mit Zeitzeug*innen über Hetero- und Homosexualität

Do, 30.03., RBB 20:15 Uhr:

Vicky Cristina Barcelona

USA/SPA 2007, R: Woody Allen**

Zwei junge Amerikanerinnen [Rebecca Hall und Scarlet Johansson] beginnen in Barcelona eine Dreiecksbeziehung mit dem Macho Juan Antonio [Javier Bardem]. Seine Ex-Frau [Penelope Cruz] mischt schließlich das Dreieck nachdrücklich auf. Teilweise unterhaltsam, teilweise voller abgegriffener Klischees.

Do, 30.03., HR 22:30 Uhr: N E U ! !

Queertopia – Struggles unterm Regenbogen

D 2023

Start einer vielversprechenden vierteiligen Reihe, die sich diesen Fragen widmet: Wer oder was ist überhaupt „queer“? Wer gehört dazu, wer wird ausgeschlossen? Wer kämpft mit wem? Wer streitet sich? Worüber?

Do, 30.03., HR 23:15 Uhr:

Der „Schwulenparagraph” – Geschichte einer Verfolgung

D 2019, R: Marco Giacopuzzi

Gut recherchierte Doku über deutsche Homosexuellen-Verfolgung in West und Ost: „Ich weiß nicht, wo Verfolgen anfängt“, sagt der Aktivist Peter Rausch im Interview. Jedenfalls nicht erst mit einem Strafrechtsparagraphen. Auch Frauen, die wegen lesbischer Lebensweise ins Visier von Staat und Polizei gerieten, kommen zu Wort. Befragte Expert_innen u. a.: Rüdiger Lautmann, Michael Schwartz, Jens Dobler, Marcus Velke, Gottfried Lorenz, Kirsten Plötz)

Fr, 31.03., arte 05:00 Uhr morgens:

All you need is love? – Wie der Krieg die Liebe veränderte

D 2023

In der Reihe „Tracks East“ wird heute nach den Liebesbeziehungen der Menschen in der Ukraine während des anhaltenden Krieges gefragt. Unter den Befragten sind auch queere Personen.

Fr, 31.03., HR 10:10 Uhr:

Chor der Mutigen – LGBT-Diskriminierung in Polen

D 2023 (Der polnische LGBTQI-Chor „Voces Gaudii“ kommt nicht zum Singen, weil die Veranstaltungen immer wieder abgesagt werden, wenn die Verantwortlichen erfahren, um was für einen Chor es sich handelt. Findet das Konzert nun doch statt?)

Fr, 31.03., ONE 21:00 Uhr:

Mein Sohn Helen

D 2015; R: Gregor Schnitzler

Ein Vater [Heino Ferch] tut sich schwer damit, dass sein vermeintlicher Sohn [Jannik Schümann] plötzlich als Frau aus einem Auslandsaufenthalt zurückkehrt … Zu viel Ferch und zu wenig Trans* …

Fr, 31.03., ZDFneo 21:40 Uhr:

Kalender Girls

UK 2003, R: Nigel Cole+

In dem kleinen britischen Dorf Skipton engagieren sich gelangweilte Frauen im Women’s Institute und machen auf Initiative von Chris (Helen Mirren) einen Kalender mit Aktfotos, die ein verklemmter Sohn der erwachsenen Frauen schon mal falsch versteht …

Sa, 01.04., ZDF 12:05 Uhr:

Ein Mann, ein Fjord

D 2008, R: Angelo Colagrossi*

Klamaukige Roadmovie-Komödie um den Gewinner eines Preisausschreibens: Krabbe [Jürgen Tarrach] soll in Norwegen einen Fjord entgegennehmen. Seine Frau [Anneke Kim Sarnau] reist hinterher und verfällt kurzzeitig dem Charme der mitreisenden Ulrike [Petra Zieser]. Horst Schlämmer [Hape Kerkeling] beobachtet alles … Mitunter verirrt die hanebüchene Story sich in Ungereimtheiten, Spaß macht es stellenweise trotzdem …

Sa, 01.04., SWR/SR 12:30 Uhr:

Eins ist nicht von dir

D 2015, R: Udo Witte*

Bürgerliche Posse: Als Rache für seine Affären mit anderen Frauen hinterlässt eine Ehefrau ihrem Mann die Information, eines der gemeinsamen Kinder sei nicht von ihm. Witwer Uli (Michael Gwisdek) stolpert dabei auch über lesbische Freundinnen seines Sohnes.

Sa, 01.04., ONE 20:15 Uhr:

The Danish Girl

UK/D/USA 2015, R: Tom Hooper, Vorlage: David Ebershoff*

Die dänische Künstlerin Gerda Wegener (Alicia Vikander) malt ihren Mann Einar (Eddie Redmayne), ein bekannter Landschaftsmaler, in ihren Skizzen zunehmend mit weiblichen Zügen. Einar beginnt in den 1920er Jahren in Kopenhagen, auch in der Öffentlichkeit als Frau aufzutreten und sich Lili Elbe zu nennen. In den dreißiger Jahren lässt Lili sich als vermeintlich erste Person operativ zu einer Frau angleichen, und zwar von Dr. Kurt Warnekros (1882-1949, hier dargestellt von Sebastian Koch) in Dresden. Der Film, der sich nicht an biografische Fakten, sondern an den Roman von Ebershoff hält, konzentriert sich primär auf das Liebespaar Wegener. Außerdem wird beispielsweise die „journalistische Inszenierung“ dieser Geschlechtsangleichung nicht berücksichtigt, dafür jedoch zahlreiche Behauptungen der medialen Berichterstattung als gegeben gesetzt

So, 02.04., ONE 15:15 Uhr:

Faltenfrei

D 2021, R: Dirk Kummer**

Stella Martin [Adele Neuhauser], unleidlicher Top-Star der Kosmetikbranche, hadert verärgert mit dem Älterwerden. Nach einem Unfall kann sie plötzlich die (wenig schmeichelhaften) Gedanken ihrer Mitmenschen hören – dabei interessiert sie das zunächst gar nicht. Freilich kommt es bald anders: Stella wird „geläutert“ – und findet nicht nur im zwischenmenschlichen Umgang neue Ufer …

Mo, 03.04., arte 21:55 Uhr:

Mona Lisa

UK 1986, R: Neil Jordan**

Als Chauffeur betet George [Bob Hoskins] eine schwarze Edelprostituierte [Cathy Tyson] an und sucht mit ihr nach ihrer Freundin. Leider stehen die beiden so gar nicht auf ihn …

Mi, 05.04., arte 20:15 Uhr:

L’auberge espagnole – Barcelona für ein Jahr

FRA/SPA 2002, R: Cédric Klapisch****

Der junge Pariser Xavier [Romain Duris] bewirbt sich für ein Studienjahr in Barcelona, um anschließend für die Europäische Kommission arbeiten zu können. Nach einiger Orientierungslosigkeit landet er in einer europäisch gemischten Wohngemeinschaft und lässt sich dort von seiner belgischen lesbischen Mitbewohnerin [Cécile de France] über lesbische Liebe aufklären. Belangloser Europa-Werbefilm mit den offenbar zielpublikumgerechten verklemmten Jungmännern – – gäähn …

Do, 06.04., Sat1 20:15 Uhr:

Die Wanderhure

D/Österreich 2010, R: Hansjörg Thurn**

Konstanz, 1414: Marie [Alexandra Neldel] wird, weil sie den Heiratsplänen der Männer nicht nachkommt, vergewaltigt, zur Hure gemacht und aus der Stadt gejagt. Unterwegs wird sie von Wanderhuren aufgepäppelt, besonders von Hiltrud [Nadja Becker], die ihr später auch helfen wird, sich an ihren Peinigern zu rächen. Triviales, aber ganz unterhaltsames Historienabenteuer

Do, 06.04., SWR/SR 23:40 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

Fr, 07.04., ONE 20:15 Uhr:

Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt

USA/SINGA/MALAY/INDON 2012, R: Lorene Scafaria*

Steve Carell und Keira Knightley als zwei, die sich angesichts des Weltuntergangs finden. Es gibt einen Kuss mit einer Kellnerin. Punkt.

Fr, 07.04., Vox 22:30 Uhr:

Girls‘ Night Out

USA 2017, R: Lucia Aniello***

Ein Junggesellinnenabend läuft völlig aus dem Ruder, als ein paar Freundinnen einen Stripper bestellen und die Sau rauslassen. Unter den Durchgeknallten sind auch zwei Frauen, die früher mal ein Paar waren

Fr, 07.04., ProSieben 01:10 Uhr:

V wie Vendetta

UK/USA/D 2006, R: James McTeigue**

Ein faschistischer Großkanzler [John Hurt] beherrscht einen Überwachungsstaat, gegen den ein mysteröser Gegenspieler, V [Hugo Weaving] antritt. In einer Gefängnisszene lässt eine wegen ihres Lesbischseins inhaftierte Frau ihre Zellennachbarin an ihrem Leben teilhaben … In Teilen spitzfindiges Fantasydrama

