Fernsehinfos vom 11. bis zum 24. 03.2023

Sa, 11.03., MDR 18:00 Uhr:

Chor der Mutigen – LGBT-Diskriminierung in Polen

D 2023

Der polnische LGBTQI-Chor „Voces Gaudii“ kommt nicht zum Singen, weil die Veranstaltungen immer wieder abgesagt werden, wenn die Verantwortlichen erfahren, um was für einen Chor es sich handelt. Findet das Konzert nun doch statt?

Sa, 11.03., 3sat 20:15 Uhr:

Spice Girls: Girl Power erobert die Welt

UK 2022, R: Vari Innes, Alice McMahon-Major

Porträtfilm über die Girlieband „Spice Girls“, die von LGBTiQ gefeiert wurde und deren Mitglieder sich teilweise auch persönlich für Homosexuellenrechte einsetz(t)en

Sa, 11.03., 3sat 21:45 Uhr:

The True Story of Lady Gaga

USA 2022

Porträt der Popikone Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta, geboren 1986), die mit Songs wie „Born this way“ (2011) vor allem queeren Jugendlichen den Rücken stärkt

Sa, 11.03., ORF1 01:15 Uhr:

The Favourite – Intrigen und Ihrsinn

UK/IRL/USA 2018, R: Yorgos Lanthimos

Am englischen Hof des frühen 18. Jahrhunderts behandelt Königin Anne [1665-1714, dargestellt von Olivia Colman] Politik und ihre Untergebenen willkürlich und gesteuert – sowohl von diversen Launen als auch von den Frauen [Rachel Weisz und Emma Stone], mit denen sie intim wird. Treffend inszeniert und gut gespielt – aber sehr rau und in Teilen wegen des Psychoterrors unerträglich

So, 12.03. arte 20:15 Uhr:

Rebecca

USA 1940, R: Alfred Hitchcock, Roman: Daphne Du Maurier+

Eine unerfahrene Gesellschafterin [Joan Fontaine] heiratet einen Witwer und stößt bei Haushälterin Mrs. Danvers [Judith Anderson] , die die verstorbene Hausherrin immer noch verehrt, auf mysteriöse Abwehr … Nett-düsterer Thriller

So, 12.03., Tele5 20:15 Uhr:

Red Sonja – Die Rache der Schwertkämpferin

NL/USA 1985, R: Richard Fleischer+

Weil Sonja (Brigitte Nielsen) ihr nicht gehören will, wird ihre Familie von der Königin Gedren (Sandahl Bergman) ermordet, sie selbst von ihren Schergen vergewaltigt und gequält – Fantasy-Trash mit Frauenduell als Showdown

So, 12.03., RTL2 22:30 Uhr:

Die Hochzeits-Crasher

USA 2005, R: David Dobkin+

Zwei junge Männer [Vince Vaughn und Owen Wilson] mischen sich wahllos unter Hochzeitsgesellschaften, um dort diverse sexuelle Abenteuer zu erleben. In diesem Zoten-Quark werden einige Witze auf Kosten von Lesben gemacht.

Di, 14.03., DisneyChannel 20:15 Uhr:

Juno

USA 2007, R: Jason Reitman+

Als eine Sechzehnjährige [Ellen, jetzt Eliot Page] schwanger wird, entscheidet sie, ihr Kind geeigneten Pflegeeltern zu überlassen. Bei der Suche nach den Richtigen zieht sie auch kurzzeitig ein Lesbenpaar in Betracht

Fr, 17.03., Tele5 20:15 Uhr:

Im Auftrag des Teufels

USA 1997, R: Taylor Hackford*

Der erfolgreiche Anwalt Lomax [Keanu Reeves] lässt sich auf einen diabolischen Pakt mit dem mächtigen John Milton [Al Pacino] ein, bis seine Ehe und auch seine moralischen Überzeugungen dran glauben müssen. Seine Frau Mary Ann [Charlize Theron] wird mitunter diffus von den Hexen des Teufels auf der Toilette angebaggert …

Sa, 18.03., ZDFneo 20:15 Uhr:

Tootsie

USA 1982, R: Sydney Pollack*

Travestieklassiker aus dem Showbusiness: Als Serienstar Julie [Jessica Lange] sich mit ihrer neuen Kollegin Tootsie [Dustin Hoffman] anfreundet, gibt sie schließlich mehr oder weniger zu, sich in „sie“ verliebt zu haben, dies aber nicht leben zu können

Sa, 18.03., SuperRTL 20:15 Uhr:

Pitch Perfect

USA 2012, R: Jason Moore**

Musikkomödie um einen Jungmädchenchor einer Highschool, mit allen Klischees einander bekriegender junger Frauen; kleine lesbische Mini-Nebengeschichte, nix Neues

Sa, 18.03., NDR 21:45 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auch auf den zweiten Blick nicht erkennen …

Sa, 18.03., RBB 22:00 Uhr:

Donna Leon – Acqua alta

D 2004, R: Sigi Rothemund

Die lesbische Archäologin Brett Lynch [Gesine Cukrowski], die Commissario Brunetti [Uwe Kockisch] in “Venezianisches Finale” kennengelernt hatte, wird brutal zusammengeschlagen, als sie vor dem Haus auf ihre Freundin Flavia Petrelli [Leslie Malton] wartet. Brunetti findet mit Petrellis Hilfe heraus, dass Lynch einem Kunstdieb auf der Spur ist … Belangloser und etwas lieblos inszenierter Krimi, in dem jedoch das lesbische Paar eine bedeutende Rolle spielt

Sa, 18.03., SRF1 23:55 Uhr:

Basic Instinct

USA 1992, R: Paul Verhoeven****

Polizist Nick Curran [Michael Douglas] gerät in den Bann der des Mordes verdächtigen Schriftstellerin Catherine Tramell [Sharon Stone]; ihre Geliebte muss dafür dran glauben. Umstrittener und überschätzter Hetero-Sex-Thriller

Sa, 18.03., ARD 02:00 Uhr:

Donna Leon – Venezianisches Finale

D 2003, R: Sigi Rothemund, Krimi: Donna Leon*

Commissario Brunetti [Uwe Kokisch] geht der Ermordung eines homophoben Dirigenten nach und verdächtigt u. a. die lesbische Opernsängerin Flavia Petrelli [Leslie Malton], die mit ihrer Agentin Brett Lynch [Gesine Cukrowski) zusammenlebt. Naja …

So, 19.03., 3sat 09:05 Uhr:

Emilia Roig – Eine Welt ohne Rassismus

Österreich 2022

Sendung aus der SRF-Gesprächsreihe „Sternstunde Philosophie“ mit der Schwarzen queeren Politologin und Autorin von „Why We Matter“, Emilia Roig (Jg. 1983), die seit 2005 in Berlin lebt

So, 19.03., ORF2 23:05 Uhr:

Der Boden unter den Füßen

Österreich 2019, R: Marie Kreutzer

Die erfolgreiche Unternehmensberaterin Lola [Valerie Pachner] arbeitet zu viel und verliert die Bodenhaftung, als ihre labile Schwester einen Suizidversuch unternimmt. Da hilft auch nicht, dass sie mit ihrer Chefin Elise [Mavie Hörbiger] ein Verhältnis hat. Toll gespielte Psychostudie mit Thriller-Effekten

So, 19.03., SRF1 01:10 Uhr:

Blade Runner – The Final Cut

USA 1982, R: Ridley Scott+

Detektiv Deckard [Harrison Ford] jagt menschlich werdende Replikanten und testet auch die attraktive Rachel [Sean Young] auf ihre „Menschlichkeit“: “Ist es ein Test, ob ich Replikant bin oder eine Lesbierin, Mr. Deckard?“ Zukunftweisender Science Fiction, spannend, atmosphärisch, konsequent.

Mo, 20.03., ZDF 00:20 Uhr:

Esmas Geheimnis

Bosnien-Herzegowina/Kroatien 2005, R: Jasmila Zbanic+

Die allein erziehende Esma kann und will ihrer 12-jährigen Tochter Sara nicht offenbaren, dass sie ein Kind aus einer Massenvergewaltigung ist. Sara will aber unbedingt die Wahrheit wissen, und so spitzt sich die Situation zu … In einer Mini-Sequenz wird Sara beim Fernsehen gezeigt, und interessanterweise läuft eines Abends der Kurzfilm „Sleeping Beauty“ von Jamie Babbit im Fernsehen, eine 1999 in den USA gedrehte lesbische Dornröschengeschichte.

Mi, 22.03., ONE 20:15 Uhr:

Miss Marple: Ein Mord wird angekündigt

UK/USA 2005, R: John Strickland***

In einer Kleinstadt, in der Miss Marple [Geraldine McEwan) gerade zu Gast ist, wird öffentlich ein Mord angekündigt, der alle auf den Plan ruft. Unter den Verdächtigen gibt’s auch ein lesbisches Paar – aber furchtbar klischeehaft dargestellt!

Mi, 22.03., ZDFinfo 20:15 Uhr:

Liebe, Lust und Leidenschaft – Sex im geteilten Deutschland

D 2023

Reportage mit Zeitzeug*innen über Hetero- und Homosexualität

Do, 23.03., MDR 23:10 Uhr:

Das Erbe der Gret Palucca – Die Hohe Schule des Ausdruckstanzes

D 2017, R: Christel Sperlich

Ausdruckstänzerin Gret Palucca (1902-1993) nahm an der Olympiade von 1936 teil und versteckte ihre jüdische Herkunft. Ab etwa 1941 lebte sie mit Frauen zusammen: Teilweise führte sie mit der Kinderärztin Marianne Zwingenberger (1896-1967) und Irmgard Schöningh (1908-1967) eine Dreiecksbeziehung –

Fr, 24.03., 3sat 12:55 Uhr: N E U ! ! !

Unterwegs für Teens und queere Oldies – Sozialarbeit hilft Brücken bauen

D 2023

Reportage über die Arbeit einer Streetworkerin in Remscheid und den Einsatz der Fachstelle „Altern unterm Regenbogen“ in Düsseldorf

Fr, 24.03., arte 23:05 Uhr: N E U !

All you need is love? – Wie der Krieg die Liebe veränderte

D 2023

In der Reihe „Tracks East“ wird heute nach den Liebesbeziehungen der Menschen in der Ukraine während des anhaltenden Krieges gefragt. Unter den Befragten sind auch queere Personen.

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

