Fernsehinfos vom 15. bis zum 24.02.2023

Mi, 15.02., ARD-alpha 09:45 Uhr:

Respekt: LGBTQI* – (k)ein Problem mit sexueller Vielfalt?

D 2020

Moderation: Christina Wolf (Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intersexuell leben, sind nur vordergründig in der Gesellschaft als selbstverständlich akzeptiert

Do, 16.02., ServusTV 20:15 Uhr:

Side Effects – Tödliche Nebenwirkungen

USA 2013, R: Steven Soderbergh***

Die neuen Psychopharmaka, die ein Psychotherapeut [Jude Law] seiner Patientin [Rooney Mara] verschreibt, scheinen diese zu einer mordenden Bestie zu machen. Was hat die Therapeutin Victoria [Catherine Zeta-Jones] damit zu tun? Und welche Figur verkörpert hier wohl wieder das Böse??

Do, 16.02., MDR 22:40 Uhr:

Glaube, Liebe, Hoffnung – Queere Liebe in der Kirche

D 2022, R: Ulrike Stegmann, Laura Trust und Christian Blome

Päpstlicher Katholizismus verweigert gleichgeschlechtlich Begehrenden nach wie vor die Anerkennung; diese Diskriminierung lassen sich aber nicht mehr alle katholisch Gläubigen bieten

Fr, 17.02., arte 14:15 Uhr:

Die Nonne

FRA 2013, R: Guillaume Nicloux**

Neuverfilmung des Diderot-Romans von 1796: Die junge Simone wird gegen ihren Willen ins Kloster gesteckt und ist dort den bigotten und launischen Mitschwestern und mitunter lesbischen Oberinnen (Isabelle Huppert) ausgesetzt. Überflüssig und langweilig.

Sa, 18.02., NDR 20:15 Uhr:

Mother’s Day – Liebe ist kein Kinderspiel

USA 2016, R: Garry Marshall

Verschiedene, miteinander lose verwobene Episoden zentrieren sich auf romantisch-komödiantische Ereignisse am und zum Muttertag – dazu unüberhörbare rassistische Späße eines Elternpaares: Wo wollte der Stuss noch gleich witzig sein??

Sa, 18.02., Tele5 20:15 Uhr:

Austin Powers – Spion in geheimer Missionarsstellung

USA 1999, R: Jay Roach+

Krude Agentenfilmparodie, in der der durchgeknallte Agent Austin Powers [Mike Myers] gegen Dr. Evil [auch Myers] mit einer Assistentin antritt, die auch eine Geliebte hat. Also, ich find’s zu klamaukig!

Sa, 18.02., SRF2 01:05 Uhr:

Professor Marston & The Wonder Women

USA 2017, R: Angela Robinson****

Der Film stellt eine eigenwillige Interpretation der Entstehungsgeschichte der Comic-Heldin „Wonder Woman“ vor: William (1893-1947) und Elizabeth Marston (1893-1993) beschäftigen sich hier in ihren psychologischen Studien nicht nur mit Fetisch und Sadomasochismus, sondern das Ehepaar lebte außerdem zusammen mit der Assistentin Olive Byrne eine schillernde Dreiecksbeziehung.

So, 19.02., Sat1 03:35 Uhr:

Girls‘ Night Out

USA 2017, R: Lucia Aniello***

Ein Junggesellinnenabend läuft völlig aus dem Ruder, als ein paar Freundinnen einen Stripper bestellen und die Sau rauslassen. Unter den Durchgeknallten sind auch zwei Frauen, die früher mal ein Paar waren

So, 19.02., 3sat 09:05 Uhr:

Sternstunde Philosophie: Gespräch mit Kim de L´Horizon

Kim de L´Horizon versteht sich als nonbinär; L´Horizon wurde 2022 für „Blutbuch“ mit dem deutschen Buchpreis ausgezeichnet

Fr, 24.02., ONE 02:15 Uhr:

Alice

D 2022, R: Nicole Weegmann***

Zweiteiler: Die Geschichte der Emma“-Herausgeberin und Journalistin Alice Schwarzer [hier: Nina Gummich], die am 3. Dezember 2022 achtzig Jahre alt wurde, wird hier in einem sehr wohlwollenden Porträt nacherzählt; Konfliktlinien und Fehltritte lassen sich leider nur erahnen. Trotzdem ist die Biografie nicht uninteressant. Beide Teile laufen hintereinander.

Fr, 24.02., ZDFneo 21:40 Uhr:

Brautalarm

USA 2011, R: Paul Feig*

Hetenklamauk um hochzeitsverrückte Bräute und sogenannte Brautjungfern (Maid of Honor): Zwischen zwei Frauen entbrennt diesbezüglich ein Konkurrenzkampf, dessen Bebilderung vor kaum einer Geschmacklosigkeit zurückschreckt. Anspielungen auf lesbische Lebensweisen dienen mal wieder lediglich der Diskriminierung

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

