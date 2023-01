Fernsehinfos vom 31.12.2022 bis zum 13.01.2023

Sa, 31.12., RTL2 16:25 Uhr:

Die Wutprobe

USA 2002, R: Peter Segal*

Dave [Adam Sandler] erhält Anti-Aggressionstherapie von Doktor Rydell [Jack Nicholson – der würde mich hier auch in die Klapse bringen]. In der Therapiestunde gibt es ein lesbisches Paar, das seine Eifersucht nicht unter Kontrolle hat. Blöder Klamauk: Das Lesbenpaar soll nur den schrägen Reigen „gestörter“ Menschen abrunden!

Sa, 31.12., tagesschau24 21:05 Uhr:

Kroymann: Schöne Bescherung

D 2022

Maren Kroymann erzählt Weihnachtsgeschichten neu und verpackt sie mit „roter Schleife“. So spürt sie beispielsweise nach, was aus dem „kleinen Lord“ geworden wäre – witzig wie gewohnt!

So, 01.01.2023, VOX 11:10 Uhr:

Coyote Ugly

USA 2000, R: David McNall+

„Ugly“ ist hier vor allem die ausbeuterische Story: Piper Perabo macht Karriere, indem sie halbnackt auf der Theke tanzt und von einer Kollegin wird sie mal kurz für lesbisch gehalten– verlogene Hetenkomödie)

So, 01.01.2023, ONE 14:00 Uhr:

Frühstück bei Tiffany

USA 1961, R: Blake Edwards+

Die Romanverfilmung nach Truman Capote rückt die gerade den Kinderschuhen entwachsene Lebedame Holly Golightly [Audrey Hepburn], die sich erst am Schluss für den armen Lebemann Paul [George Peppard] entscheidet, ins Zentrum der Geschichte des US-amerikanischen Jet-Sets der vierziger Jahre. Im Roman geht Holly nach Brasilien und verschwindet aus Pauls Leben. Ihre New Yorker Zeit wird aus seiner Erinnerung geschildert und ihm berichtet sie des Öfteren von lesbischen Frauen in ihrem Umfeld; es klingt, als hätte sie auch eigene Erfahrungen gesammelt. Aber das alles hat Blake Edwards einfach ignoriert!

So, 01.01.2023, DisneyChannel 20:15 Uhr:

Mary Poppins

USA 1964, R: Robert Stevenson, Vorlage: P. L. Travers +

Nee, da ist nicht wirklich was Lesbisches drin: Aber die Autorin, P. L. Travers (1899-1996), hat offenbar mindestens bisexuell gelebt. Dies wurde in Berichten anlässlich des Hollywoodfilms „Saving Mr. Banks“ über den Dreh von „Mary Poppins“ zwar verschwiegen, aber von der lesbisch-schwulen Community an die Öffentlichkeit gebracht. – Außerdem ist Mrs. Banks (auch) im Film eine Suffragette! – Chim chim-cheree …

So, 01.01.2023, DisneyChannel 22:50 Uhr:

Saving Mr. Banks

UK/USA 2013, R: John Lee Hancock+

Unterhaltsame Geschichte um die Entstehung des legendären Filmmusicals “Mary Poppins”, dessen Filmrechte die [im echten Leben lesbische] Autorin P. L. Travers (1899-1996) eigentlich nicht an Walt Disney [völlig fehlbesetzt: Tom Hanks] verkaufen wollte. Wie zu befürchten war, ist Travers [Emma Thompson] in diesem Disney-Märchen leider nicht als taffe Lesbe inszeniert … Seufz.

Di, 03.01., ONE 13: 55 Uhr:

Verliebt in Amsterdam

D 2017, R: Florian Froschmeyer***

Deutscher Karrierist verliebt sich in Amsterdamerin, die mit Eltern, Schwestern und deren lesbischer Geliebter auf einem Hausboot lebt

Di, 03.01., BR 20:15 Uhr:

Tatort: Wolfsstunde

D 2008, R: Kilian Riedhoff**

Nachdem eine Frau vergewaltigt worden ist, häufen sich Vergewaltigungen in Münster. Thiel [Axel Prahl] und Börne [Jan-Josef Liefers] folgen unterschiedlichen Spuren. Eine der vergewaltigten Frauen [Katharina Lorenz] fasziniert und irritiert den Möchtegern-Macho Thiel, aber sie ist mit einer Frau liiert …

Di, 03.01., 3Sat 22:25 Uhr:

Eine Nacht in Rom – Room in Rome

Spanien 2010, R: Julio Medem

Die Spanierin Alba und die Russin Natasha lernen sich in einer Bar in Rom kennen und verbringen eine hocherotische Nacht miteinander. Werden beide in ihre alten Leben zurückkehren oder gemeinsam einen Neuanfang wagen? Weniger nackte Haut wäre hier mehr gewesen!

Mi, 04.01., ARD 22:50 Uhr / Sa, 07.01., WDR 20:15 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

Do, 05.01., RBB 20:15 Uhr:

Kirschblüten – Hanami

D 2008, R: Doris Dörrie***

Trudi [Hannelore Elsner] und Rudi [Elmar Wepper], beide unwissentlich todkrank, besuchen auf letzter großer Fahrt auch kurz die lesbische Tochter, die mit ihrer Liebsten zusammenlebt. Sehenswertes, aber nicht durchgängig überzeugendes Drama über Tod, Verlust und Wertschätzung

Fr, 06.01., ZDFneo 00:15 Uhr:

Watchmen – Die Wächter

USA 2009, R: Zack Snyder*

Superhelden-Kriegsfantasie, die einen anderen Verlauf des Zweiten Weltkriegs suggeriert, bei dem das Kussfoto zur bedingungslosen Kapitulation Japans 1945 nicht einen Matrosen und eine Krankenschwester zeigt, sondern eine Krankenschwester und eine Superheldin …

Fr, 06.01., NDR 01:15 Uhr:

A glamorous Takeover

Moderation: Tarik Tesfu, D 2022, Porträt queerer Kultur, die u. a. von der isländischen Sängerin Björk unterstützt wird

Sa, 07.01., Tele5 20:15 Uhr:

Das Märchen der Märchen

ITA/FRA/UK 2015, R: Matteo Garrone

Drei Märchen werden parallel erzählt und lose miteinander verwoben. Mit dabei: Salma Hayek. Soll wilden Lesbensex in einer Kutsche geben …

Mo, 09.01., SRF2 22:50 Uhr:

Eyes Wide Shut

UK/USA 1999, R: Stanley Kubrick+

Von seinen Begierden überforderter Ehemann [Tom Scientology-Cruise] sucht Abenteuer ohne seine Frau [Nicole Kidman]) und schleicht sich bei einer obskuren Verbindung ein, bei deren Treffen auch maskierte Frauen intim miteinander tanzen. Intensives, aber unreflektiertes Voyeurismus-Drama

Di, 10.01., ZDFneo 20:15 Uhr:

Voll auf die Nüsse

USA 2004, R: Rawson Marshall Thurber*

Dummschwätzerhetenkomödie über Völkerball spielende große Jungs, die witzlos herumalbern – gähn …

Di, 10.01., Kabel1 22:30 Uhr:

Starsky & Hutch

USA 2004, R: Todd Phillips+

Neuauflage der Siebziger-Jahre-Serie, in der zwei grundverschiedene Cops [nervig ohne Ende: Ben Stiller und Owen Wilson] einen Drogenring auffliegen lassen wollen. In einem Techtel mit zwei Cheerleaderinnen sollen die beiden Frauen einander küssen, um den Cop anzumachen.

Mi, 11.01., BR 00:45 Uhr:

The Girl King

FINN/D/CDN/SCHWED/FRA 2015, R: Mika Kaurismäki*

Sehenswertes biografisches Drama über die schwedische Königin Kristina (1626-1689): Die Thronfolgerin Kristina [Malin Buska] wird nach dem Tod ihres Vaters, Gustav Adolf, 1632 zur Königin Schwedens. Die unangepasste Herrscherin verliebt sich in eine ihrer Zofen [Sarah Gadon], Ebba Sparre (1629-1662), und macht sie zu ihrer Geliebten.

Do, 12.01., ServusTV 22:40 Uhr:

Liebe und Intrigen

FRA 2010, R: Alain Corneau***

Eine erfolgreiche Managerin [Kristin Scott Thomas] weiß ihre Macht auch gegen Mitarbeiterinnen einzusetzen; abgebrüht und berechnend wird sie dann jedoch von ihrer Assistentin [Ludivine Seigner] beinah buchstäblich um den Finger gewickelt und ausgebootet. So sind Frauen in diesem Beruf eben, kalt und berechnend – oder etwa nicht? Ach ja, es ist auch schwer, neue Klischees zu produzieren – oder?

Do, 12.01., ARD 23:35 Uhr:

Kroymann und das liebe Geld

D 2022

Zum finanziellen Problem der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten nimmt Maren Kroymann sich in der für sie typischen Weise satirisch und entlarvend an

Fr, 13.01., SRF2 20:10 Uhr:

Booksmart

USA 2019, R: Olivia Wilde****

Zwei Streberinnen – eine mit lesbischen und eine mit heterosexuellen Begierden, beide mit guten Noten – entscheiden kurz vor Schulabschluss, es endlich mal richtig krachen zu lassen und in einer einzigen Nacht alles nachzuholen… Stellenweise sehr unterhaltsam!

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2022)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2022)



